Депутат Бундестага Робби Шлунд: «Германия не потерпит у себя американские ракеты»

Правоконсервативная партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) продолжает укреплять позиции, побеждая на последних региональных выборах. При этом в вопросах внешней политики «альтернативщики» не боятся выступать резко: критикуют нелегальную миграцию, односторонний выход США из советско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и проамериканский «майдан» в Венесуэле. Обо всём этом «КП» пообщались с доктором Робби Шлундом — депутатом немецкого парламента, председателем германо-российской парламентской группы в Бундестаге и членом подкомитета по разоружению и вопросам космоса от АдГ.

МЫ НЕ ПОТЕРПИМ У СЕБЯ АМЕРИКАНСКИХ РАКЕТ

— Что вы думаете о приостановке РСМД?

— Сейчас тема возможного выхода США и России из этого договора у нас очень актуальна. Я [в соответствующем подкомитете Бундестага] лично отвечаю за некоторые вопросы в этой области. Можно сказать, что очередной виток российско-американского противостояния оживил работу в наших рядах после непродолжительной паузы — на смену проблеме беженцев пришел ракетный вопрос. И, конечно, в Германии все крайне взволнованы. Мы отдаем отчет в том, что оказались между молотом и наковальней. Мы в самом центре конфликта и неизбежно попадем под огонь, если ситуация выйдет из-под контроля. И это тот уникальный случай, когда в Германии все против такого развития событий — и правые, и левые.

— А официальный Берлин?

— Расскажу вам то, что еще не дошло до других СМИ. Сразу после того, как Трамп объявил о выходе из договора, наш министр иностранных дел Хайко Маас собрал экстренное заседание и неофициально сказал нам, что Германия не позволит размещать какие-либо ракеты на своей территории. Он повторил это два раза, и левые такую позицию тоже поддержали. И когда я официально выступал перед Бундестагом, впервые мне никто не возразил. Обычно все, что исходит от «Альтернативы для Германии», автоматически критикуется, а тут со мной согласились. Поверьте, это лучше любых слов говорит о настрое наших властей.

— При этом другие силы в Бундестаге советуют Москве убрать свои ракеты за Урал. Разве это не консолидация со Штатами?

— Я не могу говорить за всех. Но наша партия адекватно оценивает ситуацию. Мы понимаем, что пока у российских границ есть силы НАТО, Россия никуда свои ракеты не перенесет. Вы имеете право защищаться. И тут, как мне кажется, должен быть найден консенсус.

Журналист "КП" Аббас Джума (справа) и депутат Бундестага Робби Шлунд.Фото: Аббас ДЖУМА

— Поясните.

— У меня есть план, состоящий из двух шагов. Первый — активизация диалога Москвы и стран Восточной Европы. А затем можно организовать независимый политический формат, в который войдут страны Восточной Европы, Прибалтики, Россия и Германия.

— Подождите, вы действительно считаете, что можно договориться с русофобскими властями государств Восточной Европы? Думаете они откажутся от сотрудничества со Штатами?

— Согласен, это проблема. Ее надо как-то решать.

— Как? Какой аргумент вы намерены привести Польше и Литве, чтобы они не размещали на своей территории американские ракеты?

— Мы напомним им про народ. Про массовые митинги. Пусть посмотрят на Францию с ее «желтыми жилетами». Восточная Европа уже проходила это — мы уверены, что ни поляки, ни литовцы, ни прибалты так же, как и мы, не хотят новой холодной, а то и настоящей «горячей» войны.

НАДО ДАТЬ МАДУРО ШАНС

— У «Альтернативы» есть официальная реакция на происходящее в Венесуэле? Это очередная попытка переворота?

— У нашей партии, конечно, имеется мнение по этому вопросу, но оно расходится с моим. В АдГ уверены, что Николас Мадуро неэффективен. В Венесуэле так много нефти, что все могли бы жить замечательно. (Боливарианская Республика занимает по запасам этого полезного ископаемого первое место в мире — Ред.) Посмотрите на нефтедобывающие арабские страны. Однако венесуэльцы с каждым годом становятся все беднее. Соответственно, надо менять руководство. Правда, наша партия выступает против революций и восстаний — мы за проведение выборов. Любое военное вмешательство ведет к новой Сирии. Я, в свою очередь, считаю, что Мадуро надо дать шанс. Направить его, помочь ему. Не время менять шило на мыло. Тем более на американское мыло. Теоретически АдГ может предложить поставить Мадуро ультиматум — чтобы он изменил ситуацию в стране, и тогда бы он мог сохранить власть.

— А что если США все-таки введут войска?

Мадуро могут поддержать военные, и начнется кровопролитие. Мы это видели в Сирии. Посмотрите на Ливию и Афганистан.

— А вы не боитесь, что в Германии может появиться свой Хуан Гуаидо? (Главный соперник Николаса Мадуро, харизматичный молодой политик, объявивший себя «альтернативным президентом» и получивший в таковом качестве официальное признание со стороны США — Ред.)

— Я не исключаю, что вся эта история с РСМД придумана американцами, чтобы спровоцировать европейцев. Они могут предложить нам разместить ракеты на территории Германии. А если мы откажемся, они скажут, что мы в НАТО и подписывали соглашение. Тогда Германия может прогнуться, и это спровоцирует массовое недовольство населения (смотрите на Францию). На фоне ситуации с беженцами и обостренными отношениями с некоторыми странами, вполне возможно, что появится немецкий Гуаидо, которого поддержат Штаты.

— Допустим. Но для чего это нужно Штатам? Разве ваша элита и так не действует по указке США?

— Не всегда и не во всём. Знаете, мы в Германии говорим: среди слепых одноглазый будет королем. По этому принципу одноглазая Америка хочет сделать всех остальных слепыми. Но мы пока не слепы. У нас есть мощные автопром, фармацевтика, оборонная и химическая промышленность. Приведу маленький пример: США производят газировку Coca-Cola, которую пьют во всем мире. Но в Германии она не пользуется успехом. У нас есть свой напиток Vita Cola, созданный в ГДР в 50-е. Посмотрите на конфликт между Трампом и Меркель. Мы часто переходим американцам дорогу. Уверен, США хотят окончательно поработить нашу страну, и все может пойти по венесуэльскому сценарию.

МИГРАЦИОННЫЙ ВОПРОС В ГЕРМАНИИ ОСТАЕТСЯ ОТКРЫТЫМ

— В прошлом году немецкая раскололась по вопросу ближневосточных беженцев: Меркель говорила, что «ислам — это часть немецкой культуры», а глава МВД — что «ислам нам не свойственен». Есть ли какие-то изменения/подвижки с миграционным кризисом?

— Для начала хотел бы уточнить, что наша партия борется исключительно с нелегалами. Мы не имеем ничего против людей другой национальности и вероисповедания. Пусть приезжают, работают, учатся, остаются в конце концов. Только пусть делают это легально. А когда в лагерь беженцев приходит пожилой араб с седой бородой без документов и говорит, что ему 14 лет — это, простите, беспредел. Но мы сами виноваты. Бюрократическая система связала нас по рукам и ногам, и, не имея документов, его приходится оформлять, как 14-летнего беженца и платить ему двойную компенсацию из налогов наших граждан. Фильтра до сих пор нет. Системы нет. К нам едут все и ото всюду. Вот почему конфронтация в обществе и в элите нарастает. Противников нелегалов в Германии становится все больше. И долго так продолжаться не будет.

СОТРУДНИЧЕСТВО С РОССИЕЙ В ПРИОРИТЕТЕ

— С вашим коллегой Вальдемаром Гердтом в прошлом году мы обсуждали газопровод «Северный поток-2», и он выразил уверенность в том, что США не прогнут Берлин. Изменилось ли что-то? По-прежнему ли ваши власти настроены сотрудничать здесь с РФ?

— Ничего не изменилось. Это один из самых приоритетных для нас проектов на сегодняшний день. Более того, на фоне общемировой нестабильности, наша уверенность в необходимости «Северного потока — 2» только усилилась. Штаты продолжают давить на Германию, но я не думаю, что у них может что-нибудь получиться.

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