2019-02-14T20:32:18+03:00
Наука

Донорские органы заключенных из Китая стали движущей силой трансплантологии

Медики требуют изъять из научного оборота более 400 статей, потому что научные знания не должны быть получены варварским путем
Ярослав КОРОБАТОВ
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Шокирующие подробности о донорской программе Китая стали известны в 2006 годуШокирующие подробности о донорской программе Китая стали известны в 2006 годуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В мировой трансплантологии грянул грандиозный скандал. Оказалось, что большое количество исследований, опубликованных в научных журналах, могли быть сделаны на основе пересадки органов заключенных, приговоренных в Китае к смертной казни. Медики требуют удалить из обращения около 400 научных работ, поскольку в противном случае получается, что научная общественность извлекает выгоду и в конечном счете стимулирует варварскую практику, когда преступников фактически разбирают на органы.

- Научный мир признает невозможность использовать по этическим соображениям данные, полученные в ходе жестоких медицинских экспериментов с людьми в нацистской Германии и Японии, - говорит один из авторов исследования Венди Роджерс из Университета Маккуори (Австралия). - Такое же отношение должно быть и к научным знаниям, полученным в результате трансплантации органов китайских заключенных.

Шокирующие подробности о донорской программе Китая стали известны в 2006 году. В прессу просочились сведения о том, что «на органы» пускают и политических заключенных и представителей преследуемых религиозных групп, приговоренных к смерти. Причем это далеко не единичные случаи, речь идет о тысячах трансплантаций. В 2009 году газета China Daily, официальное издание Коммунистической партии Китая, подтвердила, что 65% донорских органов (сердце, почки, печень, роговая оболочка глаз и и.д) в стране изымается для пересадки у заключенных-смертников.

Эту практику осудила Всемирная организация здравоохранения и Общество Трансплантации (The Transplantation Society). Кроме того, ряд научных журналов объявил бойкот исследованиям, сделанным на костях заключенных. Однако, как показало исследование Венди Роджерс и ее коллег, эти санкции далеко не всегда соблюдаются.

Допустим, до 2006 года международное сообщество трансплантологов не было осведомлено о том, что в Китае все донорские органы «добывались» из казненных заключенных, пишут авторы исследования. Но сейчас у рецензентов, редакторов и издателей не может быть таких оправданий. Им известно, что до 2010 года в Китае практически не было добровольных доноров. А затем, когда в 2010-2014 была запущена экспериментальная программа, число добровольцев было небольшим. Тем не менее, научные журналы публикуют сотни статей, не удосужившись проверить морально-этическую сторону дела. В рамках исследования были изучены 445 научных работ опубликованных в период с 2000 по 2017. В этих статьях содержался отчет о 85 477 случаях трансплантации органов из Китая. В 412 работах (а это 92,5% от общего числа) умалчивалось о происхождении донорского материала. Авторы предполагают, что в этих случаях речь идет об органах заключенных. Но сотрудники научных журналов предпочитают закрыть на это глаза.

Медики предлагают ввести временный мораторий на публикацию сомнительных научных работ до тех пор, пока не будут разработаны четкие правила игры на уровне авторитетных международных организаций. Это стимулировало бы Китай перейти к цивилизованной системе донорства органов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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