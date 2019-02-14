Лариса Долина о Сергее Захарове: «Он успел очень многое сделать»

В четверг, 14 февраля, не стало популярного певца конце 70-х. Народный артист Сергей Захаров скончался на 69 году жизни в одной из московских больниц. Как сообщили в окружении певца и актера, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Его коллега Лариса Долина скорбит об утрате. Артистка считает, что Сергей Георгиевич мог бы еще многое сделать…

- Сергей обладал уникальным, ни на кого не похожим, бархатным голосом, невероятной харизмой и огромным мужским обаянием, - говорит народная артистка. - Он успел очень многое сделать и мог бы еще долго радовать поклонников своего таланта. Светлая память Артисту.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/691848" frameborder="0"></iframe> Народный артист России Сергей Захаров умер в Москве на 69-м году жизни..

Сергей Захаров отдал сцене около полувека. Его певческий талант оценили еще в армии. После службы он поехал учиться в Москву и в студенческие годы стал солистом Государственного эстрадного оркестра под управлением Л. О. Утесова. Обучение и выступления продолжил в северной столице, работал в Ленинградском мюзик-холле. В 24 года удостоился первых музыкальных наград. В 1975 году сыграл одну из главных ролей в картине «Небесные ласточки». Работал в филармониях в российских городах. В 1996 году дал 60 концертов во время избирательной кампании Бориса Ельцина и из-за перенапряжения перенес клиническую смерть. С гастролями объездил полмира.

Небесные ласточки . Сергей Захаров.

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