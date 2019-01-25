Кадыров вступился за оскорбленную в ПАСЕ журналистку

СЕГОДНЯ 04:49 2019-01-25T04:49:54+03:00

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Западные СМИ никак не отреагировали на оскорбление в ПАСЕ российской журналистки представителем украинской делегации. На это обратил внимание глава Чечни Рамзан Кадыров комментируя инцидент с Ольгой Скабеевой и депутатом Верховной рады Бориславом Березой в своей странице "ВКонтакте".

Чеченский лидер отметил, что, произойди такое в любом регионе России по отношению к украинской журналистке, это вызвало бы критику на Западе и стало бы поводом для разговоров о правах человека.

"А когда в ПАСЕ применили силу в отношении российской девушки и журналистки, молчат, как будто в рот воды набрали. О какой объективности и справедливости можно после этого говорить?" - возмутился Кадыров.

Он посоветовал украинцам, присмотреться к своим руководителям. А у депутата, оскорбившего российскую тележурналистку, он потребовал извиниться перед женщиной.

"А Березе следует очень четко усвоить, если он должным образом не извинится перед Ольгой Скабеевой, обязательно найдется истинный мужчина, который в любом месте его достанет и с размаху влепит звонкую оплеуху!" - заключил глава Чечни.

Как рассказывал сайт kp.ru, в четверг в кулуарах ПАСЕ во время интервью вице-спикера Рады Ирины Геращенко Скабееву толкнул один из журналистов. После этого пнул и толкнул россиянку уже депутат Рады Береза. Он демонстративно закрыл собой Геращенко от Скабеевой, которая собиралась задать вопрос об удерживаемых на Украине россиянах.