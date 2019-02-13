2019-02-13T16:36:04+03:00
Общество

"Да заткнись ты!": Онищенко взорвался из-за "допроса" известного ведущего

Бывшего главу Роспотребнадзора вывел из себя неожиданный подарок
Ольга ЛИБГАРДТ
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Геннадий Онищенко вышел из себя в студии НТВ. Фото: кадр из телешоуГеннадий Онищенко вышел из себя в студии НТВ. Фото: кадр из телешоу
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Известный ведущий Александр Никонов преподнес бывшему главе Роспотребнадзора Геннадию Онищенко необычный подарок. Никонов поставил на стол четырехлитровую бутылку незамерзайки, которую он купил в большом сетевом магазине. Презент вывел депутата из себя.

Онищенко пригласили в студию программы НТВ "Вежливые люди". Темой обсуждения стала незамерзающая жидкость.

Во время передачи Никонов поставил перед гостем студии незамерзайку. По словам ведущего, она обошлась ему в 560 рублей. После этого он выставил перед Онищенко еще одну бутылку со словами: "Вот это незамерзайка паленая".

Политик отреагировал резко и пригрозил уйти, но тем не менее решил дослушать ведущего. "Здесь пять литров, всего 100 рублей. Никакого чека, конечно, нет. Это куплено на обочине. Это метиловый спирт. Вот эту незамерзайку, которая моет лучше, воняет меньше и дешевле почти в шесть раз, вы запретили", - начал Александр Никонов.

Онищенко рассвирепел из-за "допроса".В студии программы НТВ "Вежливые люди" ведущий Александр Никонов преподнес бывшему главе Роспотребнадзора Геннадию Онищенко подарок, который вывел его из себя

"И правильно сделал", - парировал Геннадий Онищенко, нервно крутя телефон на столе. Никонов иронично констатировал: "Мы вынуждены пользоваться все равно паленой. А вы сделали так, потому что русский народ "быдло" и вот эту ханку жрет".

"О чем мы говорим?", - возмутился депутат. "Вы поставили меня на деньги", - не унимался телеведущий.

"Ходи пешком, здоровым будешь", - ехидно ответил бывший глава Роспотребнадзора. "Вся Европа пользуется метиловой, а вы нас заставляете вот этим ядом травиться", - заявил Александр Никонов.

После этих слов Онищенко окончательно вышел из себя. "Да заткнись ты!", - взорвался политик. Он заявил, что метиловые незамерзайки не пахнут только в дорогих иномарках, а в обычных "Жигулях" будет "туман стоять".

Незамерзайку на основе метилового спирта в 2000 году запретили по инициативе Геннадия Онищенко. В то время он занимал должность главного санитарного врача России. Запрет объясняли тем, что жидкость пьют бомжи и маргиналы, в итоге они слепнут или умирают. После этого начали производить незамерзайку на основе изопропилового спирта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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