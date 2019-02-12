2019-02-13T15:12:53+03:00
Звезды

На директора центра, в котором лечили Дмитрия Марьянова, завели еще одно уголовное дело

По версии следствия, когда актеру стало плохо, Оксана Богданова запретила вызывать ему скорую помощь [видео]
Семен ЕЛЕНИН
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5 октября 2017 года друзья доставили Марьянова в закрытый реабилитационный центр в подмосковной Лобне в состоянии запоя5 октября 2017 года друзья доставили Марьянова в закрытый реабилитационный центр в подмосковной Лобне в состоянии запояФото: Борис КУДРЯВОВ
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В Подмосковье продолжается расследование смерти известного актера Дмитрия Марьянова. Напомним, в октябре 2017 года родные привезли 47-летнего артиста, у которого возникли проблемы с алкоголем, в частный реабилитационный центр «Феникс» на окраине Лобни. Здесь Марьянова провел последние девять дней своей жизни. Утром 15 октября ему стало плохо. Актер пожаловался сотрудникам центра, но в больницу его повезли только когда спустя несколько часов мучений мужчина начал терять сознание.

12 февраля стало известно, что на директора реабилитационного центра «Феникс» Оксану Богданову завели еще одно уголовное дело. К «оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (до 2 лет лишения свободы) добавилось «оставление в опасности» (до 1 года тюрьмы).

По версии следствия, в тот день актер много раз жаловался сотрудникам центра на резкое ухудшение самочувствия, боли в ноги (позже будет установлено, что у Марьянова оторвался тромб). Это продолжалось с 10 часов утра до примерно 18.00.

По версии следствия, когда актеру стало плохо, Оксана Богданова запретила вызывать ему скорую помощь

По версии следствия, когда актеру стало плохо, Оксана Богданова запретила вызывать ему скорую помощь

- О том, что актер находится в тяжелом состоянии и ему нужна госпитализация директору центра сообщали не менее 10 раз, - говорит старший помощник руководителя Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий.

Богданова знала, что в центре нет медицинского персонала, а Дмитрий Марьянов не сможет сам вызвать скорую - его телефон хранился у «сотрудников».

- Подозреваемая воспрепятствовала направлению актера для оказания медпомощи и доставления его в больницу, - сообщила Врадий. - Она запретила вызывать скорую помощь, намереваясь продолжить социальную адаптацию актера в стенах своего центра.

К слову, «сотрудниками центра» оказались волонтеры, бывшие запойные клиенты «Феникса» - медицинского образования ни у кого из них не было. В итоге скорую помощь вызвал другой пациент центра, сумевший добраться до телефона. Напомним, на местной станции скорой помощи свободных машин не было, поэтому Марьянова решили везти в больницу самостоятельно. Уже там в 19:45 врачи констатировали смерть актера.

- По данным эксперта, при своевременном направлении Марьянова в лечебное учреждение, с момента появления у него первых жалоб на плохое самочувствие и до развития клинических признаков тяжелого шока, сохранение его жизни было бы возможным, - сообщили в СК.

Умирающего актера Дмитрия Марьянова в больницу везли сотрудники частной наркологии (съемка 2017 года).Корреспондент «КП» побывал у особняка, где звезда «Выше радуги» и «Дня радио» провёл последние часы своей жизни.

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Уже известно, что Дмитрий Марьянов провел в реабилитационной клинике «Феникс» в Лобне три дня и все это время артист чувствовал себя не очень хорошо. Он жаловался супруге по телефону на сильные боли и надеялся, что ему полегчает. Ксения даже хотела приехать в центр забрать мужа как раз в день смерти. Тогда-то она получила сообщение от Марьянова, которое стало последним. В нем он признавался в том, что у него «болит все тело». Забрать супруга домой Бик отговорили сотрудники центра, заявив, что так проходит реабилитация. (подробности)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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