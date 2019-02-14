Дженнифер Энистон вызвалась защитить Брэда Питта на суде против Джоли

Брэд Питт пришел на день рождения к бывшей жене Дженнифер Энистон – и лишил покоя все таблоиды планеты. Теперь все гадают: как именно экс-супруги помирились, в каких они отношениях сейчас, и собираются ли воссоединиться в будущем. Американский еженедельник US Weekly выяснил новые подробности примирения Питта и Энистон. Оказывается, Брэд и Дженнифер помирились за четыре месяца до того, как Анджелина Джоли подала на развод с актером.

Три года назад умерла мама Дженнифер – бывшая актриса и модель Нэнси Доу. Брэд тогда впервые после их разрыва позвонил Энистон и выразил свои соболезнования. По словам источников издания, Дженнифер была очень тронута вниманием и поддержкой бывшего мужа – для нее это был действительно тяжелый период. Брэд попросил у нее прощения за то, что причинил ей много боли, бросив ее в ради Анджелины. И Дженнифер простила бывшего мужа.

Несколькими месяцами позже, в сентябре 2016 года, когда Джоли подала на развод, обвинив Питта в насилии над детьми (актер тогда попал под расследование ФБР), Энистон связалась с ним и предложила свою помощь. Дженнифер была готова выступить в суде против Анджелины и дать свидетельские показания в защиту Брэда, рассказав, что он вовсе не такое чудовище, каким его представила Джоли.

С тех пор Питт и Энистон поддерживают дружеские отношения, созваниваются и общаются. В 2017 году Дженнифер рассталась с мужем, актером Джастином Теру, и Питт снова оказался рядом со словами утешения. При этом окружение экс-супругов настаивает: Брэд и Дженнифер не пара и не встречаются друг с другом.

Дженнифепр прислала Брэду приглашение на свое 50-летие, и Питт его принял.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Они просто люди, которые когда-то разделили вместе жизнь, и теперь остаются друзьями, - рассказал инсайдер. – Дженнифер и Брэд знают, что стоит им пересечься, как все тут же начинают говорить о воссоединении, поэтому стараются не давать повода.

Но пропустить юбилей бывшей жены Брэд не мог. Поэтому, когда Дженнифер прислала ему приглашение, актер отправился к ней на вечеринку. Брэд даже купил Джен подарок – он отправил его ей домой.

- Многие друзья, которых Дженнифер пригласила на свой праздник, отправили подарки ей домой, - рассказал источник People.com. – Она была очень тронута их вниманием.

Дженнифер с размахом отметила 50-летие в минувшие выходные. Голливудская звезда закатила шикарную вечеринку в банкетном зале отеля Sunset Tower Hotel в Лос-Анджелесе. Поздравить именинницу приехал весь цвет Голливуда, от Джорджа и Амаль Клуни до Сандры Баллок, Деми Мур и Барбары Стрейзанд. Среди гостей вечеринки оказался и Брэд Питт. Папарацци сфотографировали, как Брэд вышел из машины и зашел в отель, куда к тому времени уже начали стекаться звездные гости.

По словам источника, во время вечеринки Брэд и Джен тепло поболтали друг с другом. Питт поздравил бывшую жену с днем рождения и даже обнял ее. Во время праздника они несколько раз пересекались друг с другом, но в основном Брэд проводил время со своим другом Джорджем Клуни и его женой Амаль.

В 2016 году Дженнифер предложила Брэду выступить в его защиту на суде против Джоли.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Брэд хотел поддержать Дженнифер, потому что последние несколько лет они в дружеских отношениях, - сообщил источник. - Они общались несколько раз после того, как оба подали на развод. Они не близки и не встречаются, но они друзья. Дженнифер послала ему приглашение несколько недель назад, и так счастливо совпало, что он в это время был в городе и смог прийти на ее праздник.

Инсайдер также добавил, что Брэд не весь вечер оставался на дне рождения бывшей жены и довольно рано ушел.

Дженнифер Энистон и Брэд Питт развелись в 2005 году после пяти лет брака. Супруги подали на развод, когда стало известно, что партнерша Питта по съемкам в картине «Мистер и миссис Смит» Анджелина Джоли ждет от него ребенка. В браке с Энистон у Брэда не было детей (у Дженнифер было два выкидыша). Зато с Анджелиной появилось целых шестеро.