Старые монеты: cколько стоит мелочь в вашей копилке

Ай да «Пушкин»!

- Что ты мне суешь? Нормальный рубль давай! С единичкой.

Продавщица мороженого не брала у пацана монетку, а он уныло бубнил:

- Нормальный рубль, нет у меня другого...

Я в очереди следующий. Смотрю, монета и правда странная. С одной стороны - профиль Пушкина, с другой - двуглавый орел. А привычной цифры нет. И только приглядевшись, под орлом можно заметить меленько надпись: «Один рубль».

Продавщица непреклонна: у меня, говорит, такое никто не примет. Ну не ждать же, когда эта канитель закончится. Достаю обычный рубль и протягиваю продавщице. Мальчишка отдает мне свой. Продавщица довольна, пацан счастлив, а я горд собой: несу добро людям.

Было это в начале нулевых, монетка та и сейчас у меня дома валяется. А недавно глянул в каталог - так и обмер: стоит она уже 600 рублей. Это если была напечатана на Московском монетном дворе. А если на Санкт-Петербургском - 650. Называется «Юбилейный рубль «Пушкин» 1999 года выпуска. Как тут не воскликнуть: «Ай да Пушкин!» - 600% прибыли за 20 лет!

Пятачок за 300 тысяч

Наверняка у вас тоже есть банка или шкатулка, куда из кошелька выгребают мелочь. Как-то неприлично считается расплачиваться за покупки или услуги монетками. Вот и накапливаются. Порой за десяток лет и более. Перетряхните свои баночки - найдете много интересного.

Есть, например, старые монеты, которые уже прекратили свое существование, - это одна копейка, пятачок. По данным Центробанка, на каждого россиянина приходится примерно полсотни таких монет. Их выпускали до 2009 года, потом подсчитали и решили: слишком дорого. Надо сказать, копейка и в советские времена была самой затратной - ее себестоимость составляла 8 коп. Для сравнения: металлический рубль обходился в 16 коп. Чеканку остановили. Но в 2014-м снова копейку выпустили - говорят, с учетом потребностей населения в Крыму. И еще добавили чуть-чуть в 2017-м.

Так вот. Обычные пятачки и копеечки стоят 10 - 20 рублей. 2014 года - дороже (см. таблицу). Так что следите за годом выпуска и сверяйтесь с каталогами - стоимость монет постоянно меняется.

Знатоки скажут: а что же про 2011-й умолчал? И будут правы. В том году массовым тиражом металлических денег не штамповали, но был внеплановый чекан всех видов монет на Санкт-Петербургском монетном дворе - от копейки до 10-рублевки, и стоят у нумизматов такие денежки до 300 тыс. руб. за монетку!

Еще одна редкость - монеты достоинством 1, 2 и 5 рублей, выпускавшиеся в 2002 и 2003 годах. Они планировались для сувенирных наборов, но часть просочилась в обиход. Ловите скорее, с каждым годом они только дорожают!

Что можно найти в старых кубышках

И вдруг алтын

Еще с советских времен было принято отдельно откладывать двушки - 2-копеечные монеты. Мобильных телефонов тогда не было, а за двушку можно было позвонить из уличного таксофона. Монеток вечно не хватало...

Обычные советские 2 копейки (они выпускались до 1991 года) сейчас стоят 5 рублей. Немного. Но есть и исключения. Например, в 1979 году эти монеты выпускали с двумя вариантами колосьев. Обычному человеку и в голову не придет колоски изучать. А коллекционеры объяснят, что был массовый выпуск - с удлиненными остями (волосок такой, венчающий колос) и более редкий - без остей. Разглядеть разницу можно только через лупу. Более редкий вариант стоит уже не 5, а 50 рублей.

Еще одна массовая советская монетка - три копейки - очень ценилась летом. Еще бы, стакан газировки с сиропом в уличном автомате. Сейчас она стоит у нумизматов в лучшем случае 5 рублей. Но есть в этом номинале и раритеты.

Оказывается, на Ленинградском монетном дворе в советское время чеканили не только наши монеты, но и выполняли такие заказы для зарубежных стран. Для них применялось другое оборудование - на ребре монеты (это называется гурт) было 180 насечек, а на наших - 124. Иногда оборудование для экспорта использовалось и при чеканке наших монет.

А теперь - считайте зубчики. Найдете монетку с частой насечкой - ликуйте. Такой алтын стоит уже 70 тыс. руб. Можно и проще: если поставить одну монетку на другую, на глаз видно, где насечка чаще.

Нумизматы ценят ошибки и дефекты

Цена монеты зависит от множества мелочей. Ну, например, на каком монетном дворе отпечатана денежка - в Москве или Питере. Знак М или С-П без лупы не разглядеть, но найти его не так и сложно. На одних монетах он находится на аверсе (лицевая сторона) - посередине линии, отделяющей обозначение номинала от года выпуска. На других - на реверсе (задняя сторона, на которой обычно расположен герб). Например, под левым передним копытом коня Георгия Победоносца.

В цене и 10-рублевки 1993 года. Но не все, а лишь изготовленные из немагнитящегося медно-никелевого сплава - до 40 тысяч рублей. А основной тираж в том году был выпущен на стальных заготовках. Берите магнит и проверяйте.

Но особенно ценятся всякие ошибки. Чем больше «уродство» - тем монетка ценнее. Три копейки, отпечатанные на белой заготовке для 20-копеечных монет, плащ Георгия Победоносца с «неправильными» складками, герб вверх ногами, а где-то даже Бискайский залив на глобусе более четко пропечатан - все это представляет ценность для коллекционеров.

Так что, прежде чем собрать монетки и отнести их в магазин или банк, подать нищим или, хуже того, выкинуть на помойку, посмотрите внимательно, изучите каталоги - благо их в интернете немало. Ведь все, что сейчас составляет гордость коллекционеров, куплено не в магазине «Нумизмат», а получено когда-то на сдачу и долго хранилось в домашних кубышках.

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