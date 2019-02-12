Как живет Хакасия, выбравшая себе юного губернатора-коммуниста

К этому юному губернатору я собрался еще осенью, сразу после выборов в Хакасии, вылившихся во всероссийский скандал. Опытного губернатора здесь в первом туре одолел не просто «технический» кандидат-коммунист. А вчерашний студент юрфака. Не так давно начавший всерьез заниматься политикой. Тридцатилетний парень…

Власти решили - да ладно! Недоразумение. И довели историю до красивого маразма. Со второго тура снялись все кандидаты (включая губернатора), оставив парня... одного. Дескать, народ, ты точно этого хотел?

- Ага! - снова проголосовала за коммуниста Хакасия.

Но как бывает в таких сказочных случаях - надо потереть глаза. Потому я решил подождать дней 100. Посмотреть - каких дров этот юнец наломает. Подождал. Поехал.

ЧИНОВНИКИ РАЗБЕЖАЛИСЬ

Да. Тут, в Абакане, чудеса.

Представьте. Заседание правительства. Точнее - его остатков. Большинство министров дружно подали в отставку. Из опытных за столом двое - министр финансов и мэр Абакана. Этот мэр возглавил город, когда сегодняшний губернатор Валентин Коновалов пошел в первый класс! Это немного расстраивает. Почти всех.

Одни смутно помнят Коновалова как устроителя митингов: «Бегал, кажется, такой паренек с мегафоном в руке…»

Другие - как юриста местной газеты.

Третьи по листовкам: «Повесим на фонарях всех коррупционеров». И, глядя на него уже в губернаторском кресле, сомневаются в реальности происходящего. (Не сон ли это?)

Четвертые рассказывают - придет, бывало, в офис коммунистов бабушка-жалобщица, сядет Коновалов с ней и слушает-слушает. Только Валентин мог это выдержать. Только он…

Зато новые члены правительства, вдруг ставшие министрами… по конкурсу, излучают оптимизм.

- Я прислал заявку по интернету и вошел в правительство - рассказывал мне министр природных ресурсов Хакасии Сергей Арехов. Вообще-то он торговал горючкой, потом работал районным чиновником. Но вот написал, как видит работу министра, отправил файл. И стал министром. Нормальный, говорит, социальный лифт: как в Европах...

31-летний коммунист Валентин Коновалов показывает журналисту «КП» свои новые «владения» - кабинет губернатора и карту Хакасии.Фото: Владимир ВОРСОБИН

Мэр в этот момент рапортует о телефонных угрозах и эвакуации школ.

Губернатор выслушивает.

- Вопросы есть? - спрашивает 31-летний глава очень вежливо, что понятно - почти всем присутствующим он годится в сыновья.

- Все машины «Скорой» на анти-терроре, на вызовы к больным не хватает, - шепчутся в углу клерки.

- Сказать ему? - спрашивает один.

- Ни в коем случае! - делает страшные глаза другой.

- Представьте предложения, - просит Коновалов. - Следующий вопрос.

Борьба с алкоголизмом. Рождаемость. Кто-то попытался развязать красивую дискуссию по обеим вечным темам сразу, и его тоже выслушали.

- Представьте предложения, - механически повторял губернатор и вдруг добавил совсем как «взрослые»:

- За демографию надо бороться, за это спросит федеральный центр!

За час заседания правительства эта была, пожалуй, единственная политически зрелая высказанная мысль…

- Он просто учится, - тихо шепнул мне один чиновник. - Копит информацию.

И тут я понял, кого напоминает новый глава Хакасии. Моего приятеля, с которым мы гоняли в футбол, пока тот вдруг не стал тоже на протестной волне главой ТСЖ - с офисом, столом, сейфом. Помню, он с ужасом вникал в унаследованные им дела, так же терпеливо выслушивал жильцов и тихо говорил: «Сдайте взносы. Уборщице надо платить…»

А жильцы с любопытством ждали: что скажет этот румяный плод общедомового протеста? Люди же просто хотели власть не вороватую, честную, свою… А тот лишь тихо говорил: «Пожалуйста»… И жильцы ободряли друг друга: «Ничего, молодой еще, научится». Платить, конечно, и не думали.

Министр природных ресурсов Хакасии Сергей Арехов.Фото: Владимир ВОРСОБИН

«ОН ЖЕ МАЛЕНЬКИЙ»

Признаюсь. Встречей c главой Хакасии я потрясен... Черт побери! Даже самые захудалые из губернаторов сакральны! Они, словно 85 лун, отражают свет кремлевского Солнца.

А тут подходит паренек… И ты думаешь: где-то его видел. В автобусе? Во дворе? Он снимает скромное пальто и, смущаясь, здоровается.

Губернатор смущается. Не ты.

А после интервью (Коновалов дал его впервые и именно «Комсомолке») мы идем по пустынной площади мимо Ленина, сверлящего взглядом последний в России Верховный совет.

- Валентин Олегович, простите, - говорю, - но разве ваш пост - место, где можно учиться управлению? От вас зависит целая республика, а вы...

Мои слова: «не готовы», «слишком молоды», «да вы же просто партийный юрист» повисли в воздухе.

- Это избираемая должность, - пожал плечами Коновалов. - Нет здесь критериев - образование, стаж. Закон отдает решение на откуп населению. Люди вправе выбирать. И мы видим много примеров - опытный вроде губернатор, а эффективность - ноль. Как говорят у вас на Первом канале?

- Как говорят? - кричу вслед.

- Время покажет.

- Однако… - смеюсь.

Черный хакасский юмор.

Автор «Однако» Михаил Леонтьев первым затрубил тревогу - мол, не в те руки попала республика.

- Хакасией больше, Хакасией меньше, - бушевал он в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM). Мол, захотели демократию? Получайте! Нет теперь Хакасии. Пропал регион.

И обозвал злой Михаил вежливого Валентина «манифестированным дебилом», обещая заповедному уголку со спрятавшейся на краешке Земли отшельницей Агафьей Лыковой смерть лютую, для страны примерную.

- Он же маленький, - доказывал Леонтьев. - Он - юрист маленькой газетки. Представьте, не «Юманите», а (уничижительно)... «Хакасская правда».

И из Абакана действительно стали приходить плохие новости.

Федеральные телеканалы сообщили всей стране, что проезд в городе Абакан подорожал. На 2 рубля.

Через пару дней новый репортаж - в хакасском городке Черногорске перебои с теплом. Пусть ежегодные, но, намекал телевизор, «глава Хакасии делает сомнительные шаги, его рейтинг ушел в минус».

Ну а когда Коновалов под Новый год подписал распоряжение премировать своих замов «на два размера материального содержания», а одного из них - на пять, начался скандал. Ведь «13-я зарплата» проработавшим всего месяц (!) чиновникам, по словам местных журналистов, была чуть ли не миллион. «И это после обещаний Коновалова «повесить коррупционеров»?!» - иронизировала московская пресса.

Из Москвы виделось предельно ясно - в Хакасии творится черт знает что. Словно автомобиль, угнанный у родителей подростком, летит в пропасть.

Глава бюджетного комитета Верховного совета Хакасии Олег Иванов.Фото: Владимир ВОРСОБИН

«ХОТИТЕ ПОБУНТОВАТЬ?»

Абаканский вокзал. Метель. Привычные к журналистам таксисты подмигивают: «О, еще один! А где камера?»

Похоже, тут самый разгар спасения республики от Коновалова. В Абакане уже месяц живут съемочные группы центральных телеканалов - такого внимания скромная республика с 500-тысячным населением еще не знала.

То есть появление еще одного летописца из «Комсомолки» никого не удивило.

Параллельно работают московские социологи, чутко измеряя народные настроения. Работают скрытно. Наивные. Как тут скроешься, в «деревне».

Местные противники Коновалова Москве благодарны. Правильно, говорят, резать, не дожидаясь перитонита!

- Понимаешь, - объясняет мне хакасский политолог Олег Николаев. - Нет у губернатора команды. На выборах здесь все кишело коммунистами. Кричали: долой «Едро», кругом воры, а мы такую команду создадим! Чуть ли не самого Грудинина в правительство Хакасии сватали. Но после выборов все исчезли. И теперь у федералов, по-шахматному, идеальная позиция.

- То есть…

- Я бы сделал так, - мечтательно прищурился политолог. - Валентин Олегович наобещал на выборах с коммунистическим ражем столько, что выполнить никак невозможно. Поэтому он теперь, как премудрый пескарь, тихо сидит в своей норке. И вот к лету начнутся проблемы, невыплата отпускных, к примеру…

И к сентябрьским выборам в регионах пример Коновалова может показать всей стране наглядно: хотите побузить?! Ну получится, как в Хакасии…

Министр финансов Республики Хакасия Войнова Ирина.Фото: Владимир ВОРСОБИН

ЗАЧИСТКА ПОЛЯНЫ

Подсознательно ищу первые признаки подступающей разрухи. Но светофоры вроде работают. Мельтешат автобусы, те что «плюс 2 рубля». Три дворника с лопатами тихо матерятся, заметая снегопад по углам…

Город как город. Даже симпатичный. Благо местный мэр Николай Булакин уже четверть века надежно руководит местной столицей, от чего популярен. Мэр осенью отговаривал народ от эксперимента и призывал не голосовать за Коновалова. Ну, хотя бы из логики - Москва под него денег не даст.

«Мы с Виктором Михайловичем Зиминым (проигравшим выборы губернатором. - В. В.) проработали много финансовых проектов, которые требуют дальнейшей проработки в федеральных верхах», - говорил он.

Дескать, эй, народ, ну повзрослей, не бунтуй, по миру же пойдем... Ведь местные знают, что такое «дальнейшая проработка проектов»: Зимин же героически по нескольку раз в год встречал высоких гостей из Москвы, рыбачил с ними на здешних озерах неделями...

Но народ дважды (в двух турах подряд), словно презирая устоявшуюся в России логику, проголосовал за Коновалова.

И меня разбирало любопытство - как?! Ведь власти сделали все, чтобы пресечь любые сюрпризы. Абсолютно!

За неделю до выборов даже выписался из Москвы и встал на налоговый учет в Абакане бывший вице-президент «Роснефти» Эдуард Худайнатов. На недельку встал, а потом снова - в Москву, но оставил в республике 5,15 миллиарда рублей налогов.

Ну и в конце концов (что подтвердили мне и сторонники нового губера, и противники, и сам Коновалов) Зимину были отобраны самые «комфортные» соперники. Не смог пройти муниципальный фильтр, например, сильный кандидат от ЛДПР Михаил Валов (он потом выиграет выборы мэра Саяногорска), да и в самой КПРФ были, мягко говоря, более опытные бойцы.

И неизвестный юный Коновалов для армии столичных политтехнологов, прилетевших переизбирать Зимина, казался подарком.

- Кто в здравой памяти, - решили наверху, - проголосует за этого юнца?

Новый мэр Саяногорска Михаил Валов.Фото: Владимир ВОРСОБИН

«ВИТЯ ГОЛОДНЫЙ»

Иду в загадочный хакасский народ.

Слушал я его терпеливо в такси, в гостинице, на рынке, в аптеке, общественной бане № 1 (там народ поддатый, но честный), включая трех дворников у вокзала, воплотивших собой все местное общественное мнение.

Метель. Курим.

При слове «Коновалов» улыбаются. Мол, ну да, выбрали молодого - и чё?

- С премиями, - размышляю, - история странная. Как можно замам годовую зарплату за месяц работы выплатить? Плохо начал ваш коммунист.

- О премиях тут все слышали, - кивают. - У нас деревня.

- Молодой еще, - вздохнул один. - Третий месяц у власти. Рано судить. А с премиями подставили. Дали бумагу подписать…

- Класс! - сплюнул второй. - А завтра чё ему дадут подписать?

- Я же говорил - зря народ взбрыкнул, - вдруг сказал третий, Коля. - Бабульки начитались интернета… Остался бы прежний, спокойней было бы.

И настала та самая знакомая пауза, когда большинство хищно размышляет о расправе над меньшинством.

- Ты Витю Голодного, что ль, обратно хочешь?! - тихо спросили двое у третьего (примерно таково в Хакасии соотношение сторонников и противников нового главы). - Он же вконец обнаглел!

- Кто голодный? - столбенею.

У Коли сразу закончилась сигарета…

- Революционеры! - проворчал он по пути к лопате. - Набрехали народу, а тот рад уши морозить, лишь бы против власти… Теперь накувыркаетесь с малолеткой.

- Да хоть черт рыжий, лишь бы не Голодный, - заорали ему вслед.

- Дураки, - с пониманием кивнул оппонент. - Никак не поймете, что наверху все становятся голодными… Только одни что-то делают и жрут, а другие приходят и просто жрут…

- Да о ком вы?! Кто? - кричу мужикам.

- Кто-кто -… в пальто.

Они еще и рифмуют.

Через пару дней хакасской жизни я слово «голодный» услышал столько раз, что мне уже казалось, республикой до сих пор правит не Коновалов, а Виктор Зимин. И Витей Голодным экс-губернатора здесь почему-то называют все. Но каким-то особым. Не злым. Философским образом.

Хакасский алюминиевый завод.Фото: Владимир ВОРСОБИН

ВОПРОС - РЕБРОМ

Что успел сделать Коновалов за 100 дней?

А ведь и полезно пройтись с условным «губернаторомером» по выбранным в прошлую осень главам регионов.

Особенно по «мятежным» субъектам, где выбрали губернатора против воли Москвы.

Владимирский губернатор Сипягин, например, решительно заявил, что мусоровозам из других регионов в области делать нечего. Мол, использовать Владимир как мусорную свалку он не позволит. Даже если этот губернаторский жест согласован (в циничное время живем), все равно выглядит свежо. Звучит как «политик защищает здоровье своих избирателей».

Хабаровск во главе с Фургалом тоже выглядит вполне естественно. Губернатор края красиво чехвостит своих чиновников, срывая аплодисменты в Ютубе…

Скромный же глава Хакасии Коновалов за три месяца у власти запомнился пока лишь тем, что ездит по районам и слушает людей. А еще слушает доклады. А еще работает над документами. До сих пор у губернатора-коммуниста нет ни команды, ни четких проектов, ни эффектных «ударов по столу» (что ждет избиратель).

Как говорят местные, слушать людей можно бесконечно, но скоро люди спросят: и чего? Что ты сделаешь с нашими бедами, губернатор? Спросят уже скоро, через пару месяцев, когда воспоминания о предыдущей власти испарятся и люди вдруг решат оценить нынешнюю.

И неизбежно спросят у главы: ты кто?

Продолжение следует

ЧАСТЬ 2

«Губернатор – человек из народа»: почему Хакасия выбрала себе юного главу-коммуниста

Глава бюджетного комитета Верховного совета Хакасии Олег Иванов похож на ворчливого кредитора, описывающего дом должника.

Он листал бумаги и морщился: «Ну конечно, предшественникам париться было не надо, занимай деньги, да трать…»

Перед командой самого неожиданного в России 31-летнего губернатора Хакасии теперь стоит задача - как найти три недостающих миллиарда для латания бюджетной дыры. (подробности)