"Набрали в рот воды": Скабеева раскрыла двуличие Запада

Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала инцидент с представителем украинской делегации в ПАСЕ Бориславом Березой. Российская журналистка на собственном примере показала двуличие Запада.

По словам Скабеевой, если бы российский политик толкнул иностранного журналиста, американский конгресс и Европейский парламент, где на нее набросился депутат Рады, уже обсуждали бы введение новых санкций против России. "А может, и успели бы их ввести. В этой ситуации они набрали в рот воды... Украине, тем не менее, прощают все", - цитирует Скабееву RT.

Она отметила, что власть на Украине "захватили бандиты и хулиганы". Скабеева негодует: "Береза, который вел вчера себя как дикарь и мало вменяемый человек, видимо, осознавая тот факт, что наказания не последует, хотя мы продолжаем надеяться на обратное, продолжает вести себя в том же духе".

olgaskabeeva Поведение украинской делегации рассмотрят комиссия Совета Европы

Ранее стало известно, что Береза оскорбил и толкнул Скабееву во время интервью с вице-спикером Рады Ириной Геращенко в кулуарах ПАСЕ. После этого журналистка попросила украинца объясниться. Береза в ответ заявил, что "никто тут с уважением не относится" к Скабеевой.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заступился за россиянку. В ответ на своей странице в Instagram Скабеева сердечно поблагодарила политика.

Ведущую программы "60 минут" поддержал и российский журналист Владимир Соловьев. "Гаденыш какой этот Береза", - написал он, прикрепив в микроблоге Twitter видеоролик потасовки.

Не остались в стороне от случившегося и простые россияне, особенно россиянки. Они встали грудью за свою соотечественницу и предложили отправить в следующий раз в ПАСЕ Николая Валуева. Чемпион мира боксу, а ныне депутат Госдумы негативно отозвался о поведении украинского депутата. По его словам, мужчинам вне зависимости от статуса и должности непозволительно так обращаться с женщинами.