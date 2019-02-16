Кандидат в президенты Украины защищал Гитлера, как себя любимого

Кампания перед выборами президента Украины все больше и больше напоминает то ли злую шутку, то ли несмешной анекдот. Огромное количество людей готовы поддержать (а по идее и проголосовать) хоть черта лысого, лишь бы получить за это какие-то материальные блага. На прошлых выборах популярны были «подкупы гречкой». Сейчас предпочтение отдается наличным.

Шутники на днях разыграли одесситов, которым изменило их завидное чувство юмора и смыл, когда на горизонте замаячил кэш, да еще с которого не надо было платить налогов. И всего-то требовалось постоять пару часов на митинге в поддержку «кандидата в президенты Сергея Филатова». За это обещали целую тысячу гривен. А тому, кто приведет с собой друга, обещали за каждого приведенного еще по 70 гривен. Один мужчина так расстарался, что привел с собой 270 человек, и явно предвкушал, что скоро разбогатеет. 27 х 70 = 18 900 гривен + 1000 гривен за свое участие.

И никто, ни один человек из нескольких сотен, пришедших на митинг, даже не усомнился в наличии такого кандидата в реальности. А зря. Поскольку никакого Филатова Сергея Николаевича среди кандидатов в президенты Украины не существует. А потому неудивительно, что никакого митинга не состоялось, и никто никаких денег не получил. А авторы розыгрыша решили довести его до конца и позже объявили, что «Филатов Сергей Николаевич упал в люк и разбился на смерть» (орф. авт.). И получили несколько соболезнований.

Еще более забавная история произошла в Харькове. Там шутники-хулиганы собрали митинг в поддержку кандидата «Анатолия Оноприенко». За это активистам обещали также по 1 тысяче гривен уже за 3 часа. Мало того, что никакого кандидата Анатолия Оноприенко нет. Такой человек в реальности существовал. Это самый громкий из выявленных на Украине маньяков. Серийный убийца, с 1989 по 1996 годы убивший 52 человека. Приговоренный к пожизненному заключению и умерший в Житомирской тюрьме в 2013 году. Собравшиеся харьковчане в количестве более ста человек не просто вышли стоять на митинге. По команде организатора они скандировали на камеры: «Оноприенко – это мы!», «Оноприенко – наш президент!», «Оноприенко – это будущее Украины» и так далее.

Впрочем, если вы думаете, что кандидаты в президенты на Украине сильно отличаются от избирателей, то глубоко ошибаетесь. Украинский журналист Юрий Гудименко позвал на свою передачу кандидата в президенты Сергея Каплина. И начал зачитывать ему в прямом эфире под видом его собственной предвыборной программы пункты из программы НСДАП Гитлера, которую еще называли «25 пунктов». Требовал обсуждать эти пункты, и Каплин их защищал.

- Читаю один пункт, второй, третий подряд... Каплин ничего не замечает, комментирует, как свою программу, спорит, защищает каждый пункт, рассказывает, как он будет принимать законы по этим пунктам... Двадцать минут это продолжалось. Потом я не выдержал и сообщил ему, что эту программу писал не Каплин, а Гитлер, - написал Гудименко на своей странице в соцсети «Фейсбук». - Забавно получилось. Надо бы и других кандидатов на звание президента протестировать. Спорю, что свою программу из них не то чтобы писал, а читал в лучшем случае каждый третий.

Вполне возможно, что это еще очень оптимистическая оценка.

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