2019-02-13T18:59:09+03:00
Экономика

ФСБ трясет крупные агрохолдинги

Бизнес подозревают в налоговых махинациях
Олег РУБАШОВ
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В несколько крупных российских агрохолдингов нагрянули сотрудники ФСБ и налоговой.В несколько крупных российских агрохолдингов нагрянули сотрудники ФСБ и налоговой.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Управление «К» ФСБ вместе с Налоговой службой проверяет агрохолдинги в 13 регионах страны. Выемка документов идет на предприятиях в Москве, Санкт-Петербурге, Тамбовской, Челябинской, Свердловской, Воронежской, Московской, Саратовской, Пензенской, Ленинградской, Белгородской, Липецкой областях и в Мордовии.

Аграриев подозревают в уклонении от уплаты налогов.

- В сельском хозяйстве есть организации, которые не платят НДС, а есть те, которые платят льготный 10% налог, - рассказал "КП" исполнительный директор аналитического центра Совэкон Андрей Сизов. - При помощи фирм-прокладок компании, избавленные от НДС, разрабатывают схемы, позволяющие получить налоговый вычет.

Такие налоговые махинации работают при экспортных поставках. Ведь тогда НДС производителю возвращается.

Несколько лет назад крупные экспортеры и производители зерна подписали Хартию в сфере оборота сельскохозяйственной продукции. Бизнес согласился добровольно и честно платить все положенные налоги.

Но раз идут проверки ФСБ, то одного энтузиазма, видимо, хватило не надолго. В Национальной ассоциации экспортеров сельхозпродукции насчитали, что налоговые махинации помогаюткомпаниям экономить до 65 млрд. руб. в год.

- Не факт, что все, у кого сейчас проходят проверки, - нарушители, - считает Сизов. - Несколько лет назад схем в незаконным возвратом НДС было заметно больше. Сейчас таких историй стало мало. Возможно, силовики и ФНС просто проверяют, точно ли экспортеры отказались от старых уловок.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Идет выемка документов»: в Свердловской области ФСБ и налоговая служба устроили обыски на сельскохозяйственных предприятиях

На крупные сельскохозяйственные предприятия Свердловской области сегодня нагрянули сотрудники ФСБ и Федеральной налоговой службы. Они устроили обыски (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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