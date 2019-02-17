2019-02-17T01:28:13+03:00
Звезды

Лоза едко ответил Шнурову в споре об актрисе Аде Роговцевой

Слова украинской актрисы об изоляции украинцев от россиян задели за живое музыкантов
Ольга ЛИБГАРДТ
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Сергей Шнуров назвал Юрия Лозу "вездесущим комментатором"Сергей Шнуров назвал Юрия Лозу "вездесущим комментатором"Фото: Александр ГЛУЗ
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Призыв советской актрисы Ады Роговцевой к жителям Украины "изолироваться" от россиян произвел эффект разорвавшейся бомбы. Простые пользователи Сети разразились гневной тирадой в адрес звезды "Вечного зова". Не остались в стороне и знаменитости.

Музыкант Юрий Лоза, комментируя высказывание Роговцевой, отметил, что стоит уважать возраст женщины, а резко реагировать на ее заявление не нужно. "Она старенькая. Вы же понимаете, что человек старый, что с нее спрашивать? Что же, мы теперь будем выносить на обсуждение высказывания всех стареньких людей? Зачем? Ну сказала и сказала. У русских есть хорошая, очень правильная пословица: что старый, что малый", - цитирует автора хита "Плоть" ФАН.

В ответ лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров опубликовал в своем блоге стихотворение, в котором назвал Лозу "вездесущим комментатором". Он в стихах подметил, что Лоза высказывает свое мнение по любым вопросам, даже если не разбирается в теме.

А народу все роса от бога,

Хоть им ... в их умные глаза.

Мы не ждали, но пришла подмога,

Комментатором всего вдруг стал Лоза!

Растолкует, он как есть - культура.

Чистый мыслями, как белый лист.

По любым вопросам вездесущий Юра

Замечательно большой специалист!

И как прежде он на маленьком плоту

Регулярно поставляет ...

Да и я такой же ...,

Только чуть размером больше плот.

Ответ Лозы на творчество лидера "Ленинграда" не заставил себя долго ждать. Певец заявил, что не читал последнее стихотворение Шнурова, в котором тот высмеял музыканта,передает радио "Говорит Москва". Он отказался опускаться до уровня своего коллеги, поскольку считает себя поэтом, а его - нет. "Собака лает, ветер носит... Смешно. Просто уровень разный", - едко отметил Лоза.

Как писал сайт kp.ru, 15 февраля народная артистка СССР Ада Роговцева заявила, что Россия всегда относилась к Украине "очень снисходительно". По ее словам, россияне считают украинцев "вымышленным народом", а украинский язык "придуманным". Согласно словам актрисы, ее спасало только то, что она всегда хорошо говорила по-русски. В противном случае она бы просто не смогла работать на территории России, считает именитая актриса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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