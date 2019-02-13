2019-02-14T03:56:13+03:00
Экономика

Цифры, факты, прогнозы

По всем показателям, мы можем с оптимизмом смотреть в будущее российской экономики
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ЦИТАТА

Антон Силуанов, министр финансов РФ:

- Согласно январскому докладу Всемирного банка о перспективах развития мировой экономики, получившему название «Омраченные перспективы», в 2019 году рост российской экономики составит не 1,8%, а 1,5%. Вместе с тем экономисты Всемирного банка отмечают, что в 2018 году рост российского ВВП составил 1,6%, тогда как в июне называлось значение 1,5%. Прогноз на 2020 и 2021 годы составляет 1,8% роста.

В настоящее время внешние факторы стали меньше влиять на жизнь граждан РФ. Это стало одним из важных достижений нового состава правительства в 2018 году.

Антон Силуанов, министр финансов РФ Фото: Александр ГЛУЗ

Антон Силуанов, министр финансов РФФото: Александр ГЛУЗ

РЕКОРД

25 000 000 долларов – на такую сумму в 2018 году было продано продукции российского агропромышленного комплекса за рубеж. Рост составил порядка 20% за аналогичный период к уровню 2017 года, который и без того был рекордным.

В 2020 году урожай зерновых, по данным Минсельхоза РФ, достигнет 118 100 000 тонн, в 2024 году – 137 500 000 тонн

По данным Российского экспортного центра

ПРОГНОЗ

3 500 000 000 долларов

составит объем инвестиций в недвижимость России в 2019 году. По итогам 2018 года этот показатель зафиксирован на уровне 2 800 000 000 долларов. В 2017 году было проведено инвестиционных сделок в недвижимости на сумму 4,7 миллиарда долларов

66% всех сделок – в Москве

23% – в Петербурге

11% – в других регионах

По прогнозу международной консалтинговой компании JLL

Рунет входит в десятку лидеров цифровой экономики

3,491 триллиона рублей – прогноз по объему сделок в сфере e-commerce России к 2024 году, то есть рост может составить более чем 2,5 раза

1 700 000 000 рублей – объем сделок в секторе e-commerce России в 2018 году. Доля электронной торговли товарами и услугами в цифровой экономике РФ составила 36%

9-е место занимает Россия в мировом рейтинге по уровню доверия граждан к цифровой экономике. В топ-3 входят Китай, Германия и Великобритания

7-е место занимает Россия в мировом рейтинге по вовлеченности граждан в цифровую экономику. В топ-3 входят США, Великобритания и Германия

2 триллиона рублей – в такую сумму оценивается оборот в российском сегменте интернета

90 000 000 человек – аудитория Рунета в 2018 году, которая сопоставима с населением Германии

Цифры, факты, прогнозы

Цифры, факты, прогнозы

11% в год – ежегодный рост российского сегмента сети

Проекты государства играют все большую роль в развитии Рунета

5000 государственных порталов действует в России. Через них оказано 1,3 миллиарда услуг в 2017 году

Цифры, факты, прогнозы

Цифры, факты, прогнозы

65 000 000 человек — такому количеству пользователей оказано госуслуг через государственные электронные сервисы за год

По данным Минкомсвязи, Ассоциации электронных коммуникаций, Dentsu Aegis Network (Великобритания), Morgan Stanley (США)

Цифры, факты, прогнозы

Цифры, факты, прогнозы

ОПРОСЫ

Цифры, факты, прогнозы

Цифры, факты, прогнозы

Цифры, факты, прогнозы

Цифры, факты, прогнозы

ИСТОЧНИК KP.RU

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