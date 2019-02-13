Богомолов показал в сериале «Содержанки» Ксению Собчак и бывшую жену Дарью Мороз

Когда новости о романе Ксении Собчак и Константина Богомолова только появились в прессе, злые языки подозревали, что начало этих отношений как-то подозрительно точно совпало с выходом нового сериала режиссера – «Содержанки». А уж когда выяснилось, что в фильме играть будут и экс-супруга Богомолова – Дарья Мороз и Ксения Собчак внимание к премьере только усилилась. Правда, у Мороз в новой работе главная роль, а вот телеведущей досталась игра лишь в эпизоде. Она выступит в привычном для себя образе редактора модного журнала в одной из серий.

Съемки стартовали в сентябре прошлого года. За месяц до этого Богомолов и Мороз официально развелись. Но они остались в дружеских отношениях ради 10-летней дочери Анны.

Богомолов, который больше известен как театральный режиссер, до этого снял два фильма - «Настя» и «Год, когда я не родился». «Содержанки» станут его дебютным сериалом.

Сюжет крутится вокргу гламурной жизни в столице. Режиссер постарался показать всю жесткие нравы светской тусовки, где уживаются сводники, содержанки и их покровители. В этом мире пытаются выжить две героини — провинциалка Даша (Софья Эрнст) и следователь Лена (Дарья Мороз). Первая мечтает устроить свою жизнь, вторая специально внедрилась в богему, чтобы расследовать загадочное убийство девушки.

По словам Богомолова, он намерен и в дальнейшем осваивать сериальную индустрию.

А тем временем, отношения между Собчак и Богомоловым развиваются. Так, неделю назад известный режиссер и телеведущая вместе побывали в Париже на открытии скандальной выставки «ДАУ».

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