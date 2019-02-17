Муж Скабеевой поиздевался над провокаторами

Телеведущий Евгений Попов прокомментировал полутораминутное молчание в эфире украинского телеканала. Он заявил, что репортеры вырезали его ответ.

"Глупо вестись на провокации. Я им, конечно, ответил, но они никогда не покажут этого в эфире", - написал Евгений Попов в соцсети.

popovrtr "Я им, конечно, ответил...", - заявил Евгений Попов

Ранее появилась информация, что телеведущий ток-шоу "60 минут" полторы минуты молчал в эфире украинского телеканала. Репортеры спросили, собирается ли он защитить честь своей супруги Ольги Скабеевой, которую в январе толкнули во время мероприятий на полях ПАСЕ.

Украинские журналисты Петр Залмаев и Тарас Березовец настойчиво провоцировали своего российского коллегу, видимо, ожидая, что тот "взорвется". "Когда вы собираетесь защищать честь своей жены..? Вы будете отвечать нам, чтобы вас услышали украинские телезрители?", - настаивал один из корреспондентов, в то время как Попов молча продолжил смотреть в телефон.

olgaskabeeva Ольгу Скабееву толкнули во время мероприятий на полях ПАСЕ

Кроме того, один из репортеров напомнил телеведущему, что за Скабееву вступился глава Чечни Рамзан Кадыров. Он пообещал толкнувшему Скабееву депутату Верховной рады Бориславу Березе "звонкую пощечину". "Вопрос теперь за вами: собираетесь ли вы это делать?", - не унимался спросил Залмаев. В ответ Попов продолжал хранить молчание, лишь на секунду взглянув в камеру.

Березовец предположил, что ведущий, очевидно, "поражен тем уровнем цинизма, который демонстрируют украинские медиа" и вновь предложил собеседнику дать комментарий. Он пообещал, что твет Попова пойдет в эфир телеканала без какого-либо монтажа.

Скорее всего встреча журналистов произошла в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, откуда Попов 16 февраля анонсировал репортаж с кадрами президента Украины Петром Порошенко. Украиский лидер отказался разговаривать с представителями российских СМИ, потребовав от них извинений перед Украиной. Таким образом он отреагировал на попытку журналистов телеканала "Россия 1" задать ему вопрос. "Российским телеканалам мы интервью не даем, пока вы не извинитесь перед Украиной", - огрызнулся Порошенко.

После этого, по данным очевидцев, охранник президента начал отталкивать корреспондента. Одновременно он вцепился в руку репортера.