BBC признала: Съемки последствий химатаки в Думе - инсценировка

«После шести месяцев расследования я могу без сомнений подтвердить, что сцена, снятая в больнице в Думе, была постановочной. Жертв в госпитале не было», - написал в Твиттере продюсер ВВС Риам Далати.

7 апреля прошлого года, напомню, мир облетели кадры из сирийского госпиталя, в котором «Белые каски» героически спасают людей, подвергшихся химической атаке зарином. На основании этих кадров в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли массированный ракетный удар по Сирии. А официальный Дамаск вновь обвинен в преступлениях против человечности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/647888" frameborder="0"></iframe> Правда о химатаках.Мы нашли 11-летнего пацаненка, жертву "химической атаки" правительственных войск и поговорили с ним...Александр КОЦ

На самом деле, к господину Далати у меня ровно один вопрос. А чем он, собственно, занимался все эти шесть месяцев. На что ушло столько времени, если все свидетельства очевидной инсценировки можно было добыть в первые же дни. И мы их добыли.

В апреле 2018 года российские журналисты побывали в подземном госпитале в Думе, где снимали скандальное видео.Фото: Александр КОЦ

В том самом госпитале я лично опросил с десяток медработников, которые заверили меня, что 7 апреля в больницу не доставили ни одного пострадавшего от боевой химии. А все съемки в приемном отделении были срежиссированы. Более того, вместе с коллегами с России 24 мы первые отыскали мальчика, который фигурировал на кадрах «спасателей». 11-летний Хасан Диаб рассказал, что в больницу их привезли против воли. И заставили участвовать в этом спектакле, обливая холодной водой из шланга. С «актерами» боевики расплатились финиками.

Шланг, из которого детишек поливали водой перед камерой. ФОТО Александр КОЦ + REUTERS

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/647986" frameborder="0"></iframe> Химическая лаборатория террористов.Спецкор «КП» Александр Коц побывал в химической лаборатории сирийских террористов.Александр КОЦ

«Что же вам еще скажут мирные жители и врачи, которые боятся властей, взявших город под контроль?» - говорили мне тогда недоверчивые западные журналисты

«Боевики Нусры (запрещена в России) держали жителей в ежовых рукавицах, а докторов в страхе и ужасе», - пишет сегодня Риам Далати, косвенно подтверждая связь «Белых касок» с террористами.

Но продюсер ВВС не унывает, настаивая, что это был не закрытый, а открытый перелом. То есть, атака с применением химоружия все-таки была, но использовался не зарин, о котором раструбили все западные СМИ: «Необходимо дождаться выводов ОЗХО, чтобы понять, использовался ли хлор», - не унывает британский журналист. Интересно, есть ли в английском языке аналог русской поговорки про Божью росу.

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