2019-02-14T14:04:43+03:00
Звезды

Лариса Долина о Сергее Захарове: «Он успел очень многое сделать»

Народная артистка считает, что певец и актер обладал уникальными вокальными данными
Юлия СТЕПАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments9
Певица Лариса Долина.Певица Лариса Долина.Фото: Борис КУДРЯВОВ
Изменить размер текста:

В четверг, 14 февраля, не стало популярного певца конце 70-х. Народный артист Сергей Захаров скончался на 69 году жизни в одной из московских больниц. Как сообщили в окружении певца и актера, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Его коллега Лариса Долина скорбит об утрате. Артистка считает, что Сергей Георгиевич мог бы еще многое сделать…

- Сергей обладал уникальным, ни на кого не похожим, бархатным голосом, невероятной харизмой и огромным мужским обаянием, - говорит народная артистка. - Он успел очень многое сделать и мог бы еще долго радовать поклонников своего таланта. Светлая память Артисту.

Народный артист России Сергей Захаров умер в Москве на 69-м году жизни..

Сергей Захаров отдал сцене около полувека. Его певческий талант оценили еще в армии. После службы он поехал учиться в Москву и в студенческие годы стал солистом Государственного эстрадного оркестра под управлением Л. О. Утесова. Обучение и выступления продолжил в северной столице, работал в Ленинградском мюзик-холле. В 24 года удостоился первых музыкальных наград. В 1975 году сыграл одну из главных ролей в картине «Небесные ласточки». Работал в филармониях в российских городах. В 1996 году дал 60 концертов во время избирательной кампании Бориса Ельцина и из-за перенапряжения перенес клиническую смерть. С гастролями объездил полмира.

Небесные ласточки . Сергей Захаров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Филипп Киркоров: «На меня шли как на «нового Захарова»

Известный певец скорбит о кончине своего старшего коллеги (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Установлена предварительная причина смерти мужчины в здании МИД
Топливный союз: Бензин не станет дешевле из-за переизбытка топлива на рынке
"Интер" лишил Мауро Икарди капитанской повязки
В Мюнхене Лавров встретится с Могерини и Столтенбергом
В США грабитель поскользнулся и уронил украденные деньги перед полицейским
Выходные дни в марте 2019: Роструд напомнил о праздниках
Путин выйдет на татами вместе со сборной России по дзюдо
Преемница Меркель заявила о "необходимости" сохранить санкции против РФ
В России появится ответственность за нарушение правил эксплуатации лифтов
Умер Линдон Ларуш - американский политик, восемь раз принимавший участие в выборах президента США
Положение бедствия введено на границе Венесуэлы и Колумбии
Роспотребнадзор задумался о правильном питании россиян
Умер Сергей Захаров, народный артист России
РАН предлагает Минздраву проверять уровень IQ россиян
Ваню Фокина, спасенного из-под обломков дома в Магнитогорске, выписали из больницы
Почти 60 процентов россиян признались, что сейчас влюблены
В США реабилитационный центр для животных предложил своим посетительницам скормить своих бывших медведям
Захарова: под прикрытием «гуманитарного конвоя в Венесуэлу» готовится провокация, в том числе с жертвами
В Госдуме предложили штрафовать чиновников за высказывания, оскорбляющие россиян
В Японии пройдет референдум по вопросу переноса военной базы США на Окинаве
Airbus прекратит производство лайнеров A380 к 2021 году
Сельское хозяйство ждут масштабные проверки из-за уклонения от уплаты налогов
В России увеличились объемы производства бензина
Токио может пересмотреть стратегию переговоров по мирному договору с Россией
Представители Семена Слепакова опровергли сообщения о его госпитализации