2019-02-14T14:04:07+03:00
Звезды

Филипп Киркоров: «На меня шли как на «нового Захарова»

Известный певец скорбит о кончине своего старшего коллеги [видео]
Мария РЕМИЗОВАИрина БАРЫШЕВА
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Певцы Филипп Киркоров и Сергей Захаров действительно очень похожи внешне. Фото Владимир Веленгурин + Павел Маркин/Интерпресс/ТАССПевцы Филипп Киркоров и Сергей Захаров действительно очень похожи внешне. Фото Владимир Веленгурин + Павел Маркин/Интерпресс/ТАСС
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О том, что юный Филипп Киркоров был очень похож на Сергея Захарова говорил и сам певец, вспоминая свой концерт в Москве в 1988 году - первый после его выхода на свободу.

«Кем-то была запущена сплетня, что я являюсь папой Филиппа Киркорова. Но Филипп похож не на меня, в первую очередь, а на свою маму — красивую, высокую. И вот за кулисы ко мне приходит она, а с ней паренек — выше меня ростом. Я тогда сразу несколько вариантов в голове прокрутил, вариант про сына тоже мелькнул, но потом я посчитал — нет, никак не получается...», - приводит слова Сергея Захарова в своей книге Федор Раззаков.

О внешнем сходстве с певцом знал и Филипп Киркоров.

- В школе я был очень похож на Пушкина. Хотя в моем советском детстве мне многие говорили, что я - копия певца Сергея Захарова, говорил он в интервью «КП».

И признавался, что хоть ему было и приятно походить на такого замечательного певца, в начале его творческого пути это ему больше мешало. Ведь зрители их невольно сравнивали.

- Ох! Захаров - это был мой крест! Мало того, что я был на него похож, я еще и родился почти в один день с ним (день рождения Захарова 1 мая), и в Ленинградском мюзик-холле работал сразу после его ухода оттуда. Из-за этого, кстати, я и сам ушел из мюзик-холла довольно скоро: зрители просто шли посмотреть на «нового Захарова» и не воспринимали меня как исполнителя совершенно иного стиля и направления.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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