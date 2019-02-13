2019-02-14T01:43:43+03:00
Политика

«Губернатор – человек из народа»: почему Хакасия выбрала себе юного главу-коммуниста

Политический обозреватель «КП» Владимир Ворсобин увидел — что творится в маленькой сибирской республике, которая удивила всю страну своим «протестным голосованием» против воли Москвы. Часть 2
Владимир ВОРСОБИН
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Журналист Михаил Валов, ставший на протестной волне мэром Саяногорска, размышляет, кого повесить на стену. Коновалова или Петра Первого?Журналист Михаил Валов, ставший на протестной волне мэром Саяногорска, размышляет, кого повесить на стену. Коновалова или Петра Первого?Фото: Владимир ВОРСОБИН
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Часть 1

БОГАТЫЕ БАНКРОТЫ

Глава бюджетного комитета Верховного совета Хакасии Олег Иванов похож на ворчливого кредитора, описывающего дом должника.

Он листал бумаги и морщился: «Ну конечно, предшественникам париться было не надо, занимай деньги, да трать…»

Перед командой самого неожиданного в России 31-летнего губернатора Хакасии теперь стоит задача - как найти три недостающих миллиарда для латания бюджетной дыры.

И тут научный парадокс для Счетной палаты, Минфина и Академии Наук.

Ведь объективно рассуждая, в республике должен быть экономический рай. Деньги на виду!. Жирный уголь, который не нужно ни обогащать, ни строить шахт – черпай «ковшом» и гони вагоны в Китай - и гонят: по 23 миллиона тонн в год. Алюминиевые заводы, бешено генерирующие валюту. Самая мощная в стране Саяно-Шушенская ГЭС, которая вырабатывает электричество, себестоимостью десятые доли (!) копейки за киловатт. Заповедные леса, пастбища и сенокосы. Чистые реки. Здесь Бог словно специально устроил природу так, чтобы помочь местным в возведении своего Эдема (отчего республику называют «Сибирская Швейцария»). И, как и полагается в раю, здесь уютное количество жителей – всего 500 тысяч. Небольшой район Москвы. Ну что еще нужно для процветания?!

И при этом Хакасия (изумительные все-таки у нас – страна? народ? время?) – банкрот. Абсолютный. Первостатейный.

Самый бюджетно неблагополучный регион России.

Дело дошло до того, что два года назад республика официально обратилась к премьеру Дмитрию Медведеву и спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой о финансовой помощи в 28,2 млрд руб. Это был первый прецедент в России, когда регион, не стесняясь, возопил «SOS» из-за госдолга в 137% от собственных доходов.

Как такое, черт возьми, возможно?!

- Теперь мы вынуждены идти на сокращение расходов. – говорил мне Иванов.

И читал скорбный список:

«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни – минус 3 миллиона 108 тысяч. Кадровая система здравоохранения – минус 22 миллиона. Развитие спецобслуживания населения – минус 46. Транспортное обслуживание населения – минус 34. Противодействие преступности – минус 52. Госпрограмма по региональной политике – минус 51. Охрана окружающей среды – минус 225…

Древний хакасский воин смотрит с горы Самохвал на погрязший в политических страстях Абакан. Фото: Владимир ВОРСОБИН

Древний хакасский воин смотрит с горы Самохвал на погрязший в политических страстях Абакан.Фото: Владимир ВОРСОБИН

- Жизненно необходимые статьи мы оставляем, конечно, - печально говорил глава бюджетного комитета. - Но-о-о…

Вздыхал. Словно хирург, размышляющий – то ли он отрезал у больного?

Кстати, Таинство Дележа Бюджета выглядит вполне житейски. Точно так же над российским бюджетом мучается какой-нибудь Большой Чиновник. И идет в его душе борьба добра со злом - какие статьи назвать для народа «жизненно необходимыми»?

Его царственная ручка задумчиво скользит по статьям «Здравоохранение», «Образование», «Дороги», «Безопасность», «Оборона», «Помощь дружеским странам», «ЖКХ», «Экология», «Промышленность»…

Справа ему шепчет ангел, слева – бес. И иди разберись – кто из них кто…

- Беда в том, что не относились власти бережно к каждой копеечке, - говорил Иванов. – Когда Зимин пришел к власти, у республики долг был 612 миллионов рублей. Когда ушел – 22 миллиарда, и большая часть под коммерческие проценты…

По словам Иванова, обанкротилась Хакасия по большей части из-за «мотовства». Раньше строили много и красиво – полупустой республиканский музей за 1,5 миллиарда, перинатальный центр за 3…

Щедро тратились на то, что электорально выигрышно, что можно красиво открыть, перерезав ленточку – но это не давало в будущем ни рабочих мест, ни дохода в казну… И тут власти Хакасии ничем не отличались от руководства многих других регионов – перекладывали долги на потом, словно если послезавтра наступит, то это уже будет не их проблемой…

ПРИЧУДЫ ЦЕНТРА

Само собой, подтачивают Хакасию и причуды Москвы, переложившей соцответственность богатого Центра на хилые плечи регионов. Удивительное стремление – сначала вытянуть из провинции все, а потом часть вернуть (или не вернуть) в случае особого царственного расположения (или нерасположения), например, к губернатору…

Крупный бизнес в регионах ведет себя так, словно Россия - африканская колония, где главное успеть вырыть-добыть-вырубить и увезти. И угольные компании, покрывая республику уродскими разрезами, вместо среднероссийских 153 рублей с тонны платят в местный бюджет лишь 87. (причем через законные схемы - купил у самого себя за копейку, с этой копейки заплатил налог, остальное – в офшор).

Зато местным жителям уголь продают по 2500 рублей за тонну, хотя по слухам, без посредников угольщики готовы продавать и за 700.

А вот супердешевая электроэнергия Саяно-Шушенской ГЭС (себестоимостью десятые доли копейки за киловатт) теперь влетит местным в лютую копеечку. Как мне рассказывал избранный на той же «коноваловской» волне протеста журналист и мэр Саяногорска Михаил Валов: ГЭС платит городу налогов меньше, чем получает какой-нибудь замдиректора этой электростанции. Что рядом с ней поселок Черемушки, где электричество стоит дороже всех в Хакасии. Хотя живут там именно те, кто своими советскими руками и строили эту ГЭС…

«ЭТО ИНФОРМАЦИОННАЯ АТАКА!»

- Самое главное – инвестиционный климат, - мечтал соратник губернатора-коммуниста Олег Иванов. - Чтобы люди понимали, что не надо чемоданы таскать или конверты. Когда нам поверят, знаете сколько компаний сюда придет регистрироваться?!

И когда мне рассказывали о романтизме нового правительства, что помогают чиновники людям ставить на учет дома (чтоб, собирая местные налоги на недвижимость, хоть как-то залатать бюджет), что, сберегая каждую копеечку, Хакасия года за два выйдет на самоокупаемость…

Я вдруг, без объявления войны, задаю чудовищный, парализовавший команду Коновалова вопрос. Вопрос, не дававший покоя словно фальшивый трубач в полковом оркестре.

Я прошел чуть ли не через все хакасское правительство, безуспешно призывая просто показать документы.

- Господа-товарищи, - твердил я. - Все понимаю - у вас вот-вот настанет светлое коммунистическое завтра. Вот-вот вы избавите республику от коррупции и вернете здравый смысл… Но ваш «народный глава» обещал бороться за каждый рубль. Экономить на чиновниках. И что в итоге сделал в первую очередь? Назначил министрам двукратные премии, а самому загадочному из них – Юлии Исмагиловой - в размере пятикратного (!) ежемесячного содержания? Люди! – недоумевал я. - Эта красивая во всех отношениях блондинка работала вице-губернатором всего месяц (с 12 декабря), да еще в ранге «спецпредставителя», проживая в Москве «на удаленке». И вы заплатили ей премию в 5 зарплат? За что?! Сколько точно? Покажите документы!

- Это информационная атака! – убеждали меня в правительстве.

- Неужели вам это ничего не напоминает?! - поражался я.

После скандала с премиями вице-губернатор «на удаленке» Юлия Исмагилова стала выкладывать свои зарплатные ведомости в соцсети. Фото: vk.com

После скандала с премиями вице-губернатор «на удаленке» Юлия Исмагилова стала выкладывать свои зарплатные ведомости в соцсети. Фото: vk.com

БЫВАЮТ ЛИ ВО ВЛАСТИ СЫТЫЕ?

Ведь предыдущего главу Хакасии Зимина погубили даже не проблемы в экономике. А то, что в народе называют «барством».

Людей раздражали даже не слухи о том, что многое в Хакасии принадлежит родне или друзьям губернатора.

Например, заимка Караташ (100 гектаров заповедной земли), оказывается, принадлежит гражданке - полной тезке 23-летней дочери Зимина… Или то, что кампания полной тезки супруги губернатора «Промметал» попала в неприятную историю при попытке продать ценную электротехническую сталь после аварии на Саяно-Шушенской ГЭС в Китай.

Фото губернаторских загородных вилл, охотничьих домиков, двух правительственных резиденций в Москве и Петербурге (у региона-то банкрота) – тоже впечатляли народ.

Но глава Хакасии при этом так расслабился, что на жалобы обедневших селян реагировал например так:

«Вы прямо паразитами являетесь! – кричал он в телеэфире. - Неужели не стыдно? Забастовки устраиваем, митинги: «Когда нам зарплаты выплатят?». Ну, заработайте, создайте производство, ну хоть что-то делайте… Живёте в тайге - собрали ягоды, переработали, продали. Ну есть же элементарные вещи, сварите тушёнку, продайте на рынке, точку устройте».

«Ах это мы паразиты, значит?» – кивнул народ. И избраться у Зимина после всего этого не было шансов вообще. Даже если против него выставили бы (простите, Валентин Олегович Коновалов, – В.В.) пингвина.

И тут – здравствуйте, грабли! На народное недоумение – «кто такая Исмагилова?», «Почему пять окладов?», «Сколько это в рублях?» - новое «коммунистическое» правительство отвечает: «кругом враги»…

Из клинического упрямства дохожу до министра финансов Хакасии Ирины Войновой.

Говорит, что премии положены по старому закону, которому уже лет 15, а законы надо уважать.

- На самом деле можно было ничего не выплачивать, – усмехался новый мэр Саяногорска Валов. - Ошибка губернатора. Ее надо просто признать. Мне местные чиновники тоже положили такую бумагу: «За хорошую работу назначить премии…». Я отказал. И отдал 2 миллиона на погашение текущих долгов города… По-моему, Валентина там кто-то крепко подставил…

Вот я и размышляю глядя на министра финансов – кто бы это мог быть?

- У меня зарплата со всеми надбавками 90 тысяч, – вдруг пожаловалась министр. - Понятно, люди скажут, что мы тут зажрались, что 90 тысяч бешеные деньги. Министров народ не любит… Но я живу на работе! Ладно я - а как будут работать другие министры - за 60, например, тысяч? Слышала, что после скандала губернатор сказал: «Теперь не будет никаких премий»… А как жить?!

И тут из Москвы «выстрелила» вице-губернатор «на удаленке» Исмагилова. Заявила, что не получала «ни миллионных, ни полумиллионных премий». Что в столице она урезала расходы представительства Хакасии «на сумму более 600 тысяч рублей в месяц», а питерский офис вообще закрыла. И что теперь будет выкладывать в интернет свою зарплатную ведомость.

И действительно выложила зарплатную платежку – на 54 тысячи…

- Для Москвы это не деньги, – шепнули в правительстве. - Да, - усмехаюсь. - Не голодать же вице-губернатору…

И поймал себя за язык. «Не голодать…»

А бывают во власти сытые? А если, как их не выбирай, они всегда голодные?

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Станет «не нашим» - переизберем

Владимир ВОРСОБИН

А ведь в Хакасии пусть стихийно, но начался интересный управленческий эксперимент – «Губернатор – человек из народа».

Ведь кто такие остальные 84 российских губернатора? Посмотрите биографии.

В Советское время это называлось - номенклатура.

В царское – династия.

На Кавказе – кланы.

Так уж устроена властная элита в последнюю тысячу лет, что она инстинктивно отгораживается от простолюдинов. Обесточивая социальные лифты, стараясь свести шансы на встречу в коридорах власти с представителем «населения» к нулю.

И когда «русский социальный лифт» все-таки выносит наверх молодого фаворита – это еще не повод радоваться «обновлению кадров». Скорее это повод поинтересоваться: «А кто это так мощно продвинул пацана?»

И ведь так иногда хочется, чтоб пришел пешком из русской глубинки какой-нибудь политический Ломоносов, без связей, без пошлых обязательств, стереотипов и главное – не с притворным, а искренним уважением к людям.

Кстати, для эксперимента «из грязи в князи» Хакасия – отличный полигон. Именно здесь, например, 26-летний Олег Дерипаска стал директором «Саяногорского алюминиевого завода». И кстати, тогда, в 90-х, никто из этого не делал трагедии. Дерипаске просто выдали в первые замы советчика – мудрого местного Эдуарда Цукермана, который знал пол-России, а другая половина знала его.

Был здесь и губернатор-полковник ВДВ Алексей Лебедь (младший брат знаменитого генерала Лебедя), который долго еще обедал по привычке в офицерской столовой соседней военной части, - так и его тоже «подстраховали». Отрядили ему в первые замы сотрудника Дерипаски.

Вот и Коновалову, мне кажется, правильнее помочь. Вдруг получится. Вдруг управление народного губернатора вопреки ожиданиям скептиков, станет не только эффективным. Но и другим. По своему глубинному, народному содержанию. Иначе зачем вообще кого-то выбирать?

ПЕРВОЕ ИНТЕРВЬЮ

Губернатор Хакасии о тринадцатой зарплате для своих министров: Я бы тоже хотел узнать - какие у вас, у журналистов премии

- Валентин Олегович, почему вы стали губернатором?

- Это выбор народа. Люди доверили. И это подтверждает, что избирательная система работает. Что возможен демократический выбор...

- … и протестное голосование.

- Отрицать эти настроения невозможно. Люди поддерживают социалистические идеи.

- Почему на ваше избрание столь нервная реакция Москвы?

- Нельзя манипулировать волей избирателей. Народ способен сделать собственный выбор. И, думаю, отрицательная реакция связана с нежеланием это понимать.

- Но выборами всегда манипулировали. Например, вас допустили до выборов как «безопасного» кандидата.

- Отчасти – да. Но меня выдвигали не просто так. Мы провели опрос - народное голосование в интернете. Несколько тысяч участвовало в нем. Люди уже на этом этапе могли выбрать и более возрастного кандидата. Конечно, меня могли и не допустить до выборов, если бы на то было сильное желание. Как это можно сделать, видно на примере Владимирской области, где не зарегистрировали популярного Максима Шевченко. (подробности)

ЧАСТЬ 1

Как живет Хакасия, выбравшая себе юного губернатора-коммуниста

К этому юному губернатору я собрался еще осенью, сразу после выборов в Хакасии, вылившихся во всероссийский скандал. Опытного губернатора здесь в первом туре одолел не просто «технический» кандидат-коммунист. А вчерашний студент юрфака. Не так давно начавший всерьез заниматься политикой. Тридцатилетний парень… (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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