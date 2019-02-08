Гонорары на ТВ: на ток-шоу артистам платят в 10 раз больше, чем в документальных проектах

Не секрет, что за съемки в телепроектах артисты получают гонорар. Это вполне объяснимо, когда актеры или музыканты работают в жюри телешоу или становятся постоянными участниками «долгоиграющего» проекта. Народ уже почти привык к тому, что за откровения в ток-шоу знаменитостям платят солидные гонорары. Но оказывается даже за воспоминания о коллегах телевизионщикам порой приходится платить артистам. Мы сравнили гонорары за откровенные и не очень интервью звезд на ТВ.

Тысячу евро - привычная такса

Первым о том, что за интервью-воспоминания народные и заслуженные артисты просят гонорары, проговорился Сергей Майоров (ведущий программы «Однажды...»). Однажды он даже написал пост в социальных сетях на эту тему, но через пару часов после публикации удалил «служебную информацию». Телеведущий не скрывал, что, к примеру, Валентина Талызина просила за съемку интервью 5 тысяч евро (по нынешнему курсу это 374 тыс.руб). Народная артистка не скрывала, что деньги ей необходимы на новый забор на даче. Майоров за интервью не платит, а вот в других проектах это практикуется.

Мы поговорили с сотрудником одного из федеральных каналов - он больше года работал продюсером документальных телепроектов о звездах. Еженедельно в эфир на разных телеканалах выходят фильмы и передачи, приуроченные к юбилеям звезд, фильмов или печальным датам. Продюсер поделился закулисьем подобных программ: «Постоянно сталкивался с тем, что звезды «второго и третьего» эшелона просят гонорар. Даже если снимаем фильм об уважаемом человеке, нужно записать воспоминания его бывших коллег, учителей-учеников или возлюбленных, так вот и за эти истории запрашивают деньги. Звезды первой величины, как правило, денег за интервью не просят: Василий Лановой, Армен Джигарханян, Филипп Киркоров, Валерия, Ольга Остроумова, Валентин Гафт, Марк Захаров, Евгений Миронов, Никита Михалков и другие знаменитые артисты рассказывают о коллегах, друзьях с удовольствием. Но большинство звезд - первый вопрос задают не о хронометраже, темах или дате, а спрашивают: «Сколько?». Если герой необходим, то платят. Привычная приличная такса - 1 тысяча евро (74 тыс. руб.), но часто платят за небольшую историю-воспоминание или комментарий - 20 - 30 тыс. руб. Конечно привыкнуть к этому сложно, так как раньше я снимал проекты с не звездными героями, а там никаких гонораров нет...»

К примеру, Татьяна Догилева, Елена Проклова, Стас Садальский, Татьяна Васильева, Владимир Стеклов, Сергей Селин, Мария Голубкина (и многие другие) снимаются в телепроектах за гонорар. Если это короткое воспоминание, снятое в интерьерах ближайшего к дому артиста ресторана, то сумма может быть и 20 тыс.руб. Когда приходится ехать в студию и выступать на ток-шоу на актуальную тему, то ценник возрастает: от 150 до 300 тыс.руб. Артистам для трансфера на съемку предоставляют автомобиль, а для подготовки - гримера.

Елена Проклова - завсегдатай ток-шоу.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Получают гонорары даже не известные широкой аудитории артисты, благодаря участию в резонансных историях. Платят им не более 30 тыс. руб. К примеру, недавно Наталья Красноярская рассказывала о дочери Марии Порошиной, а Наталья Дрожжина об отношениях Марата Башарова с женой. Уговорить самого Марата Башарова или Марию Порошину сложно, да и «ценник» в этом случае может подскочить раз в 10.

Стас Садальский готов не бесплатно делиться воспоминаниями, а Эвелина Бледанс поражают откровениями из личной жизни.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

За скандалы доплачивают

На ток-шоу все серьезнее. К примеру, народный артист Леонид Куравлев редко дает интервью, но если соглашается, то за 60 - 80 тыс. руб. (в зависимости от хронометража). Для телевизионщиков это не такие уж и большие гонорары. Просто наши любимые советские актеры не всегда знают, что можно попросить больше. А ведь пенсии у них весьма скромные. К примеру, пенсия народной артистки РФ Татьяны Догилевой - 14 тыс. руб.

Более предприимчивым и активным деятелям шоу-бизнеса платят за откровения на телепроектах гораздо больше. Так на днях актриса Мария Шукшина сообщила, что ее дочери Анне выплатили гонорар в 2 миллиона рублей за рассказ о семейном конфликте на телешоу. По слухам, Ксения Собчак получает почти в два раза больше за свои откровения. Не поверите, но даже экс-участнику «Дома-2» Рустаму Солнцеву за реплики эксперта на разные темы выплачивают от 20 до 50 тыс. руб. Стандартный звездный гонорар артистов и музыкантов - 100 - 200 тыс. руб. Так что, телевидение - это не только развлечение, но и солидная прибавка к пенсии и зарплате.

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