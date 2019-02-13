Какой доход приносили крепостные Пьеру Безухову

Представления об истории страны большинство из нас черпает из произведений классиков русской литературы. Но писатели, как правило, увлекались эмоциональной стороной дела - взять хотя бы «Муму» Тургенева. Однако если смотреть на предмет сквозь призму цифр, статистических показателей и финансовых документов, как это делают специалисты по экономической истории, то получается несколько иная картина. Какая именно? Об этом мы поговорили со старшим научным сотрудником Школы исторических наук Факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ, кандидатом исторических наук Еленой Корчминой.

Мясо и крестьяне

- Некрасов, задаваясь вопросом «Кому живется весело, вольготно на Руси?» обсуждал варианты: помещику, чиновнику, священнику, «купчине толстопузому», «вельможному боярину»... А как, с точки зрения экономики, отличалась жизнь этих сословий? Каков был разброс по уровню жизни?

- Тут важно понимать, что мы не имеем права навязывать тому времени наши сегодняшние представление о том, что такое жить хорошо. Например, если говорить о крестьянах, то одним из таких показателей уровня жизни, утвердившихся еще в советское время, является достаточное потребление мяса. Так вот, в действительности, крестьяне никогда не расценивали мясо, как нечто необходимое. В их потребительской корзине мяса было мало не только потому что этот продукт был дорог (хотя и это тоже) но и потому что они не придавали ему такого значение. На эту тему есть хорошее объяснение в «Письмах из деревни» Энгельгарта (он пишет, что крестьяне относятся к еде, как к топливу - если работа не тяжелая, то в мясе нет необходимости. А лучшее «топливо» вообще не мясо, а жирная еда - Ред.) Так вот, если мы подойдем к оценке уровня жизни крестьян с той позиции, потребляли ли они мясо, то мы придем к печальным выводам. Но на самом деле это вовсе не значит, что они плохо жили.

- И существуют данные, которые доказывают этот парадокс?

- Есть исследования историка Бориса Миронова, который на протяжении длительного времени изучал антропометрические данные рекрутов. По его оценкам в ХIХ веке рост новобранцев в целом увеличивался. Это показатель того, что на ранних этапах жизни они получали достаточное питание, а значит мы можем сделать вывод о постепенном улучшении стандартов жизни, хотя не все согласны с его исследованиями. А если сравнивать продолжительность жизни, то у крестьян она была выше, чем у городских жителей. Но на вершине социальной пирамиды были, конечно не крестьяне. Последние исследования говорят о том, что существовала достаточно четко выстроенная иерархия богатства: лучше всех жили дворяне-помещики, дальше следовали купцы, затем священники, мещане и, наконец, крестьяне.

Крепостные и социальный лифт

- До какой степени были исключением случаи, когда крепостные крестьяне выкупали свободу и становились богаче собственных помещиков, как это сделали Мамонтовы, Морозовы, Третьяковы?

- Уходить из своего социального слоя в другой всегда сложно - и тогда, и в советское время, и сейчас. Как много людей стали миллионерами? Если мы, конечно, считаем что они выбились в люди. Оценить эффективность социального лифта до 1861 года очень сложно. Но остается вопрос: насколько сами крестьяне хотели этим лифтом воспользоваться? В работах Александра Чаянова показано, что крестьяне не стремились вкалывать больше, чем нужно. Они ценили свое свободное время и работали ровно столько, сколько необходимо для того, чтобы получить необходимые средства для пропитания и уплаты налогов. Для того, чтобы выбиваться в люди надо предпринимать по-настоящему серьезные усилия. Они в массе своей, видимо, не видели в этом острой необходимости. Я не оправдываю крепостное право, но необходимо продолжать его многостороннее изучение.

- А какой доход приносили помещику крепостные? Как с финансовой точки зрения оценить, например, фразу Толстого о том, что Пьер получил в наследство 40 тысяч крепостных?

- В начале XVIII века один крепостной крестьянин мог принести своему помещику около рубля серебром. К концу XVIII века эта сумма могла составлять до 5 рублей. Пьер получил наследство до 1812, тогда крепостной мужик давал хозяину 10-15 рублей ассигнациями. Но абсолютные цифры мало что говорят, надо делать поправку на инфляцию. Для сравнения в январе 1812 года фунт ржаного хлеба стоил 3,5 копейки, а фунт говядины высшего сорта 13 копеек. Если в имениях Безуховав общей сложности насчитывалось 40 тысяч крепостных мужиков умножаем это число на 10 и получим 400 тысяч рублей в год. В то время одной из самых богатых дворянок России считалась Анна Орлова-Чесменская, единственная наследница Алексея Орлова, сподвижника Екатерины Великой. Судя по ее налоговой декларации, она получала около 500 тысяч рублей в год. Так что данные о богатстве Пьера Безухова не только соответствуют реалиям того времени, но и ставят его на самый верх финансовой иерархии.

Кто придумал миф о богатстве русских дворян

- Бытует мнение что наше представление о неимоверном богатстве российского дворянства является, скорее, следствием убедительности литературы. Кого из писателей можно причислить к творцам этого представления?

- Я думаю, не последнюю роль здесь сыграли иностранцы, которые оказавшись на балах, находились под впечатлением от размаха, роскоши и изобилия. Естественно они спрашивали себя: если эти люди готовы тратить такие астрономические суммы на развлечения, то какими доходами они обладают? Но вряд ли они догадывались, что российские дворяне в этом смысле вели себя очень рационально, они все это устраивали в кредит. А платили много позже и не в полном объеме.

- Наверное, в конечном итоге эта привычка жить на широкую ногу в долг и привела к разорению дворянских гнезд?

- А здесь мы, вероятно, сталкиваемся со стереотипами, которые возникли в нашем сознании под влиянием произведений русской литературы - Тургенева, Бунина, Чехова с его «Вишневым садом». Потому что, когда мы начинаем изучать финансовые документы, мы видим, что массового разорения дворян не было. Если говорить о кредитах с точки зрения экономики, то до той поры, пока мы можем их обслуживать, это хорошие долги. Когда мы сравниваем долговую нагрузку дворян с их ежегодным доходом, то понимаем, что они могли себе позволить такие кредиты. Мы можем посмотреть документы дворянских Опек, в чье управление попадали имения тех дворян, которые находились в сложной финансовой ситуации. Но процент дворянских имений, которые оказались там за долги будет небольшим. В первой половине ХIX века нам практически не известны случаи дворянских банкротств. А если говорить о долговой нагрузке, то она и XVIII веке была немаленькой, но это не мешало дворянам строить великолепные усадьбы, на которые мы любуемся сегодня. Возникновение этих дворцов были бы невозможно без кредитов. Потому что строительство в России было бесконечно дорого, учитывая что в 99 случаях из 100 оно делалось вольнонаемным трудом на протяжении XVIII - ХIX веков.

Новые русские и вызывающее потребление

- Не из прошлого ли «растут ноги» у традиции вызывающего потребления, которым раздражают население новые русские? Или это исторически самостоятельное явление?

- Давайте заменим формулировку «вызывающее потребление» на «статусное», тогда у нас другой оттенок приобретает весь процесс. Статусное потребление предполагает, что ты должен жить в соответствии с тем доходом, который у тебя есть. Условно говоря, если Потемкин не закатит бал на весь Санкт-Петербург, он себя скомпрометирует, поскольку будет вести себя не подобающим образом. Об этом дворяне регулярно пишут. Например, Воронцовы сетовали в середине XVIII века, что они возвысились, но доходы еще не дошли до уровня их статуса. Поэтому они вынуждены брать в долг, чтобы соответствовать своему положению в обществе. Это не для того, чтобы пускать пыль в глаза - просто иначе люди твоего круга не будут тебя воспринимать.

- Значит, наши олигархи не виноваты?! Им тоже нужно соответствовать своему весу в обществе!

- Вина категория не аналитическая. Я бы не стала связывать современное статусное потребление олигархов со статусным потреблением дворян. Это плюс-минус подчиняется одним и тем же социальным законам (надо вести себя так, как принято в твоей социальной группе), но это точно не историческая преемственность. Потому что там все было значительно сложнее и интересней. Я люблю приводить пример, который нашла трудах Императорского Вольного экономического общества. Там в наставлении для дворян сказано, что если гость не разбирает вкус настоящего вина, то не нужно ставить на стол вино, которое он не оценит. Поэтому нужно хранить в запасе несколько типов вин. Например, настоящее токайское для гурманов. И спиртной напиток, который бодяжили под видом токайского в домашних условиях. Когда придут гости на стол поставят бутылку токайского, но только хозяин будет знать настоящее это токайское или бурду, которую подают для неискушенных представителей дворянского сословия. Вот такие представления были частью статусного потребления дворянской элиты. С нашими олигархами я не знакома, пользуются ли они такими приемами - мне трудно сказать.

КСТАТИ

Мы до сих пор расхлебываем наследие крепостного права

- В какой мере менталитет, система отношений между людьми, сформированные в эпоху крепостного права, влияют на наши сегодняшние поступки?

- Я бы обратилась к области налогообложения. Дело в том, что в истории России основная масса населения никогда самостоятельно за себя не платило. Подушная подать, которую ввел Петр Первый, означала что почти 200 лет уплата основного прямого налога находилась вне сферы ответственности самого человека.

- Как это понять?

- Крестьянин никогда эти 72 копейки подушной подати сам не платил. Всегда это делала либо община, либо помещик. Дальше начинается советский период, где та же самая история: граждане Советского Союза за себя налоги не платят. Все это сформировало, как мне кажется, налоговую инфантильность современного российского населения. Мой стандартный вопрос любой аудитории: сколько налогов вы платите? И хорошо, что сейчас постепенно стали понимать, что мы платим не 13 процентов, а гораздо больше. Но большинство населения находится в стадии эдакого налогового детства, когда нет понимания кто платит? За что платит? И сколько?

- Отсюда, может быть, произрастает и гражданская инфантильность, когда люди не привыкли требовать от власти отчет о том, куда она потратила их деньги?

- Я могу сказать, что налог это одно из немногих средств развития гражданской ответственности и инициативы. Кстати, если мы обратимся к истории, то почти все восстания случались из-за налогов. Это о многом говорит.

СРАВНИМ