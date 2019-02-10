Как Назарбаев спасал СССР от развала, а Ельцина — от алкоголизма

Он был хозяином Белого дома с 1989 по 1993 год и застал капитуляцию Советского Союза в холодной войне. В его часть названы «ножки Буша» — куриные окорочка, которые Штаты в голодные девяностые поставляли нам как гуманитарную помощь. Но хотя Джордж Буш-старший любил проявлять к поверженным «гуманизм», о личных интересах он тоже не забывал. Всего через полгода после распада СССР на переговорах с президентом Казахстана Нурсалтаном Назарбаевым он хитроумно продавливал «сделку века», чтобы молодая республика подпустила к своему «чёрному золоту» американскую корпорацию Chevron… близкую к клану самого Буша. Впрочем, и его собеседник, 52-летний (на тот момент) лидер Казахстана, был многоопытном политиком и искренне пытался спасти остатки Советского Союза от дальнейшей дезинтеграции. Обо всём этом — в новой порции материалов из «досье Буша», рассекреченных после недавней смерти экс-лидера США.

Напомним, в прошлых сериях «Комсомолка» узнала, как «друг Джордж» выпытывал у ельцинского вице-премьера Егора Гайдара, не грозит ли России голод из-за поспешных и жёстких рыночных реформ, а потом присылал лучших врачей для лечения захворавшей матери Ельцина.

Гриф секретности снят.

Стенограмма переговоров.

Участники:

Джордж Буш-старший — 41-й президент США.

Джеймс Бейкер — госсекретарь [аналог министра иностранных дел].

Нурсултан Назарбаев — президент Казахстана.

19 мая 1992 года, 11:00-12:00 дня.

Овальный кабинет, Белый дом.

СНГ НЕ РАБОТАЕТ

Назарбаев: …Я признателен великому государству, Соединённым Штатам, за доброе отношение к Казахстану. Сейчас СНГ не работает. [Это просто] встречи, [как некий] клуб президентов. Советский Союз продолжает распадаться. Проблемы вокруг России нарастают, и это представляет опасность. Суть в том, что Россия не контролирует ход реформ [по переходу от советской модели к рынку]. Почему? Мы перепрыгнули от тоталитаризма к свободе мгновенно. Нам бы сперва с экономикой разобраться. [Но вместо этого] мы по-большевистски уничтожили ядро [прежней системы]. Мы подписываем документы без смысла. Русские испытывают давление во многих областях. Я говорил Ельцину то же, что и тебе. Мы должны предохранить Ельцина от всех его ошибок, когда эти ошибки добросовестны. Если ты и я на него надавим — больше ни на кого он внимания не обращает — то мы ему ещё и поможем. Я имею в виду его пьянство. Он [мне на это] говорит: «А что я могу сделать? Посмотри, что меня окружает». Но ведь это не выход.

Буш: Как он отреагировал на этот твой комментарий по поводу пьянства?

Назарбаев: Нормально всё было. Есть много [других] проблем. Черноморский флот, например. Я эту проблему решить могу. Но из окружения Ельцина многие выдвигают территориальные претензии [к соседним республикам]. На постсоветском пространстве больше нет объединённой армии. Все это знают. К России есть недоверие. Другие республики хотят уйти под защиту Запада — не России. [При этом] только Казахстан может предотвратить угрозу [исламского] фундаментализма в Таджикистане.

Президент РСФСР Борис Ельцин и Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время пресс-конференции после подписания протокола об образовании Содружества Независимых Государств, декабрь 1991 г. Фото Дмитрия Соколова и Александра Сенцова /ТАСС/.

СНГ коллапсирует. Я истово тружусь, чтобы это предотвратить, но всё бесполезно. (…) Нам нужна помощь. С ней нельзя медлить — это касается и России, и других стран. Кризис достигает пика. Мы можем получить катастрофу. В российской глубинке — полный развал. А вот с Казахстаном всё нормально. У нас есть выбор [между разными международными игроками]. Нас посетили представители всех арабских стран, а также Ирана. Пообещали предоставить всё, что нам требуется. Но это поставит Казахстан под их влияние. У Казахстана тюркские корни, чем я мог бы гордиться, — но я выступаю за демократию. Между среднеазиатскими республиками нестабильность из-за территориальных и этнических противоречий. [Поэтому] важно стабилизировать Афганистан, чтобы защититься от [исламского] фундаментализма.

Буш: Но Масуд там у них более умеренный, да? [Речь об одном из афганских лидеров, Ахмад Шахе Масуде, который в те годы противостоял запрещённой террористической организации «Талибан».]

Назарбаев: Да. Наша задача — обеспечить безопасность и демократию. Ресурсы у нас есть. Мы начали работать с Chevron [американская нефте- и газодобывающая компания, одна из крупнейших в мире]. Хотим, чтобы американские фирмы зашли к нам с инвестициями. (Показывает карту.) Посмотри, какое центровое расположение у Казахстана. Мы хотим, чтобы ваши военные приехали и тренировали наших. Я хочу большого и мощного американского присутствия. (…) И это только начало. Я закрыл Семипалатинский ядерный полигон. У вас всё ещё действует ядерный полигон в Неваде, но я не в претензии (смеётся). Вот тут мощная [военная] база (указывает на карте). Здесь мы работаем над двигателями к ядерным ракетам. Хочу сотрудничать [с США] в сфере высоких технологий.

ХОТИМ ОСТАТЬСЯ ЯДЕРНОЙ ДЕРЖАВОЙ

Назарбаев (вероятно, указывает на карту в районе Байконура): Вот здесь может быть резервная точка приземления для «Шаттла» [американский челнок, способный, как самолёт, после возвращения с орбиты садиться на аэродромы; из-за сложности и ряда катастроф проект закрыт в 2011 году].

Буш: Россия остро реагирует на то, что [отныне Байконур] принадлежит вам?

Назарбаев: У нас соглашение. Мы готовы сдать кое-что из этого в аренду [России] — теперь всё это на территории Казахстана. (…) Не ясно, что может произойти с Россией. В Китае в некоторых книгах часть наша территория указывается китайской. К югу — [исламский] фундаменализм. А нам что делать? Вот мы и хотим быть ближе к США. Вот мы и хотим остаться временно ядерной державой. (…)

Я не с пустыми руками приехал! Я приехал с проектами и возможностями! (Демонстрирует образцы минералов). Казахстан каждый год экспортирует на $5 млрд. Золото и алмазы. Положу золото в швейцарские банки ради безопасности.

Бейкер: Казахстан может получить свою валюту раньше, чем большинство других [стран СНГ]. Вы бы положили немного [этого золота] в Федеральный Резервный Банк [США].

Госсекретарь США Джеймс Бейкер, 1992 год.Фото: EAST NEWS

Назарбаев: Сделаю. Я ещё хотел вкратце описать вам нашу ситуацию. Наше позиция — это позиция примирителя между христианами и мусульманами. Хотим быть ближе к США. Хочу передать вам приглашение для вашего [ответного] визита [в Казахстан].

Буш: Это сложно, год выборов. Но я был бы не прочь, давайте оставим вопрос открытым. Думаю, я выиграю и буду рад приехать.

«КП»: Несмотря на все усилия, в ходе выборов-1992 Буш не смог переизбраться на второй срок. Возможно, потому, что слишком увлёкся внешнеполитическими прожектами (наподобие Первой войны с Ираком — операции «Буря в пустыне»), уделяя мало внимания развитию собственной экономики.

ДАДИМ ВАМ БЮДЖЕТ

Бейкер: Лучшей помощью Казахстану будут бизнес-инвестиции. Решение вопроса с ядерным оружием откроет для них путь.

Буш: Уж точно откроет двери ваша сделка с Chevron. С нашими мелкими бизнесменами — контракты разорвите. Они не смогут обеспечить нужных объёмов [нефтедобычи].

«КП»: Клан Бушей был прочно связан с «чёрным золотом»; сам Джордж до того, как пойти в политику, стал миллионером, управляя собственной нефтяной компанией в Техасе. В 2000 году уже упомянутая здесь фирма Chevron пожертвовала огромные деньги на избирательную кампанию его сына Джорджа Буша, а экс-член совета директоров Chevron Кондолиза Райс стала при этом президенте советником по нацбезопасности.

Назарбаев: И последнее — я рад, что США предоставляют [нам кредит] в $500 млн. Нам нужен корм для скота. Вот мой запрос на это.

Бейкер: У нас также есть кое-какой бюджет на уничтожение ядерного оружия. Кое-что просит Украина, и мы найдём способ передать ещё немного Казахстану.

Назарбаев: Это поможет. [Но ещё] у нас много танков и малых вооружений. Хочу, чтоб вы помогли их продать.

Бейкер: Наше публичное [предложение] — пусть СНГ делает и продаёт оружие в Бирму, Ливию и так далее.

Назарбаев. Мы его не делаем — хотим располагать тем, что имеется.

Буш. Мы сейчас другую встречу пропустили. Давайте помоем руки и пойдём обедать.

«КП»: Буш понимал, насколько опасно передавать молодым республикам ядерные бомбы и ракеты, оставшиеся там на бывших советских базах. И вскоре под его давлением Киев, Минск и Алма-Ата договорились вернуть эти арсеналы Москве.

Через год, весной 1993-го, Казахстан и США заключили «сделку века», учредив совместное предприятие «ТенгизШеврОйл». Американцы принесли не «только мягкую силу», но и инвестиции с новыми технологиями. Через 10 лет республика добывала уже в два раза больше «чёрного золота», через 15 — в три раза, а недавно поставила исторический рекорд в 86,2 млн тонн. Благодаря этому экономический рост в лучшие годы достигал 4% ВВП. Хлынувшие нефтедоллары Казахстан тратил на масштабные проекты — например, строительство почти с нуля новой столицы, Астаны, и поддержание уровня жизни населения.

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