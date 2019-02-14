Медведев посоветовал россиянам самим следить за своим здоровьем

Дмитрий Медведев возложил на россиян ответственность за их здоровье.

- Следить за собственным здоровьем - это наша личная обязанность . Я когда переехал в Москву, мне было 34 года. Я считал себя вполне еще молодым человеком. Я почти не занимался спортом, - рассказал Медведев на круглом столе, посвященном вопросам продолжительности жизни на Российском инвестфоруме в Сочи.

По словам Медведева, он активно занимался спортом до окончания университета.

- Но потом жизнь по-другому складываться начала - ничего и не надо, все и так хорошо. Когда я переехал в Москву, нагрузки на организм возросли. А государственный служащий просто обязан работать много, а если говорить о руководителях, то у них зачастую рабочий день не то, что ненормированный, он круглосуточный почти, я понял, что если в какой-то момент не буду уделять этому внимания, не буду, условно, каждый день ходить в тренажерный зал, я просто не выдержу, - рассказал Медведев.

Кстати, помимо посещения тренажерки премьер еще ежедневно плавает в бассейне.

- До поры до времени человек считает, что абсолютно здоров и прибывает в этом расположении духа. Но все должны выбрать какую-то точку отсчета, после которой необходимо начать уделять своему здоровью особое внимание, - посоветовал премьер россиянам.

В то же время Медведев призвал регионы не экономить на строительстве спортплощадок, в том числе не селе.

- У нас четверть населения живет в деревнях, а там ситуация гораздо сложнее, если говорить о продолжительности здоровой жизни, - напомнил Медведев. - Это критически необходимо - не какие-то дворцы строить, а элементарные вещи, спортзал на селе, небольшие физкультурные комплексы. На это ни в коем случае нельзя жалеть денег.

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