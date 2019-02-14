Как телеведущие худеют к весне: Троянова сдала анализы, Гузеева меньше ест, а Самбурская прошла детокс

Набранный за зиму лишний вес быстро не уйдет. И телеведущие, которые на диеты садятся регулярно, это знают. Поэтому к весне и летним отпускам начинаются готовиться уже сейчас. Самое время! Мы узнали какие диеты выбирают звезды телеэкрана и попросили известного врача прокомментировать главные тренды звездного похудения.

Яна ТРОЯНОВА («Последний герой. Актеры против экстрасенсов»)

Актриса теперь стала и телеведущей. Яна Троянова улетела на филиппинский остров Палаван, где на съемках проведет ближайший несколько месяцев. Троянова стала ведущей проекта «Последний герой. Актеры против экстрасенсов». Так как в кадре при тридцатиградусной жаре Яна будет в легких нарядах, кроме того, Троянова появится и в купальнике (температура воды там такая же, как и воздуха). Поэтому перед поездкой Яна сходила к диетологу и начала худеть по новым правилам.

Яна Троянова сдала кровь, и по результатам анализов доктор выдал ей список запрещенных продуктовФото: Личный архив

Принципы питания:

Яна Троянова сдала кровь, и по результатам анализов доктор выдал ей список запрещенных продуктов. Актриса и телеведущая легко отказалась от «запрещенки». Тяжело Троянова расставалась с любимым напитком – кофе с молоком. Врач запретил Яне молоко. Поэтому она вначале пила кофе с соевым молоком, а потом и отказалась от него совсем.

Стоит отметить, что большинство диетологов сейчас исключают молоко из рациона клиентов. Актриса уже похвасталась, что вес стал быстро уходить.

Лариса ГУЗЕЕВА («Давай поженимся!»)

Телеведущая испробовала массу диет, у нее есть опыт избавления от лишнего веса в самых модных и раскрученных клиниках, она участвовала в специальных проектах. Выйдя из очередной клиники похудевшей на 10 кг Гузеева держала вес всего лишь несколько месяцев. «Теряла 10 кг, а спустя некоторое время набирала 20. Из этих клиник я выходила осунувшаяся, несчастная, с затравленным видом. Любая диета из интернета действенна, если ее соблюдать. Все популярные диеты работают - выбираете под себя и начинаете...» - поделилась с нами Лариса Гузеева.

Лариса Гузеева отказалась от вредных привычекФото: Личный Архив

Принципы питания:

Лариса Гузеева отказалась от вредных привычек: бросила курить, алкоголь употребляет очень редко и в малых количествах. Гузеева считает, что главное правило для эффективного похудения: меньше есть, потому что худые люди мало едят. Также нельзя полностью отказываться от еды - нужно просто уменьшить порции.

Настасья САМБУРСКАЯ («Ревизорро»)

Актриса и телеведущая много времени проводит в спортивном зале, следит за питанием и, на первый взгляд, ей не нужно худеть. Но нет предела совершенству. Поэтому периодически Настасья Самбурская посещает оздоровительные клиники.

Принципы питания:

В клинике после сдачи анализов и консультации врачей Самбурская села на диетическое питание и прошла детокс-процедуры. Летом Настасья уже была в этой клинике неделю, и решила повторить «очищение» спустя полгода. «Кормить вас будут правильно, но вкусно, процедуры и мастера на высшем уровне!» - отмечает плюсы похудения в спеццентре Самбурская.

Настасья Самбурская посещает оздоровительные клиникиФото: Личный архив

Екатерина АНДРЕЕВА («Время»)

Телеведущая каждый день занимается спортом и много лет соблюдает определенные правила в питании. К примеру, она не вегетарианец, но давно не ест мясо. Кроме того, исключила из рациона коровье молоко.

Андреева не пьет кофе - только чайФото: Личный архив

Принципы питания:

Андреева не пьет кофе - только чай. Причем без сахара. Не употребляет алкоголь. Из сладкого в ее рационе есть мед, фрукты, сухофрукты.

Вот так Екатерина описывает свой идеальный завтрак: «Омлет и овощи или творог с орехами, или бутер из зернового хлеба с маслом и селедочкой или лососем, или овсянка с сухофруктами». На обед телеведущая ест овощной суп, рыбу с овощами. На полдник у звезды - фрукты или йогурт, или черный шоколад. На ужин - белок с овощами. Старается не есть пищу, жаренную на масле.

Комментарий специалиста

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, диетолог Ирина Потянова комментирует самые популярные тренды в диетах телеведущих.

1) Отказ от молока.

«Так как у всей молочной продукции имеется высокий инсулинемический индекс (ее употребление приводит к выбросу большого количества инсулина поджелудочной железой, что в итоге приводит к переводу избытка глюкозы в жиры), то от цельного молока лучше отказаться, даже в кофе и чае, заменив его растительным молоком (миндальным, кокосовым) или не употреблять вовсе».

2) Уменьшение порций.

«Для здорового снижения веса имеет значение даже не уменьшение размеров порций, а правильное соотношение ингредиентов на тарелке. Овощи и зелень должны занимать не менее половины тарелки в каждый прием пищи, и их количество можно не ограничивать. А употребление овощных супов помогает компенсировать недостающее количество клетчатки в рационе, если ее тяжело съедать в большом количестве в сыром виде...»

3) Отказ от жареной пищи.

«Правильные способы приготовления пищи (тушение, запекание, сувид), безусловно, очень важны для здорового пищеварения, так как избавляют организм от поступления окисленных трансжиров и продуктов избыточной гликации, образующихся при жарении, мешающих похудению и ускоряющих процессы старения. Полезные масла (оливковое, льняное) лучше добавлять в готовое блюдо в холодном виде. Тушить разрешается на кокосовом масле, масле гхи и оливковом масле при условии не сильного нагревания (до 180 градусов)».

4) Разграничение приема белков, жиров и углеводов по времени.

«Питание должно быть сбалансированным. На завтрак необходимо употреблять жиры с умеренным количеством белка (яйца, красная жирная рыба, жирное мясо, оливковое масло и т.д.) с овощами. На обед допустимо употреблять постный белок (белая рыба, белое мясо), небольшое количество сложных углеводов (крупы) и овощи. На ужин к овощам можно добавить немного полезных жиров (например, ложку оливкового масла) и немного постного белка (белая рыба, белое мясо, морепродукты). Худеющим употреблять фрукты в качестве перекуса не стоит, только после основного приема пищи (после завтрака и/или обеда), так как дополнительный прием фруктозы замедляет процессы жиросжигания».

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, диетолог Ирина ПотяноваФото: Личный архив

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