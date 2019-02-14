2019-02-14T09:55:16+03:00
Звезды

Семен Слепаков попал в больницу из-за проблем с сердцем

Шоумену была сделана операция в одной из клиник Москвы
Юрий ОРЕШОВАлександр ДЖУМАЕВ
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Актер, сценарист и продюсер Семен Слепаков.Актер, сценарист и продюсер Семен Слепаков.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Известный юморист Семен Слепаков был госпитализирован в одну из столичных больниц. По предварительным данным, причиной этому стали проблемы с сердцем.

Как сообщает "Пятый канал", проблемы с сердцем были диагностированы у Слепакова некоторое время назад. В настоящий момент шоумен проходит плановый курс лечения. Как отмечается, ему была сделана операция. Чуть позднее представители артиста в интервью телеканалу "360" не подтвердили эту информацию, отметив, что изменений в расписании артиста не имеется.

Подробности вскоре стали окончательно прояснены:

- Это фейковая новость, у нас все хорошо. Мы готовимся к концерту, у нас завтра репетиция, - заявила в интервью "Радио Комсомольская правда" концертный директор Семена Слепакова Евгения Лазаревская.

Семен Слепаков родился в 1979 году в Пятигорске. В 2000-е годы он стал известен по выступлениям в команде КВН родного города, а также в программе Comedy Club.

Слепаков является основателем проекта "Наша Russia", а также продюссером и сценаристом ряда сериалов и фильмов, таких как "Универ", "Интерны", "Сашатаня" и "Наша Russia. Яйца судьбы". Помимо участия в создании телевизионных проектов, Слепаков также известен как автор сатирических песен.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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