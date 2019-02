Ученые: Через 100 лет на Земле не останется насекомых

Вы букашечки, Вы милашечки, Тара-тара-таракашечки!

Франциско Санчес-Байо (Francisco Sanchez-Bayo) из Университета Сиднея (University of Sydney, Australia) и его коллега Крис Викхайс (Kris Wyckhuys) из Китайской академии сельскохозяйственных наук (China Academy of Agricultural Sciences) проанализировали результаты нескольких десятков исследований, авторы которых изучали жизнь насекомых. И обнаружили, что жизнь эта чахнет с катастрофической скоростью. Насекомых становится все меньше и меньше. С каждым годом их масса сокращается на 2,5 процента.

- Потери шокируют, - пишут авторы в журнале Biological Conservation. - Через 10 лет у нас будет на четверть меньше насекомых, через 50 лет останется только половина, а через 100 лет они и вовсе исчезнут. Последствия ожидаются катастрофические. Ведь насекомые - основа земной экосистемы.

График из научного отчета иллюстрирует какие насекомые в опасности (красный цвет), какие под угрозой (оранжевый), численность каких сокращается.

Ученые предрекают цепную реакцию: исчезнут насекомые, умрут с голоду животные, которые ими питаются - рептилии, земноводные, птицы. Погибнут растения - не кому будет их опылять. За растениями последуют травоядные, за травоядными — хищники. Так все и вымрут вслед за насекомыми — и люди в том числе, поскольку им тоже будет нечем питаться.

Сейчас сокращается число всех насекомые, включая мух. Но быстрее других исчезают бабочки, всякие мотыльки, пчелы и навозные жуки.

Санчес-Байо и е Крис Викхайс возлагают вину отнюдь не на изменение климата, как можно было бы предположить. Мол, не это главное. Насекомых губят люди — точнее наше сельское хозяйство, которое становится год от года интенсивнее. Возделываемые угодья отнимают у насекомых естественную среду обитания, а пестициды и удобрения — просто убивают.

Жучки, конечно, стараются выжить. Но с каждым годом им труднее и труднее.

Рецепта спасения у исследователей нет. Они лишь предлагают пересмотреть подходы к ведению сельского хозяйства.

Кстати, нынешние "вестники апокалипсиса" далеко не первые. Тревогу били и до них.

В 2018 году американские ученые указали на то, что заметно снизилось количество насекомых в тропических лесах — например, в национальном заповеднике Эль-Юнке (Пуэрто-Рико). Сократилось и число насекомоядных животных.

В мае 2017 года авторитетный научный журнал Science Mag опубликовал статью под заголовком «Куда подевались все насекомые?» (Where have all the insects gone?) Речь шла об исследовании, которое провели немецкие энтузиасты из сообщества Krefeld Entomological Society. Они ловили насекомых в ловушки. Удача сопутствовала в 60 раз реже, чем их коллегам 40 лет назад. Из чего энтузиасты сделали вывод: насекомых и в самом деле стало меньше. А ловить они стали после того, как прислушались к водителям, которые уверяли: лобовые стекла автомобилей ныне остаются чистыми даже в быстрых загородных поездках. А когда-то сплошь заляпанными были, приходилось усиленно отмывать их от останков всяких мушек, жучков и мотыльков. Водители покупали специальные чистящие жидкости. Теперь они не нужны. Грязь всякая есть, останков насекомых нет. Ну, почти нет.

В наше дни автомобильные стекла стали чище.

«Феномен лобового стекла» - так назвали энтомологи ситуацию, сложившуюся тогда в Европе, а ныне, может быть, и во всем мире. С природой творится что-то неладное.

Не только мухи, жучки, паучки и таракашечки

Сокращение числа насекомых может быть частью более масштабного процесса - массового вымирания живых существ вообще. Шестого по счету. О том, что он начался заявили американские ученые из Принстонского, Стэнфордского, Калифорнийского университетов и их мексиканские коллеги из Национального автономного университета Мехико. Они, что называется, осмотрелись, ужаснулись и подготовили соответствующий доклад. В 2015 году он был опубликован в журнале Science Advances.

Как рассказывал один из руководителей исследования профессор-эколог Пол Эрлих (Paul Ehrlich, the Bing Professor of Population Studies in biology and a senior fellow at the Stanford Woods Institute for the Environment), с 1500 года наш мир безвозвратно покинули 320 видов позвоночных.

Сокращение численности видов раньше и сейчас.

Раньше раз в 100 лет вымирали от силы два вида млекопитающих, ныне скорость исчезновения увеличилась почти в 100 раз. И приближается к той, с которой виды вымирали 66 миллионов лет назад, когда Земля рассталась с динозаврами.

СПРАВКА КП

Иных уж нет…

Ученые выделяют 5 массовых вымираний

1. Ордовикско-силурийское: 450 миллионов лет назад исчезли 60 процентов обитавших тогда беспозвоночных. Предположительная причина - движение суперконтинента Гондвана, повлекшее за собой похолодание и падение уровня воды в мировом океане.

2. Девонское вымирание: 370 миллионов лет назад погибла половина морских животных. Предположительная причина - отравление воды продуктами вулканической деятельности.

3. Пермское (великое) вымирание: 250 миллионов лет назад погибли 96 процентов морских видов животных и 70 процентов наземных. Вероятная причина: извержения огромного числа вулканов разом.

4. Триасовое вымирание: 200 миллионов лет назад погибла половина животных, включая большинство архозавров - предшественников динозавров. Вероятная причина - некие таинственные климатические изменения.

5. Мел-палеогеновое вымирание: 66 миллионов лет назад вымерли динозавры. Кто их погубил точно не известно. Может быть, все те же вулканы или астероиды.

Все пять «главных» вымираний случились в силу естественных причин. Шестое, по мнению биологов, мы организовали сами — собственными силами.

Пять предыдущих бед, к счастью, не привели к тому, что жизнь на нашей планете исчезла. Как например, если верить некоторым гипотезам, могло произойти на Марсе или на Венере. Каждый раз наша живность возрождалась. На это уходили миллионы лет, но планета оставалась обитаемой. Хотя "население" порой менялось до неузнаваемости.

Каков будет итог нынешнего - "Шестого вымирания"? Можем и не узнать, если будем продолжать, как говорится, в том же духе. Итог подведут представители какого-нибудь другого вида — более разумного, который сменит нас на Земле.

КСТАТИ

Нам одной планеты мало

Который год тревогу бьет Всемирный фонд дикой природы (WWF). В своем очередном докладе о состоянии биоресурсов Земли он сообщил, что -эти ресурсы за 40 последних лет сократились примерно на треть. Иными словами, треть нашей планеты мы уже "употребили" на свои нужды - съели и переварили, сожгли, вырубили, отравили. При чем скорость употребления за отчетный период возросла в два раза.

Наиболее расточительно, по мнению природоведов, живут Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Дания, США, Бельгия, Австралия, Канада, Нидерланды и Ирландия. Если бы все так жили, то для дальнейшего существования человечеству потребовалось еще пять таких планет, как наша.

Россия, кстати, относится к родной планете весьма бережно (по сравнению со многими другими) - занимает 33-е мест в списке вредителей.