Цифры, факты, прогнозы

ЦИТАТА

Антон Силуанов, министр финансов РФ:

- Согласно январскому докладу Всемирного банка о перспективах развития мировой экономики, получившему название «Омраченные перспективы», в 2019 году рост российской экономики составит не 1,8%, а 1,5%. Вместе с тем экономисты Всемирного банка отмечают, что в 2018 году рост российского ВВП составил 1,6%, тогда как в июне называлось значение 1,5%. Прогноз на 2020 и 2021 годы составляет 1,8% роста.

В настоящее время внешние факторы стали меньше влиять на жизнь граждан РФ. Это стало одним из важных достижений нового состава правительства в 2018 году.

Антон Силуанов, министр финансов РФФото: Александр ГЛУЗ

РЕКОРД

25 000 000 долларов – на такую сумму в 2018 году было продано продукции российского агропромышленного комплекса за рубеж. Рост составил порядка 20% за аналогичный период к уровню 2017 года, который и без того был рекордным.

В 2020 году урожай зерновых, по данным Минсельхоза РФ, достигнет 118 100 000 тонн, в 2024 году – 137 500 000 тонн

По данным Российского экспортного центра

ПРОГНОЗ

3 500 000 000 долларов

составит объем инвестиций в недвижимость России в 2019 году. По итогам 2018 года этот показатель зафиксирован на уровне 2 800 000 000 долларов. В 2017 году было проведено инвестиционных сделок в недвижимости на сумму 4,7 миллиарда долларов

66% всех сделок – в Москве

23% – в Петербурге

11% – в других регионах

По прогнозу международной консалтинговой компании JLL

Рунет входит в десятку лидеров цифровой экономики

3,491 триллиона рублей – прогноз по объему сделок в сфере e-commerce России к 2024 году, то есть рост может составить более чем 2,5 раза

1 700 000 000 рублей – объем сделок в секторе e-commerce России в 2018 году. Доля электронной торговли товарами и услугами в цифровой экономике РФ составила 36%

9-е место занимает Россия в мировом рейтинге по уровню доверия граждан к цифровой экономике. В топ-3 входят Китай, Германия и Великобритания

7-е место занимает Россия в мировом рейтинге по вовлеченности граждан в цифровую экономику. В топ-3 входят США, Великобритания и Германия

2 триллиона рублей – в такую сумму оценивается оборот в российском сегменте интернета

90 000 000 человек – аудитория Рунета в 2018 году, которая сопоставима с населением Германии

Цифры, факты, прогнозы

11% в год – ежегодный рост российского сегмента сети

Проекты государства играют все большую роль в развитии Рунета

5000 государственных порталов действует в России. Через них оказано 1,3 миллиарда услуг в 2017 году

Цифры, факты, прогнозы

65 000 000 человек — такому количеству пользователей оказано госуслуг через государственные электронные сервисы за год

По данным Минкомсвязи, Ассоциации электронных коммуникаций, Dentsu Aegis Network (Великобритания), Morgan Stanley (США)

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