«Сладкая девочка»: Лобода восхитилась красотой дочери Пугачевой

Подписчики Инстаграма Максима Галкина любят, когда артист выкладывает видео и фото 5-летних двойняшек Гарри и Лизы.

На этот раз Галкин показал трогательное фото своей дочери Лизы, которая держит в руках леденец в виде сердца.

- С днём всех влюблённых! - подписал снимок своей наследницы Максим Галкин.

maxgalkinru С днём всех влюблённых!

- Сладкая девочка! - восхитилась очаровательным ребенком Галкина и Пугачевой певица Светлана Лобода.

- Кукляша сладючая! - умилился фото Лизы модельер Игорь Гуляев.

Не прошел мимо фото белокурой малышки и юморист Александр Ревва, оставив в комментариях красное сердечко.

Напомним: пять лет назад двойняшек Гарри и Лизу Алле Пугачевой и Максиму Галкину родила суррогатная мать.

- У Гарри и Лизы необычная судьба, - рассказывал в недавнем интервью Елене Север о своих детях Максим Галкин. - Всё-таки дети, которые появились от суррогатного материнства, как правило, остаются анонимными: их окружение и будущие сверстники никогда этого не узнают. В случае с моими детьми или детьми Филиппа (Киркорова) они уже обречены на публичность, то есть на обсуждение всего этого. При том, что сейчас это уже становится нормой, это всё равно остается анонимным. Поэтому дети, которые так появились, никогда не столкнутся с возможными осуждениями и кривотолками в своей будущей жизни.

Фактически мы в данном случае имеем дело с, так сказать, первым таким опытом в нашей стране. Поэтому я хочу им дать возможность «плюс старта». Я хочу показать вам их во всей красе — это замечательные дети. Потому, что в этом вопросе у нас, к сожалению, всё еще много дремучести!

КСТАТИ

Гарри и Лизе 5 лет: самые интересные факты о детях Пугачевой и Галкина

С первого дня жизни Гарри и Лиза Галкины были обречены на славу. Начнём с того, что малыши появились на свет в необычной паре. На момент их рождения их маме Алле Пугачёвой было 64 года, а папе Максиму Галкину — 37 лет. Появиться на свет долгожданным малышам помогла суррогатная мать. Но АБ и Максим — биологические родители Гарри и Лизы (подробности)