2019-02-13T19:05:25+03:00
Происшествия

Пропавшая участница шоу "Холостяк" Роза Герц попала в больницу

25-летняя Роза Герц по-прежнему не отвечает на телефонные звонки [видео]
Анастасия ВАРДАНЯН
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Оказалось что, Анастасия попала в больницуОказалось что, Анастасия попала в больницуФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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В среду, 13 февраля, соцсети облетела новость о пропаже участницы шоу "Холостяк", модели, певицы и просто красавицы 25-летней Анастасии Матрониной, известной под псевдонимом Роза Герц. Тревогу забили подруги девушки. По их данным, она не выходит на связь с 30 января. В этот день девушка прилетела в Москву из Арабских Эмиратов и пропала. Заявление в полицию грозились подать ее коллеги по модельному цеху. Но судя по всему, криминального следа в ее пропаже нет. Оказалось что, Анастасия попала в больницу.

Эту информацию "Комсомолке" подтвердили в бюро поиска столичной полиции.

- Я тоже слушала, что она в больнице. Но что с ней никто не знает. Она по-прежнему не отвечает на телефонные звонки, - рассказала "КП" подруга девушки Екатерина Власова.

Комментировать причины госпитализации подруги Анастасии, поднявшие шумиху в соцсетях, отказываются. С чем связана такая секретность, остается только догадываться. По одной из версий, красавица может проходить лечение от наркозависимости.

Анастасия Матронина известна как участница шестого выпуска шоу "Холостяк" с Егором Кридом. Красавица в телевизионном проекте позиционировала себя как певица, но до финала так не дошла. В 19 лет девушка снялась для журнала Playboy. Родилась она в Ташкенте. Затем переехала в Украину. В Москве девушка живет недавно.

kristi_027kristi_027
Последнее видео звезды шоу "Холостяк" Розы Герц перез исчезновением
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ИСТОЧНИК KP.RU

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