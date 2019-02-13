Единороссы взялись за чистку и обновление своих рядов

В последние месяцы чиновники и народные избранники будто с цепи сорвались – то предлагают полы мыть, то не рожать, потому что государство ничего никому не должно, то в пьяном угаре размахивают корочкой перед службой безопасности развлекательных заведений.

Руководство единороссов в ответ на скандалы в своих рядах на съезде в декабре объявило о запуске специальной комиссии для наказания виновных. И это, надо сказать, стало неожиданностью для многих. А в своем последнем интервью секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак подчеркнул, что любой чиновник или депутат должен нести повышенную ответственность за свои слова. И руководящие и выборные посты должны приходить те, кто понимает жизнь, пропускает через себя проблемы людей.

Буквально вчера состоялось первое заседание партийной комиссии по этике. Ее председатель – Валентина Терешкова – вместе с коллегами рассмотрели два нашумевших дела. Речь идет о нарушении этических норм депутатом городской Думы Астрахани Владимиром Сухаревым и депутатом Екатеринбургской городской Думы Еленой Дерягиной.

И если вторую, сторонника ЕР, оправдали и вынесли довольно таки мягкое решение, то первого по предложению комиссии лишат членства в партии и поста руководителя фракции в Госдуме.

Надо сказать, что решение по Сухареву – показательно для остальных. Его направят во все партячейки регионального уровня. Так сказать, чтобы неповадно было.

Что касается Дерягиной, то решение по ее делу вызвало жаркую дискуссию среди членов комиссии. Несколько раз было пересмотрено ее нашумевшее выступление, в котором она предлагает отменить бесплатное питание свердловским младшеклассникам. Тут надо отметить, что в 2014 году «Единая Россия» настояла на субсидировании питания с первого по четвертые классы в регионе. «Это серьезное достижение, которым нужно дорожить», - указал ответственный секретарь комиссии по этике Евгений Ревенко.

По его же словам, Дерягина согласилась с мнением комиссии о том, что нужно внимательнее читать партийный устав и соотносить свои слова с позицией «Единой России».

В партии признают, что случаи недостойного поведения были и раньше, но широкую известность они получили вместе с развитием социальных сетей и интернета в целом. По словам Турчака, раньше не всегда была возможность выносить решения по провинившимся.

«Как мы знаем, бывают поступки с правовой точки зрения безупречные, но абсолютно ущербные с точки зрения общественной морали. Речь идет не о коррупции и других преступлениях — на эти случаи есть уставная норма о приостановке и лишении членства. Речь о другом. Многие, победив на выборах, придут, сядут в кресло, лычки дополнительные себе навесят. Мало того, что он депутат или глава администрации района. Нет, ему надо еще обязательно войти в политсовет, какой-нибудь общественный совет, еще куда-то. А в итоге окончательно теряют ощущение реальности: человек совершает аморальные поступки и делает странные заявления», - отметил Турчак в разговоре с журналистом «Известий».

Он также подчеркивает, что в современной России в целом изменились и требования людей к власти. «Они ждут взвешенной и справедливой позиции, а самое главное — конкретных действий и решения проблем, справедливости и честных поступков.

Теперь все дела, нашумевшие и не очень, будут рассматриваться на партийной комиссии по этике. И, надо сказать, ее члены настроены решительно. По словам зампредседателя комиссии Василия Пискарева, на все случаи нарушения уставных и этических норм ЕР реакция будет оперативной и принципиальной.