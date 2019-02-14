Наследники в пролете?Кейтлин Дженнер изменила свое завещание ради юной возлюбленной-трансгендера

Кейтлин Дженнер, который еще три года назад был Брюсом Дженнером, но потом сделал операцию по смене пола, теперь намерен сочетаться с браком с юной возлюбленной-трансгендером. Эту новость сейчас обсуждает вся Америка. Во-первых, возлюбленная отчима Ким Кардашьяна София Хатчинг еще недавно сама была мужчиной, во - вторых, она младше Кейтлин почти на полвека, в-третьих, Дженнер планирует переписать свое завещание в пользу своей будущей жены. А ведь еще недавно все наследство Дженнер должно было уйти детям. Свое решение Кейтлин объяснила тем, что хочет быть уверена, что София будет жить в достатке, когда она сама не сможет о ней позаботиться.

«Кейтлин души не чает в Софии, — рассказал инсайдер. — Денег, которые она ей завещала, хватит на безбедную жизнь. Таким образом Кейтлин хочет отблагодарить Софию за то, что она сделала ее счастливой и помогла обрести уверенность в себе».

Напомним, что в 2015 году Кейтлин Дженнер, которая ранее была известна как Брюс Дженнер, объявила себе трансгендером. В прошлом году она сделала операцию по смене пола. София Хатчинс тоже раньше была мужчиной.

По словам источника, девушки познакомились в 2015 году и с тех пор неразлучны.

Будут ли присутствовать на свадьбе после таких новостей с наследством члены семейства Кардашьян-Дженнер, пока неизвестно. Бывшая жена Кейтлин, Крис Дженнер, с которой она прожила 24 года, родные дочери пары Кендалл и Кайли, а также дети Крис от первого брака, которых воспитал Брюс, без драмы восприняли его решение стать женщиной, но примут ли они в свою семью новую родственницу?!

К слову, для бывшего спортсмена, ставшего телезвездой, она будет четвертым браком с женщиной. Ранее он регистрировал свои отношения с избранницами в качестве мужчины.