Бывшая жена перестала скрывать правду от 88-летнего Ивана Краско

Иван Краско вновь оказался в эпицентре скандала. Третья супруга актера Наталья Вяль, родившей ему двоих детей, призналась, что приняла бывшего мужа из жалости.

"Я как квартирная хозяйка: готовлю, убираю, стираю. Он меня не то что содержит, а, скорее, платит за эти услуги", - огорошила Вяль присутствующих в студии "Пусть говорят".

А ведь раньше Наталья Николаева, как ласково называет ее Краско, говорила о том, что не против "принять его в семью", чтобы он был поближе к детям. Но теперь женщина все отрицает и утверждает, что Иван Иванович живет не "с ней, а у нее".

Наталья Вяль также заявила, что никогда не любила и не собиралась замуж за Краско. Более того, недавно у нее появился возлюбленный, с которым она и строит отношения. Женщина добавила, что Краско не понимает реального положения вещей и даже устраивает ей сцены ревности. "Я только вкусила этой свободы, только задышала…", - с горечью поведала экс-жена звезды.

panorama_tv Наталья Вяль заявила, что никогда не любила и не собиралась замуж за Ивана Краско

Вяль не унималась, напомнив, что ей было 24, когда она вышла за Ивана Ивановича. "Он за мной таскался просто: я пойду куда-нибудь в город гулять, слышу сзади бежит, бежит. Он всем представил меня как свою женщину", - поделилась Наталья.

По ее словам, она вышла за Краско от безысходности, подчеркнув, что еще до брака была влюблена в другого. Однако, из-за поведения Ивана Ивановича тот мужчина от нее отказался. "Я ему перед свадьбой говорила: "Неужели вы не видите, что я не люблю вас? Неужели вы не видите?! Зачем вам это?" "Любишь, ты меня любишь", - как ежик на пенечке, самовнушение у него", - с сожалением констатировала Наталья.

Эти малоприятные для Краско признания повергли в шок не только поклонников, но и самого народного артиста. Ведь размечтавшийся актер надеялся восстановить любовные отношения с бывшей, всячески добивался взаимности и даже думал, что после воссоединения Вяль родит ему дочь. "Я надеялся, что постепенно наши отношения восстановятся. Я действительно поражен", - схватился за голову убитый горем после болезненной правды Краско.

Как писал сайт kp.ru, в конце 2018 года 88-летний народный артист Иван Краско развелся с четвертой женой Натальей Шевель. Тогда он рассказывал, что собирается переехать к другой своей экс-супруге - Наталье Вяль.

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