Смело в прозрачном: 60-летняя Шэрон Стоун пришла на вечеринку в платье-сетке

Шэрон Стоун – 60, но кого это волнует? Звезда «Основного инстинкта» по-прежнему щекочет нервы своих поклонников, появляясь на публике в смелых платьях. В одном из таких нарядов голливудская дива пришла на пост-вечеринку «Грэмми», которую устроил лидер группы «Аэросмит» Стивен Тайлер. Шэрон покорила гостей вечера прозрачным платьем-сеткой, которое она надела поверх черного облегающего боди.

Актриса смело обнажила фигуру, по-прежнему стройную и подтянутую, выбрав наряд модного дома Dior. Платья-сетки – последний писк, в очень похожем наряде, например, на днях появилась Шарлиз Терон. В такой же черной сетке она пришла на благотворительный вечер рамках Берлинского кинофестиваля. И, должны признать, что 60-летняя Шэрон смотрелась ничуть не хуже Шарлиз - при том, что Терон моложе почти на 20 лет.

Актриса смело похвасталась стройной фигурой.Фото: EAST NEWS

Шэрон Стоун по-прежнему востребована в Голивуде: сейчас актриса готовится к новой работе. Он сыграет в приквеле культового фильма Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки» - сериале "Рэтчед". В новой ленте также снимутся Синтия Никсон, Джуди Дэвис, Аманда Пламмер, Кори Стол и другие артисты. Съемки должны начаться через пару недель. Дата премьеры еще не названа. Ожидается, что Netflix снимет как минимум два сезона сериала.

Все в порядке у Шэрон и с личной жизнью. О романе актрисы и итальянского политика Энцо Курсио стало известно в декабре, когда актриса приехала в Рим на съемки нового сезона сериала Паоло Соррентино «Молодой папа». Энцо - человек в Италии известный, он журналист, прославившийся своими благотворительными проектами. В 2018 году его выдвинули от Италии на Нобелевскую премию Мира.

В похожем платье на Берлинском кинофестивале появилась Шарлиз Терон.Фото: EAST NEWS

С голливудской звездой Энцо познакомился пять лет назад на благотворительном мероприятии в Варшаве. Все это время они поддерживали дружеские отношения, которые в итоге переросли в роман. Никто не ожидал, что ветреная Шэрон задержится рядом с итальянцем надолго. Но, судя по тому, что их роман продолжается, у пары все действительно серьезно.

В свои 60 Шэрон по-прежнему прекрасна.Фото: EAST NEWS

Новый бойфренд Шэрон «всего» на 10 лет младше нее — Энцо 50 лет. Для Шэрон такая разница в возрасте — сущая мелочь. Еще недавно она встречалась с 41-летним итальянским миллионером Анджело Боффа, сделавшим состояние на недвижимости. Пара рассталась осенью 2018 года.