Чарльз Дарвин: Рассказать обществу о моей теории все равно, что признаться в убийстве

Несмотря на то, что секрет своего происхождения известен человечеству почти два столетия, до сих пор не все граждане в состоянии смириться с этим «понижением в звании». Дарвин по-прежнему является фигурой дискуссионной. В чем был прав создатель теории эволюции, а в чем ошибался? Об этом накануне юбилея мы поговорили с заведующим научно-исследовательским отделом Государственного Дарвиновского музея, кандидатом биологических наук Александром Рубцовым

С отцом эволюции спорил анархист Кропоткин

- Александр Сергеевич, на Дарвина и сегодня точат зубы: был судебный процесс, который инициировали граждане утверждавшие, что изучение в школе теории эволюции оскорбляет их религиозные чувства. Церковные иерархи требовали ввести в школьную программу теорию божественного сотворения жизни. А как восприняли в России теорию Дарвина, когда она только была опубликована?

- К тому времени в России тоже сформировалась сильная школа биологии. В числе эволюционистов - предшественников Дарвина, можно назвать Николая Северцова, Карла Рулье. Дарвин ссылался на них в своих работах. А благодаря усилиям Владимира Ковалевского - мужа Софьи Ковалевской, труд Дарвина про искусственный отбор среди домашних животных был опубликован на русском языке раньше, чем на английском. Так что эта теория витала в воздухе, ее ждали. Россия всегда делилась на два лагеря: с одной стороны западники , с другой - славянофилы. Западники, в том числе и Тимирязев, восторженно восприняли публикацию «Происхождение видов...». Но славянофилы критиковали Дарвина, они утверждали: у России свой особый путь...

- Даже в биологии?

- Да. В частности анархист князь Кропоткин в пику Дарвину утверждал, что основным фактором эволюции является не конкуренция, а взаимопомощь. Потому что в стаях зверей мы часто наблюдаем сотрудничество, а не соперничество.

Петр Кропоткин стремился доказать, что дарвиновское положение о борьбе за существование следует понимать как борьбу между видами и взаимопомощь внутри видов.Фото: ru.wikipedia.org

- Насколько эта концепция оправдала себя?

- Она, на самом деле, не противоречит идее борьбы за существование. На уровне организмов может быть групповой отбор, когда, например, альтруист жертвуя собой помогает товарищам выжить и передать потомству гены. Но если он помогает членам своей семьи, то он и свои гены передает. Из этого развилась целая наука социобиология. Взаимопомощь это важный фактор борьбы за существование.

- Когда учение Дарвина было принято церковью?

- Римско-католическая церковь официально признала теорию эволюции, по-моему, в 2014 году. Папа Франциск высказался в том смысле, что тело мы отдаем науке, а наша сфера - это забота о душе. Православная церковь на этот счет ничего не заявляла.

В чем ошибался великий натуралист

- Дарвин создавал свою теорию на ощупь - он ничего не знал о генетике, ДНК, мутациях... С высоты нынешнего знания можно сказать, в чем он ошибался?

- Естественно, в дарвиновской теории есть слабые места, потому что любая теория развивается, дополняется, уточняется. В этом смысле в Советском Союзе оказали Дарвину медвежью услугу, объявив его теорию единственно верным учением. Как и марксизм, например. Это сыграло сильно отрицательную роль, потому что наука не может быть догмой. Теория эволюция живая наука, там есть свои вопросы, неясные места, которые нужно исследовать.

Заведующий научно-исследовательским отделом Государственного Дарвиновского музея Александр Рубцов. Фото darwinmuseum.ru

- О слабых местах поподробнее, пожалуйста!

- Во время Дарвина слабой стороной было незнание механизмов передачи наследственной информации, это делало теорию уязвимой для критики. Наиболее болезненным для самого Дарвина было критическое замечание шотландского инженера Флеминга Дженкина - изобретателя канатной дороги и автоматического телеграфа. Оно вошло в историю под названием “Кошмар Дженкина”. Идея такая: допустим, появился организм с новым благоприятным признаком. По теории естественного отбора он получит преимущество в борьбе за существование и передаст этот «козырный» признак потомству. Но поскольку он пока в единственном числе, то вступая в скрещивание с организмами не имеющими такого признака, он просто растворится в ряду поколений и никакого закрепления не произойдет. На самом деле генетика этот парадокс снимала, Мендель доказал, что признаки не растворяются, а передаются, как единое целое. Но Дарвин этого не знал и очень сильно переживал, пытаясь спасти свою теорию от логического парадокса Дженкина. Помимо этого, с годами многое поменялось во взглядах на видообразование. Сегодня вид выделяется по обособленности, на том основании, что он не скрещивается с другими видами. Дарвин этому особого значения не придавал, а сейчас это считается основным критерием при выделении вида. Вообще, первые 30 лет прошлого века были годами кризиса дарвинизма, когда появилась генетика она сама претендовала на роль революционной теории. Потребовалось еще много исследований, чтобы найти точки соприкосновения между генетикой и дарвинизмом. Потом возникла популяционная генетика, синтетическая теория эволюции (это синтез разных дисциплин, прежде всего генетики и дарвинизма)...

- Но новые знания не опровергают теорию Дарвина?

- Тут нечего опровергать, все давным-давно доказано. Просто конструкция, которую обрисовал Дарвин в общих чертах, начинает проясняться в деталях. Появляются все новые и новые методы исследования ДНК, секвенирования генома - в результате мы можем читать генетическую информацию, как открытую книгу. Накапливается такой огромный объем знаний, что ученые пока не в состоянии его полностью осмыслить. Причем открывается много удивительного. Например, недавно было доказано, что каждый новый ребенок несет четыре новые мутации, которых не было ни у отца, ни у матери…

Разглядывать себя сквозь призму теории Дарвина нравится не всем. Фото: commons.wikimedia.org

Не верил, но и не был атеистом

- Существует распространенная точка зрения, что в конце жизни Дарвин отказался от своего учения и стал глубоко религиозным человеком. Есть ли основания для таких утверждений?

- Абсолютно никаких. Все было ровно наоборот. В молодости Дарвин был религиозным человеком, получил богословское образование и готовился стать пастором, но после кругосветного путешествия - под влиянием увиденного и изученного, изменил свои взгляды и в конце жизни стал агностиком. Агностицизм это представление о том, что с помощью науки нельзя ни доказать, ни опровергнуть существование бога.

- Мог ли он изменять свои научные взгляды под давлением консервативной части общества?

- К чести Дарвина, он был настоящий ученый и всегда шел от фактов. Нужно понимать через какую ситуацию жизненного выбора он прошел. Дарвин был болен. Он, видимо, страдал нервным расстройством. Там целый букет: тошнота, рвота, бессонница, приступы страха и тревожности… Признаки болезни стали проявляться у него спустя три года после возвращения из кругосветного путешествия. Обстоятельства этой болезни очень туманны и диагноз толком не известен. Вероятно, это могло быть следствием паразитарной инфекции, которую он подхватил путешествуя по Патагонии во время плавания на “Бигле”. Но недавно я столкнулся с еще одной интересной точкой зрения на причину болезни Дарвина: у него были 9 из 12 симптомов синдрома паники. В результате он был вынужден покинуть Лондон, купил тихое поместье в Дауне и вел затворнический образ жизни. И единственное, что его поддерживало в рабочем состоянии, это четкий режим дня. То есть Дарвин не был похож на героев блокбастеров, которые то и дело спасают планету. И когда он пришел к построению своей теории у него была два выхода: либо забыть все, как страшный сон - пусть эту истину миру откроет кто-то другой. Либо самому открыть этот ящик Пандоры, который приведет к перевороту в мировоззрении людей. Он прекрасно понимал, какую реакцию вызовет книга и опасался, что его встретят в штыки. Перед ним был пример Линнея, которого чуть ли не отлучили от церкви за то , что он отнес человека вместе с обезьянами к отряду приматов. Дарвин прекрасно знал историю Ламарка, создателя собственной теории эволюции, от которого отвернулось общество. Ламарк ослеп и умер в глубокой бедности, не имея гроша за душой. Да и отречение Галилея по историческим меркам случилось совсем недавно. Иными словами, было достаточно аргументов, чтобы не лезть на рожон, не публиковать свой труд и прожить тихую спокойную жизнь. Он сам говорил коллегам: “Рассказать обществу об этой теории, это все равно, что признаться в убийстве!” Поэтому надо отдавать должное его мужеству, и понимать какой ценой он преодолел этот страх, многократно усиленный болезнью. Наверное, только с этих позиций можно оценить степень его решимости и нежелания идти на компромисс. И понять почему он не изменял своим научным взглядам.