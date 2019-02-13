2019-02-13T21:41:01+03:00
Звезды

Богомолов показал в сериале «Содержанки» Ксению Собчак и бывшую жену Дарью Мороз

Правда, телеведущей досталась лишь эпизодическая роль
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments13
Богомолов показал в сериале «Содержанки» Ксению Собчак и бывшую жену Дарью МорозБогомолов показал в сериале «Содержанки» Ксению Собчак и бывшую жену Дарью МорозФото: кадр из фильма
Изменить размер текста:

Когда новости о романе Ксении Собчак и Константина Богомолова только появились в прессе, злые языки подозревали, что начало этих отношений как-то подозрительно точно совпало с выходом нового сериала режиссера – «Содержанки». А уж когда выяснилось, что в фильме играть будут и экс-супруга Богомолова – Дарья Мороз и Ксения Собчак внимание к премьере только усилилась. Правда, у Мороз в новой работе главная роль, а вот телеведущей досталась игра лишь в эпизоде. Она выступит в привычном для себя образе редактора модного журнала в одной из серий.

Съемки стартовали в сентябре прошлого года. За месяц до этого Богомолов и Мороз официально развелись. Но они остались в дружеских отношениях ради 10-летней дочери Анны.

Богомолов, который больше известен как театральный режиссер, до этого снял два фильма - «Настя» и «Год, когда я не родился». «Содержанки» станут его дебютным сериалом.

Сюжет крутится вокргу гламурной жизни в столице. Режиссер постарался показать всю жесткие нравы светской тусовки, где уживаются сводники, содержанки и их покровители. В этом мире пытаются выжить две героини — провинциалка Даша (Софья Эрнст) и следователь Лена (Дарья Мороз). Первая мечтает устроить свою жизнь, вторая специально внедрилась в богему, чтобы расследовать загадочное убийство девушки.

По словам Богомолова, он намерен и в дальнейшем осваивать сериальную индустрию.

А тем временем, отношения между Собчак и Богомоловым развиваются. Так, неделю назад известный режиссер и телеведущая вместе побывали в Париже на открытии скандальной выставки «ДАУ».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ксения Собчак cъездила на уикенд в Париж с Константином Богомоловым

«Каково было мое удивление, когда обнаружила, что прямо рядом со мной сидит Собчак, а с ней — Богомолов, — рассказала «СтарХиту» одна из посетительниц арт-проекта. — И по всему было понятно, что они — пара. Искра между ними, глаза горят у обоих, никого не замечают. Кстати, с носом у Константина все было уже в порядке. Видимо, Виторган не так уж и приложился». (подробности)

Все о сериале "Содержанки"

Сериал расскажет о жизни молодых девушек, которые мечтают о богатой и красивой жизни. Только они еще не подразумевают, что стоит за красивой картинкой, которую создать не так просто как кажется. Зрители увидят светскую Москву в которой есть свои пороки и страсти... (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ольга АНТОНОВА

 
Читайте также
Звездные свадьбы в день святого Валентина: Камбербэтч женился в средневековой церкви, а Дюжев - в старейшем ЗАГСе Москвы
Говорят, 14 февраля в дворцах бракосочетаний - бум: сотни влюбленных мечтают зарегистрировать отношения именно в этот день. Наверное, надеются, что потом, под покровительством св. Валентина, все у них в семейной жизни будет гладко
Новости 24
Экс-представитель НАТО в Москве обвинил Россию в "ударе в спину"
В Третьяковской галерее установили новую охранную систему после кражи картины Куинджи
Пенс: Обсуждение увеличения числа американских военных в Польше продолжается
Роскачество не нашло пельменей высокого качества на прилавках магазинов
В России разработали датчики для контроля за караульными
В России начнут делать «суперасфальт»
Представитель США признал, что российских военных в Венесуэле нет
Посол России в КНДР поздравил Ким Чен Ына с Днем сияющей звезды
Банки запустят свои сервисы для самозанятых
Генсек ООН одобрил переименование Македонии в Северную Македонию
Президент Колумбии заявил, что нет необходимости в военных действиях США в Венесуэле
Представитель Гуаидо в Вашингтоне встретился со спикером палаты представителей конгресса США
Экс-мэр Нью-Йорка готов потратить на предвыборную борьбу с Трампом $500 миллионов
Драка футбольных фанатов в Риме: четыре человека получили ножевые ранения
Американский сенатор убежден, что конгресс США одобрит новые санкции против России
Продюсер ВВС подтвердил, что «химатака» в сирийской Думе была инсценировкой
В ДТП на Киевском шоссе под Москвой пострадали два человека
Американский конгресс исключил вариант военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле
В киевском аэропорту задержали епископа канонической УПЦ Гедеона
NASA прекратило попытки «разбудить» марсоход Opportunity