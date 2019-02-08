Ксения Собчак cъездила на уикенд в Париж с Константином Богомоловым

Кажется, Максим Виторган и Ксения Собчак составили график так, чтобы с сыном мог проводить время тот родитель, который менее занят в делах. Так, неделю назад Ксения публиковала видео в сторис, где все вечера она проводила с маленьким Платоном, а вот последние несколько дней собирает с наследником шахматы в коробку актер. Ведь в это время 37-летняя мама малыша улетела на несколько дней в Париж. Там, телеведущая поужинала с друзьями, и посетила скандальный перформанс «ДАУ». А уже вскоре выяснилось, что в столицу Франции Собчак ездила не одна, а в компании угадайте кого? Правильно, режиссера Богомолова. Несмотря на плотный рабочий график, тот все-таки мог выкроить несколько дней, чтобы провести их в обществе звезды. И несмотря на то, что пара постаралась скрыть этот очень личный уикенд, они были замечены русскими туристами.

«Каково было мое удивление, когда обнаружила, что прямо рядом со мной сидит Собчак, а с ней — Богомолов, — рассказала «СтарХиту» одна из посетительниц арт-проекта. — И по всему было понятно, что они — пара. Искра между ними, глаза горят у обоих, никого не замечают. Кстати, с носом у Константина все было уже в порядке. Видимо, Виторган не так уж и приложился».

Надо отметить, что несмотря на всю романтичность ситуации, Ксения не осталась в восторге от пребывания в Париже.

xenia_sobchak С разговорами ,рассказами об этом проекте я прожила большой отрезок жизни.

«И после этого мне кто-то скажет, что Москва не похорошела?! В Париже не подсвечивается Нотр-Дам. Вы понимаете? Не ДК В Медведково, а Нотр-Дам стоит в темноте. Обожаю Францию. И ненавижу все то, что с ней сейчас происходит. Бомжи, грязь, крысы в самом центре города. Нельзя без слез на это смотреть. Хочу домой», — написала она в Инстаграме.

Видимо, в тот дом, где ее ждет Виторган и маленький сын. Отметим, что несмотря на усиливающиеся разговоры о разводе звездной пары, они вместе побывали на днях на дне рождении мужа Яны Расковаловой, близких друзей их семьи. А в недавнем интервью на ТВ, Собчак призналась, что Максим навсегда останется для меня человеком родным, близким, папой нашего любимого сына. В этом смысле они навсегда с ним родственники и близкие люди.

«У Максима есть дети от предыдущего брака. Замечательные Полина и Даня, с которыми, я надеюсь, мы дружим. У него есть бывшая жена, с которой я тоже хорошо общаюсь. Мне кажется, вне зависимости от проблем, которые у людей есть, нужно оставаться людьми. Я точно сделаю все, чтобы Платон был счастлив, любим. Знал, что у него есть прекрасный папа и замечательная мама», - подытожила телеведущая.

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Но когда Богомолов появился на следующий день на премьере своего спектакля, следов побоев на его лице не было. В это же время Ксения запускает в Ютубе своё новое шоу "Острожно Собчак". Тогда и появились слухи о том, что Богомолов и Собчак задумали всю эту интригу с любовным треугольником ради пиара своих проектов. (подробности)