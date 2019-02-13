Люди с татуировками на лице — кто они?

У нас с женой есть такая игра: «Скинхед или парикмахер». Правила очень простые — сидишь где-то в оживленном месте и пытаешься угадать, чем занимается выбранный персонаж. Ну, например, сидим мы в ресторанчике, заходят двое: лысые, в высоких ботинках, черных бомберах, татуировки отовсюду торчат, вылитые скинхеды из девяностых. Начинаешь прислушиваться, о чем говорят — стрижки, какие-то новые модели машинок и понимаешь, нет, это модные парикмахеры.

Вот так я сидел однажды, уставившись в лицо одному парню и думал, где же он работает, что делает. Обычно людей раздражает, когда незнакомый человек их разглядывает, но у этого был ответ — на его лбу была вытатуирована большая надпись на английском языке.

Честно говоря, у меня тоже имеется немало татуировок, детство было довольно веселым, и синяя зараза не обошла стороной и меня. Но чтобы на лице... Такого мне даже не приходило в голову, словосочетание «татуировка на лице» и «нормальная работа» никак не могли стоять рядом.

Встречая таких людей на улице и в метро, я попытался сделать портрет среднестатистического обладателя тату на лице. Так что, если увидите такого парня в темном переулке, не спешите бежать наутек, скорее всего перед вами какой-то творческий человек вроде этих.

Владимир Комаров. 32 года.

Владимир КомаровФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Я ремесленник, работаю сам на себя, шью одежду, галантерею, перетягиваю мебель. Так как я сам себе хозяин и у меня творческая работа, неформальная внешность мне местами даже помогает, потому что люди ожидают от меня каких-то смелых решений. Где-то мне попалась фотография мужика крутого, с татуировкой на лице, я подумал, вау, и сделал себе тоже. Если по-честному, мне просто хотелось выпендриться и меня как-то ничего не сдерживало. Маме сразу не понравилось, но я ожидал, что она как-то больше расстроится. Единственная проблема — меня часто останавливают гаишники. А вообще в Москве уже давно никто не обращает на меня внимания. Но вот я летом ездил в Крым и чувствовал, что на меня засматриваются люди и это немного раздражало. Когда я их себе колол, наверное, я и хотел такого внимания, а сейчас я стал постарше и уже, наверное, не хотел бы на это отвлекаться. Мне это не приносит удовольствия. Наверное, сейчас я бы не стал их делать. Сейчас у меня нет потребности выпендриться таким способом. Сейчас я могу выпендриваться чем-то более серьезным.

Арсений Раскольников. 21 год

Арсений РаскольниковФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Я занимаюсь пиаром, рекламой, зарабатываю этим деньги. Мои родители творческие люди, мама композитор, отец музыкант. Я тоже нашел себя в творчестве, делаю видео проекты, клипы, пишу музыку. Год назад я поехал в Киев, у меня была цель вернуться из этого путешествия с татуировкой, тогда не было даже мысли что это будет, но на третий день за минуту я понял, что хочу крест на лице. Для меня крест — это символ солнца, символ вселенной. Мне очень нравится, как выглядит мое лицо с этой татуировкой, это мое истинное лицо, этот крест помогает мне в моем творчестве.

Евгений 25лет

Первую татуировку я сделал в 16 лет в честь матери. Она родилась в год дракона, дракон — это такой оберег. И началось. Сейчас я делаю татуировки, когда у меня что-то происходит в жизни, их у меня порядка пятидесяти. Я очень давно хотел татуировку на лице, сейчас я просыпаюсь смотрю на себя в зеркало и просто кайфую от этого. Когда я хочу сделать новую татуировку, меня ничего не останавливает, потому что я стилист-парикмахер, я делаю людей лучше и это будет всегда и везде востребовано, как бы я ни выглядел.

Алексей Попов 23 года

Алексей ПоповФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Я профессионально занимаюсь паркуром и зарабатываю этим деньги участвую в разных съемках, тренирую людей. На мою работу татуировки не влияют никак, за исключением тех моментов, когда нужны люди абсолютно без тату и если на теле их как-то можно спрятать, то на лице особо не замажешь. Но, в целом никакого дискомфорта они мне не приносят. Мне просто как-то раз захотелось сделать тату на лице, я пошел к знакомому татуировщику и сделал. В первые дни, я начал замечать какие-то взгляды в мою сторону и подумал, что вот это жесть! теперь так будет всегда. Первые татуировки напрягали моих родственников, но потом они свыклись.

Тедди бой Грег, 35 лет

Тедди бой ГрегФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Первую татуировку я сделал в Нью-Йорке, мне было всего 16. Как любой подросток, это был мой бунт против системы. Мне хотелось выделяться. Потом мне понравилось набивать на теле все больше картинок - музыканты, исторические личности... я даже не могу подсчитать, сколько у меня сейчас татуировок. Почти все тело ими покрыто, только ноги остались чистыми, но я планирую набить там портреты Путина и Сталина. Татуировки на лице вообще поменяли мою жизнь, это вызов. Я доказываю, что могу быть успешным человеком с кучей тату и неважно, где они. Тем более они мне помогают развивать мой бизнес. Клиенты запоминают барбера, у которого даже лицо покрыто татуировками. Это необычно и привлекательно. В России отношение к тату осталось еще с советских времен, когда портаки набивали исключительно бывшие зэки. Но так к этому относится в основном старшее поколение, молодежь воспринимает это уже иначе. Точно такая же ситуация в Штатах, моя мама очень недовольна, что я набиваю себе татуировки.