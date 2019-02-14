2019-02-14T04:03:58+03:00
Экономика

Коммунальный бизнес должен быть социально ответственным

Управляющая компания «Холмсервис» обслуживает 75 многоэтажных домов в Красноярске
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Нужно делать все возможное и даже немного больше. Работать по максимуму – именно это я и требую от себя и своих сотрудниковНужно делать все возможное и даже немного больше. Работать по максимуму – именно это я и требую от себя и своих сотрудников
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По данным за 2018 год российской ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН), она занимает 25-е место в народном рейтинге из более чем 1600 УК 83 регионов России

О том, как грамотно выстроить работу в коммунальной отрасли, мы беседуем с генеральным директором Ириной Сидоровой.

– Ирина Ивановна, на ваш взгляд, в чем особенность ведения бизнеса в коммунальной отрасли?

– Когда предприниматель решает заняться этим бизнесом, он должен четко осознавать, что это не просто бизнес. Это высокая степень социальной ответственности. Мы активно взаимодействуем со всеми городскими властными и силовыми структурами, социальной защитой, но главное – самими жильцами. Для людей комфортное и безопасное жилье – первостепенно. Где бы мы ни отдыхали или работали, чем бы ни занимались, мы возвращаемся в свою квартиру, в свой дом.

– И в связи с такой высокой социальной ответственностью любой предприниматель понимает, что работать в этой отрасли тяжело, но бизнес – это, прежде всего, работа на результат, в том числе финансовый. Поделитесь секретом успеха?

– Если работа управляющей компании выстроена грамотно и люди, которые заняты в этом бизнесе, пришли в него надолго, проблем не возникнет. Будут текущие дела, которые решает любой управленец, каким бы бизнесом он ни занимался. Как правило, договор на управление домом подписывается на пять лет. За это время управляющая компания должна показать себя с лучшей стороны: решить проблемы, которые были до ее прихода, организовать бесперебойную работу всех коммунальных служб, найти контакт с жильцами и многое другое. И на самом деле пять лет – это вполне реальный срок для того, чтобы потребители смогли понять, чего стоит их управляющая компания, можно ли ей доверять или лучше договор расторгнуть.

– В начале этого года все новостийные ленты пестрели сообщениями о проблемах, связанных с вывозом мусора. Как вы решали эти вопросы?

– Когда 1 октября минувшего года стало ясно, кто будет региональным оператором, отвечающим за наш левый берег, мы не стали ждать начала 2019 года. Заключив договор, мы сориентировали его по территории вывоза мусора, количеству объектов, обговорили график работы с водителем каждого мусоровоза. И это сделать было несложно, потому что осенью такого ажиотажа, который случился в январе, не было. Работать было легко и им, и нам. Но главное, чего мы смогли достигнуть, – в первые рабочие дни 2019 года на нашу электронную почту приходили письма со словами благодарности от жильцов обслуживаемых нами домов. И это в то время, когда многие горожане атаковали «горячие линии» и писали гневные письма в администрацию, выкладывали в соцсети фотографии, на которых были горы мусора.

– Как вам удается и с коммунальными службами взаимодействовать, и удовлетворить запросы жильцов?

– Особого секрета здесь нет. Для меня главное – это люди, с которыми я работаю. Не ресурсы, не количество денег на счету компании, а кадры. Если руководитель сумел окружить себя квалифицированными специалистами, которые грамотно и вовремя выполняют свою работу, то все получится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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