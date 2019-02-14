Священник назвал 14 февраля «днем больных людей»

С самого утра все парочки заваливают друг друга шоколадками, цветами и открытками. Так по России катится день всех влюбленных. Но, помните, как в советском мультике: «А Баба Яга против!» отповедь всем милующимся дал протоиерей Дмитрий Смирнов.

- Несколько лет назад всемирная организация здравоохранения внесла влюбленность в список заболеваний, перечислив признаки, - рассказал отец Дмитрий в беседе с «Комсомольской правдой». - У влюбленного человека потеют ладони, повышается температура, он становится рассеянным. На вид он похож на человека, принявшего дозу наркотиков. Он не слышит, что ему говорят. У него пропадает сон. Если делать 14 февраля днем влюбленных, тогда нужно вводить день больных туберкулезом и гепатитом, диареей и гриппом. И туда этот день направить.

Священник уверен, что все это бизнес-проект, придуманный дельцами.

- Этот день не имеет ничего общего с мучеником Валентином. Мы его почитаем, как святого неразделенной церкви. Мощи его на Западе, но в Москве есть частичка его мощей. Но к влюбленным это отношения не имеет. Это бизнес-проект. Непонятно, почему мы всей страной должны в этом участвовать. Может, нам еще всем устроиться на предприятия Трампа, чтобы он нас полюбил, как свои деньги, - поделился он.

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