2019-02-11T22:21:30+03:00
Туризм

Глава Ростуризма Зарина Догузова: Давайте проводить выходные в соседней области, а не в соседней стране

В министерстве экономического развития представили нового руководителя туристической отрасли
Юлия СМИРНОВА
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Зарина Догузова - новый руководитель Ростуризма.Зарина Догузова - новый руководитель Ростуризма.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Зарина Догузова назначена на пост руководителя Ростуризма буквально на днях, 7 февраля. В понедельник министр экономического развития Максим Орешкин собрал сотрудников ведомства и журналистов, чтобы представить новую главу федерального агентства. Напомню: туризм с недавних пор (а именно с сентября 2018-го) передали под крыло Минэкономразвития от прежнего куратора, Министерства культуры. Что логично - индустрия путешествий во всем мире это полноценный и мощный бизнес. Авиакомпании, отели, туроператоры, множество рабочих мест... И, по идее, хорошие доходы.

- Задачи у нас амбициозные: вывести российский туризм на качественно новый уровень, - задал тон встречи Максим Орешкин. - Нужно навести порядок в работе туроператоров, сделать ее максимально прозрачной. Мы прекрасно знаем, что не все они чистоплотны. Второе, на чем нужно незамедлительно сконцентрироваться, - это создание правильного образа России и наших туристических направлений, который отражал бы реальную картину. В этом я очень надеюсь на опыт Зарины Валерьевны.

- Туристический потенциал России огромен и необъятен, так же как наша страна. Наша задача - максимально этот потенциал раскрыть и реализовать. Россия должна стать такой страной, чье имя первым приходит в голову иностранному туристу, когда он планирует очередную поездку. И где граждане с удовольствием проводят длинные выходные в соседней области, а не в соседней стране. Так, конечно, же, будет не завтра, но так может и должно быть. Будем работать, - так обрисовала свои задачи на новом посту Зарина Догузова.

Российский туризм выведут на качественно новый уровень. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российский туризм выведут на качественно новый уровень.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Потенциал необъятен, а вот объемы туристического рынка Максим Орешкин оценил в конкретных цифрах:

- Порядка 30 миллиардов долларов россияне сейчас тратят за границей во время поездок. Около 10 миллиардов долларов иностранные туристы привозят в Россию. Понятно, куда нам двигаться: последнюю цифру нужно наращивать, в идеале удвоить. А как добиться, чтобы россияне тратили больше денег на отдых в России? Только сделав наши курорты более комфортными, современными, выгодными и желанными. Они должны выигрывать у зарубежных в честной конкуренции, а не благодаря каким-либо ограничениям.

КСТАТИ

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Главой Ростуризма только что назначена Зарина Догузова. Дамы во главе туристической отрасли – не такая уж и редкость в мире (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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