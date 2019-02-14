«Я не справлюсь без тебя» Истории любви, которая оказалась сильнее рака

По грустной статистике сотрудников «Фонда борьбы с лейкемией», мужчины часто бросают своих жен, узнав об их диагнозе. Женщины – напротив – практически никогда не уходят от своих мужей. Однако эти истории про настоящую любовь, которая от испытаний становится только сильнее.

Лена + Андрей, вместе 14 лет, пережили острый миелобластный лейкоз

Лена: «Мы с мужем познакомились в 2005 году, – рассказывает Лена Потапова - я начала работать в ресторане Шереметьево-1, а через несколько месяцев туда устроился Андрей. Через год мы поженились. О том, что у меня лейкоз, я узнала в 2017 году, когда была беременна третьим ребенком. Сначала мне капали химиотерапию, а затем ввели в искусственную кому. Когда я была в сознании, Андрей всегда приходил ко мне с улыбкой, никогда не давал возможности расстраиваться.

"В больнице я часто вспоминала наши первые свидания", - рассказывает Лена

Были моменты, когда я физически не могла двигаться, даже говорить не могла. Тогда я сильно нервничала и иногда срывалась на муже. Было тяжело, конечно. Удивительно, но он реагировал на все очень спокойно. Андрей вообще никогда не жаловался мне. Хотя на него и перепала часть моих домашних дел — он все стойко переносил. Только потом мне сказал, что теперь понимает, как тяжело нам, женщинам, дома сидеть.

В больнице я часто вспоминала наши первые свидания. Помню, как я стеснялась есть при нем, как Андрей бежал за автобусом, на который я села.

Недавно муж предложил мне обвенчаться. Пройдет год после трансплантации костного мозга – и мы сделаем это».

Андрей: «О диагнозе Лены я узнал ночью — мне позвонили из больницы. И я себе места не находил. Но у нас трое детей — и этого уже было достаточно, чтобы не начать биться головой об стену.

Полтора месяца она у меня лежала в реанимации, а сын лежал в Перинатальном Центре на Савеловской. Потом ее перевели в палату. Полтора месяца мы всему заново учились: ножки поднимать, ручки поднимать, кушать. Утром я к жене, в обед — к сыну, вечером — опять к ней. И в голове крутилось все время: надо, надо, надо. Если я сейчас к ней не поеду, никто не съездит. И так каждый день. Все проблемы решались по ночам в основном: стирка, уборка, готовка.

Я говорил своей жене так: у тебя четверо детей, один из них самый бестолковый — это я. Я не справлюсь без тебя».

Света + Костя, вместе 15 лет, пережили лимфому Ходжкина

"Костя никогда ничего не говорил — только ждал и терпел," - говорит СветаФото: Из личного архива

Света: «Нас с Константином познакомил мой брат в 2004 году, а в 2005-ом мы поженились и у нас уже родился первый ребенок – рассказывает Светлана Машкова. Мы вместе практически половину моей жизни, у нас трое детей.

Как-то, надевая кофту, я нащупала на шее какое-то уплотнение. В течение месяца мы сдали все необходимые анализы и диагноз – лимфома - узнали практически моментально. Никакого страха не было, только лишь облегчение. Это болезнь на скорость – кто быстрее, вы или она. Я хотела ее опередить и сделала всё для этого.

У мужа была паника и страх – наверное, они и до сих пор у него остаются. Дело в том, что в 2010 году я пережила обширный ишемический инсульт. Меня парализовало на тот момент на месяц и муж был со мной, возил меня в инвалидном кресле, навещал меня в реанимации. Родителей я попросила не ездить ко мне в больницу — им это было бы очень тяжело. А мужа я просила быть со мной, потому что очень нужно, чтобы кто-то на тебя смотрел и держал за руку. Он никогда ничего не говорил — только ждал и терпел. Помню, как на переливании крови он тихо сидел рядышком и смотрел на меня. Потом, ничего ни говоря, взял меня за руку, и мы вместе пошли есть. Ни полслова про все эти капельницы, про руки в синяках.

Первые разы, когда я возвращалась из Москвы домой, в Новороссийск, я спрашивала мужа, не стесняется ли он, что живет с лысой женщиной. Кроме того, из-за того, что я пила много гормонов, я еще и поправилась. Но Костя сказал, что давно не замечает ни моих волос, ни моего веса – ему важно, какой человек рядом с ним, и все. С этого момента я перестала комплексовать. И мы больше этот вопрос не поднимали».

"Костя сказал, что давно не замечает ни моих волос, ни моего веса – ему важно, какой человек рядом с ним, и все. С этого момента я перестала комплексовать" - признается СветаФото: Из личного архива

Константин: «Если постоянно думать о болезни, то можно просто сойти с ума. И вот единственное, что можно посоветовать - это иногда отрешиться от всего этого. Воспринимайте все, как есть — не надо все усложнять. Тогда и ваша поддержка будет естественной и нужной».

Саша + Алина, 6 лет вместе, сейчас лечатся от острого билинейного лейкоза

"Самое сложное для меня — расставание с семьей," - говорит АлександрФото: Личный архив

Алина: «С Сашей меня познакомила подруга – говорит Алина Кондратьева. – Буквально через 2 недели я переехала к нему, и с тех пор мы не расставались. В прошлом году Саша устраивался на работу, проходил медкомиссию и как снег на голову – его диагноз – рак крови. Мне сказали первой, и я не стала ему сразу говорить.

Тогда, в кабинете у врача, я просто обомлела, у меня руки опустились. На тот момент я была опустошена настолько, что не знала, что мне делать. У меня одна только мысль была в голове: бабушка умерла от рака, дедушка умер от рака — эта болезнь еще никого не отпускала. Я была в ужасе. Но тут же пришлось взять себя в руки, потому что если мы не будем бороться, у нас ничего и не получится. Я должна быть сильной ради него, и я буду.

Я думала, что Сашина реакция будет немного другой. При всем при том стержне и внутреннем спокойствие, если Сашу довести до определенной точки, он взрывается еще похлеще меня. Но, к моему удивлению, он быстро собрался и поставил себе цель.

За время лечения мы ни разу не поссорились. Я его люблю настолько сильно, что готова вообще ни на что не обращать внимание. Мне важно просто быть с ним рядом. Постоянно рядом».

Александр поставил себе цель - победить болезнь Фото: «Фонд борьбы с лейкемией»

Александр: «Я cчитаю, что надо жить дальше. Чуть-чуть приболел — бывает. Самое сложное для меня — расставание с семьей. Понимание, что придется месяцами и, можно сказать, годами находиться в больнице, не видеть детей. Все это пережить и понять для меня было самым сложным. Но мы потихоньку все это преодолеваем. До сих пор мне помогает мысль о том, что надо содержать семью. Отец должен быть рядом всегда. А что касается Алины, то мой диагноз не может поменять моих чувств. Я люблю свою супругу, и все. На этом точка».

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