«Губернатор – человек из народа»: почему Хакасия выбрала себе юного главу-коммуниста

Часть 1

БОГАТЫЕ БАНКРОТЫ

Глава бюджетного комитета Верховного совета Хакасии Олег Иванов похож на ворчливого кредитора, описывающего дом должника.

Он листал бумаги и морщился: «Ну конечно, предшественникам париться было не надо, занимай деньги, да трать…»

Перед командой самого неожиданного в России 31-летнего губернатора Хакасии теперь стоит задача - как найти три недостающих миллиарда для латания бюджетной дыры.

И тут научный парадокс для Счетной палаты, Минфина и Академии Наук.

Ведь объективно рассуждая, в республике должен быть экономический рай. Деньги на виду!. Жирный уголь, который не нужно ни обогащать, ни строить шахт – черпай «ковшом» и гони вагоны в Китай - и гонят: по 23 миллиона тонн в год. Алюминиевые заводы, бешено генерирующие валюту. Самая мощная в стране Саяно-Шушенская ГЭС, которая вырабатывает электричество, себестоимостью десятые доли (!) копейки за киловатт. Заповедные леса, пастбища и сенокосы. Чистые реки. Здесь Бог словно специально устроил природу так, чтобы помочь местным в возведении своего Эдема (отчего республику называют «Сибирская Швейцария»). И, как и полагается в раю, здесь уютное количество жителей – всего 500 тысяч. Небольшой район Москвы. Ну что еще нужно для процветания?!

И при этом Хакасия (изумительные все-таки у нас – страна? народ? время?) – банкрот. Абсолютный. Первостатейный.

Самый бюджетно неблагополучный регион России.

Дело дошло до того, что два года назад республика официально обратилась к премьеру Дмитрию Медведеву и спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой о финансовой помощи в 28,2 млрд руб. Это был первый прецедент в России, когда регион, не стесняясь, возопил «SOS» из-за госдолга в 137% от собственных доходов.

Как такое, черт возьми, возможно?!

- Теперь мы вынуждены идти на сокращение расходов. – говорил мне Иванов.

И читал скорбный список:

«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни – минус 3 миллиона 108 тысяч. Кадровая система здравоохранения – минус 22 миллиона. Развитие спецобслуживания населения – минус 46. Транспортное обслуживание населения – минус 34. Противодействие преступности – минус 52. Госпрограмма по региональной политике – минус 51. Охрана окружающей среды – минус 225…

Древний хакасский воин смотрит с горы Самохвал на погрязший в политических страстях Абакан.Фото: Владимир ВОРСОБИН

- Жизненно необходимые статьи мы оставляем, конечно, - печально говорил глава бюджетного комитета. - Но-о-о…

Вздыхал. Словно хирург, размышляющий – то ли он отрезал у больного?

Кстати, Таинство Дележа Бюджета выглядит вполне житейски. Точно так же над российским бюджетом мучается какой-нибудь Большой Чиновник. И идет в его душе борьба добра со злом - какие статьи назвать для народа «жизненно необходимыми»?

Его царственная ручка задумчиво скользит по статьям «Здравоохранение», «Образование», «Дороги», «Безопасность», «Оборона», «Помощь дружеским странам», «ЖКХ», «Экология», «Промышленность»…

Справа ему шепчет ангел, слева – бес. И иди разберись – кто из них кто…

- Беда в том, что не относились власти бережно к каждой копеечке, - говорил Иванов. – Когда Зимин пришел к власти, у республики долг был 612 миллионов рублей. Когда ушел – 22 миллиарда, и большая часть под коммерческие проценты…

По словам Иванова, обанкротилась Хакасия по большей части из-за «мотовства». Раньше строили много и красиво – полупустой республиканский музей за 1,5 миллиарда, перинатальный центр за 3…

Щедро тратились на то, что электорально выигрышно, что можно красиво открыть, перерезав ленточку – но это не давало в будущем ни рабочих мест, ни дохода в казну… И тут власти Хакасии ничем не отличались от руководства многих других регионов – перекладывали долги на потом, словно если послезавтра наступит, то это уже будет не их проблемой…

ПРИЧУДЫ ЦЕНТРА

Само собой, подтачивают Хакасию и причуды Москвы, переложившей соцответственность богатого Центра на хилые плечи регионов. Удивительное стремление – сначала вытянуть из провинции все, а потом часть вернуть (или не вернуть) в случае особого царственного расположения (или нерасположения), например, к губернатору…

Крупный бизнес в регионах ведет себя так, словно Россия - африканская колония, где главное успеть вырыть-добыть-вырубить и увезти. И угольные компании, покрывая республику уродскими разрезами, вместо среднероссийских 153 рублей с тонны платят в местный бюджет лишь 87. (причем через законные схемы - купил у самого себя за копейку, с этой копейки заплатил налог, остальное – в офшор).

Зато местным жителям уголь продают по 2500 рублей за тонну, хотя по слухам, без посредников угольщики готовы продавать и за 700.

А вот супердешевая электроэнергия Саяно-Шушенской ГЭС (себестоимостью десятые доли копейки за киловатт) теперь влетит местным в лютую копеечку. Как мне рассказывал избранный на той же «коноваловской» волне протеста журналист и мэр Саяногорска Михаил Валов: ГЭС платит городу налогов меньше, чем получает какой-нибудь замдиректора этой электростанции. Что рядом с ней поселок Черемушки, где электричество стоит дороже всех в Хакасии. Хотя живут там именно те, кто своими советскими руками и строили эту ГЭС…

«ЭТО ИНФОРМАЦИОННАЯ АТАКА!»

- Самое главное – инвестиционный климат, - мечтал соратник губернатора-коммуниста Олег Иванов. - Чтобы люди понимали, что не надо чемоданы таскать или конверты. Когда нам поверят, знаете сколько компаний сюда придет регистрироваться?!

И когда мне рассказывали о романтизме нового правительства, что помогают чиновники людям ставить на учет дома (чтоб, собирая местные налоги на недвижимость, хоть как-то залатать бюджет), что, сберегая каждую копеечку, Хакасия года за два выйдет на самоокупаемость…

Я вдруг, без объявления войны, задаю чудовищный, парализовавший команду Коновалова вопрос. Вопрос, не дававший покоя словно фальшивый трубач в полковом оркестре.

Я прошел чуть ли не через все хакасское правительство, безуспешно призывая просто показать документы.

- Господа-товарищи, - твердил я. - Все понимаю - у вас вот-вот настанет светлое коммунистическое завтра. Вот-вот вы избавите республику от коррупции и вернете здравый смысл… Но ваш «народный глава» обещал бороться за каждый рубль. Экономить на чиновниках. И что в итоге сделал в первую очередь? Назначил министрам двукратные премии, а самому загадочному из них – Юлии Исмагиловой - в размере пятикратного (!) ежемесячного содержания? Люди! – недоумевал я. - Эта красивая во всех отношениях блондинка работала вице-губернатором всего месяц (с 12 декабря), да еще в ранге «спецпредставителя», проживая в Москве «на удаленке». И вы заплатили ей премию в 5 зарплат? За что?! Сколько точно? Покажите документы!

- Это информационная атака! – убеждали меня в правительстве.

- Неужели вам это ничего не напоминает?! - поражался я.

После скандала с премиями вице-губернатор «на удаленке» Юлия Исмагилова стала выкладывать свои зарплатные ведомости в соцсети. Фото: vk.com

БЫВАЮТ ЛИ ВО ВЛАСТИ СЫТЫЕ?

Ведь предыдущего главу Хакасии Зимина погубили даже не проблемы в экономике. А то, что в народе называют «барством».

Людей раздражали даже не слухи о том, что многое в Хакасии принадлежит родне или друзьям губернатора.

Например, заимка Караташ (100 гектаров заповедной земли), оказывается, принадлежит гражданке - полной тезке 23-летней дочери Зимина… Или то, что кампания полной тезки супруги губернатора «Промметал» попала в неприятную историю при попытке продать ценную электротехническую сталь после аварии на Саяно-Шушенской ГЭС в Китай.

Фото губернаторских загородных вилл, охотничьих домиков, двух правительственных резиденций в Москве и Петербурге (у региона-то банкрота) – тоже впечатляли народ.

Но глава Хакасии при этом так расслабился, что на жалобы обедневших селян реагировал например так:

«Вы прямо паразитами являетесь! – кричал он в телеэфире. - Неужели не стыдно? Забастовки устраиваем, митинги: «Когда нам зарплаты выплатят?». Ну, заработайте, создайте производство, ну хоть что-то делайте… Живёте в тайге - собрали ягоды, переработали, продали. Ну есть же элементарные вещи, сварите тушёнку, продайте на рынке, точку устройте».

«Ах это мы паразиты, значит?» – кивнул народ. И избраться у Зимина после всего этого не было шансов вообще. Даже если против него выставили бы (простите, Валентин Олегович Коновалов, – В.В.) пингвина.

И тут – здравствуйте, грабли! На народное недоумение – «кто такая Исмагилова?», «Почему пять окладов?», «Сколько это в рублях?» - новое «коммунистическое» правительство отвечает: «кругом враги»…

Из клинического упрямства дохожу до министра финансов Хакасии Ирины Войновой.

Говорит, что премии положены по старому закону, которому уже лет 15, а законы надо уважать.

- На самом деле можно было ничего не выплачивать, – усмехался новый мэр Саяногорска Валов. - Ошибка губернатора. Ее надо просто признать. Мне местные чиновники тоже положили такую бумагу: «За хорошую работу назначить премии…». Я отказал. И отдал 2 миллиона на погашение текущих долгов города… По-моему, Валентина там кто-то крепко подставил…

Вот я и размышляю глядя на министра финансов – кто бы это мог быть?

- У меня зарплата со всеми надбавками 90 тысяч, – вдруг пожаловалась министр. - Понятно, люди скажут, что мы тут зажрались, что 90 тысяч бешеные деньги. Министров народ не любит… Но я живу на работе! Ладно я - а как будут работать другие министры - за 60, например, тысяч? Слышала, что после скандала губернатор сказал: «Теперь не будет никаких премий»… А как жить?!

И тут из Москвы «выстрелила» вице-губернатор «на удаленке» Исмагилова. Заявила, что не получала «ни миллионных, ни полумиллионных премий». Что в столице она урезала расходы представительства Хакасии «на сумму более 600 тысяч рублей в месяц», а питерский офис вообще закрыла. И что теперь будет выкладывать в интернет свою зарплатную ведомость.

И действительно выложила зарплатную платежку – на 54 тысячи…

- Для Москвы это не деньги, – шепнули в правительстве. - Да, - усмехаюсь. - Не голодать же вице-губернатору…

И поймал себя за язык. «Не голодать…»

А бывают во власти сытые? А если, как их не выбирай, они всегда голодные?

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Станет «не нашим» - переизберем

Владимир ВОРСОБИН

А ведь в Хакасии пусть стихийно, но начался интересный управленческий эксперимент – «Губернатор – человек из народа».

Ведь кто такие остальные 84 российских губернатора? Посмотрите биографии.

В Советское время это называлось - номенклатура.

В царское – династия.

На Кавказе – кланы.

Так уж устроена властная элита в последнюю тысячу лет, что она инстинктивно отгораживается от простолюдинов. Обесточивая социальные лифты, стараясь свести шансы на встречу в коридорах власти с представителем «населения» к нулю.

И когда «русский социальный лифт» все-таки выносит наверх молодого фаворита – это еще не повод радоваться «обновлению кадров». Скорее это повод поинтересоваться: «А кто это так мощно продвинул пацана?»

И ведь так иногда хочется, чтоб пришел пешком из русской глубинки какой-нибудь политический Ломоносов, без связей, без пошлых обязательств, стереотипов и главное – не с притворным, а искренним уважением к людям.

Кстати, для эксперимента «из грязи в князи» Хакасия – отличный полигон. Именно здесь, например, 26-летний Олег Дерипаска стал директором «Саяногорского алюминиевого завода». И кстати, тогда, в 90-х, никто из этого не делал трагедии. Дерипаске просто выдали в первые замы советчика – мудрого местного Эдуарда Цукермана, который знал пол-России, а другая половина знала его.

Был здесь и губернатор-полковник ВДВ Алексей Лебедь (младший брат знаменитого генерала Лебедя), который долго еще обедал по привычке в офицерской столовой соседней военной части, - так и его тоже «подстраховали». Отрядили ему в первые замы сотрудника Дерипаски.

Вот и Коновалову, мне кажется, правильнее помочь. Вдруг получится. Вдруг управление народного губернатора вопреки ожиданиям скептиков, станет не только эффективным. Но и другим. По своему глубинному, народному содержанию. Иначе зачем вообще кого-то выбирать?

ПЕРВОЕ ИНТЕРВЬЮ

Губернатор Хакасии о тринадцатой зарплате для своих министров: Я бы тоже хотел узнать - какие у вас, у журналистов премии

- Валентин Олегович, почему вы стали губернатором?

- Это выбор народа. Люди доверили. И это подтверждает, что избирательная система работает. Что возможен демократический выбор...

- … и протестное голосование.

- Отрицать эти настроения невозможно. Люди поддерживают социалистические идеи.

- Почему на ваше избрание столь нервная реакция Москвы?

- Нельзя манипулировать волей избирателей. Народ способен сделать собственный выбор. И, думаю, отрицательная реакция связана с нежеланием это понимать.

- Но выборами всегда манипулировали. Например, вас допустили до выборов как «безопасного» кандидата.

- Отчасти – да. Но меня выдвигали не просто так. Мы провели опрос - народное голосование в интернете. Несколько тысяч участвовало в нем. Люди уже на этом этапе могли выбрать и более возрастного кандидата. Конечно, меня могли и не допустить до выборов, если бы на то было сильное желание. Как это можно сделать, видно на примере Владимирской области, где не зарегистрировали популярного Максима Шевченко. (подробности)

ЧАСТЬ 1

Как живет Хакасия, выбравшая себе юного губернатора-коммуниста

К этому юному губернатору я собрался еще осенью, сразу после выборов в Хакасии, вылившихся во всероссийский скандал. Опытного губернатора здесь в первом туре одолел не просто «технический» кандидат-коммунист. А вчерашний студент юрфака. Не так давно начавший всерьез заниматься политикой. Тридцатилетний парень… (подробности)