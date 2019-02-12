На директора центра, в котором лечили Дмитрия Марьянова, завели еще одно уголовное дело
В Подмосковье продолжается расследование смерти известного актера Дмитрия Марьянова. Напомним, в октябре 2017 года родные привезли 47-летнего артиста, у которого возникли проблемы с алкоголем, в частный реабилитационный центр «Феникс» на окраине Лобни. Здесь Марьянова провел последние девять дней своей жизни. Утром 15 октября ему стало плохо. Актер пожаловался сотрудникам центра, но в больницу его повезли только когда спустя несколько часов мучений мужчина начал терять сознание.
12 февраля стало известно, что на директора реабилитационного центра «Феникс» Оксану Богданову завели еще одно уголовное дело. К «оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (до 2 лет лишения свободы) добавилось «оставление в опасности» (до 1 года тюрьмы).
По версии следствия, в тот день актер много раз жаловался сотрудникам центра на резкое ухудшение самочувствия, боли в ноги (позже будет установлено, что у Марьянова оторвался тромб). Это продолжалось с 10 часов утра до примерно 18.00.
По версии следствия, когда актеру стало плохо, Оксана Богданова запретила вызывать ему скорую помощь
- О том, что актер находится в тяжелом состоянии и ему нужна госпитализация директору центра сообщали не менее 10 раз, - говорит старший помощник руководителя Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий.
Богданова знала, что в центре нет медицинского персонала, а Дмитрий Марьянов не сможет сам вызвать скорую - его телефон хранился у «сотрудников».
- Подозреваемая воспрепятствовала направлению актера для оказания медпомощи и доставления его в больницу, - сообщила Врадий. - Она запретила вызывать скорую помощь, намереваясь продолжить социальную адаптацию актера в стенах своего центра.
К слову, «сотрудниками центра» оказались волонтеры, бывшие запойные клиенты «Феникса» - медицинского образования ни у кого из них не было. В итоге скорую помощь вызвал другой пациент центра, сумевший добраться до телефона. Напомним, на местной станции скорой помощи свободных машин не было, поэтому Марьянова решили везти в больницу самостоятельно. Уже там в 19:45 врачи констатировали смерть актера.
- По данным эксперта, при своевременном направлении Марьянова в лечебное учреждение, с момента появления у него первых жалоб на плохое самочувствие и до развития клинических признаков тяжелого шока, сохранение его жизни было бы возможным, - сообщили в СК.
Умирающего актера Дмитрия Марьянова в больницу везли сотрудники частной наркологии (съемка 2017 года).Корреспондент «КП» побывал у особняка, где звезда «Выше радуги» и «Дня радио» провёл последние часы своей жизни.
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