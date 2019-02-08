Вот это «Фитнес»: ради роли актриса похудела на 20 кг

Историю весьма пухленькой продавщицы Аси Королевой, которая случайно устроилась на работу в фитнес-клуб, зрители канала «Супер» приняли с энтузиазмом. Так что за вторым сезоном дело не станет — его съемки уже начались.

Актриса Софья Зайка, сыгравшая Асю, изумила съемочную группу в первый же день - она заметно постройнела. Перед первым сезоном Софья специально набирала вес, чтобы ее героиня - закомплексованная толстушка, выглядела достоверно. Тогда девушка весила 101 кг. А теперь актриса весит на 20 кг меньше. Причем она их сбросила всего за 2,5 месяца.

«После завершения съемок первого сезона «Фитнеса» я продолжала работу в других проектах и худеть не могла: камера видит даже минимальные отклонения в весе, - рассказывает Зайка. - Как только все проекты были закончены, я начала экстремально худеть и в первый же месяц сбросила 8 кг. А потом вес перестал уходить. Я злилась и переживала».

Актриса обратилась за консультацией к напарнику, актеру Роману Курцыну, который играет в «Фитнесе» накаченного тренера. Тот посоветовал набраться терпения и ждать. И желаемый результат все-таки был достигнут.

Софья занималась спортом дважды в день и придерживалась особой диеты: отказалась от молочных, глютено- и глюкозосодержащих продуктов, красного мяса.

«Первое что я сказал, увидев здесь Соню: «Офигеть, а где твои щеки?!» Я шокирован!», - поделился впечатлениями Курцын. Кстати, ему перед съемками тоже пришлось попотеть, чтобы вернуть 10 кг мышечной массы, которую он специально потерял для съемками в другом проекте.

Во втором сезоне «Фитнеса» будут развиваться отношения героев Софьи Зайки и Бориса Дергачева — он играет неуверенного в себе юриста, который записался в клуб, чтобы похудеть. Тем временем постройневшая Ася Королева настолько в себе уверена, что мечтает стать фитнес-тренером.

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