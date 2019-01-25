Россиянки встали грудью за Ольгу Скабееву после потасовки

Россияне возмущены поведением украинского депутата в ПАСЕ Борислава Березы, который оскорбил телеведущую Ольгу Скабееву. Особенно хамская выходка нардепа задела россиянок. Они кинулись защищать соотечественницу, которую грубо толкнул и несколько раз обозвал нардеп, и даже дали ей несколько советов.

Пользователи соцсетей поддержали Ольгу Скабееву, которая после потасовки назвала своего обидчика сумасшедшим. "Надо брать с собой Валуева на такие мероприятия", - советуют одни. Другие предлагают журналистке "срочно изучить пару-тройку приемов боевого самбо".

Представительницы слабого пола эмоционально отреагировали на подлый поступок нардепа. "Трус! Подонок! Олечка, Вам нужно овладеть навыками ближнего боя...", "Какой беспредел! Как можно так относиться к журналистке! Позор! Ну это нельзя так оставлять!", "Ой! Вот мерзкий мужчина, толкается еще! Паразит прям!", "Депутат Береза, как не по-мужски", "Оля, вы молодец", "Ольга, Вам с охранником нужно брать интервью. А то и с двумя. Вы очень классная", "Вот уроды, с женщиной так. Жаль, что не мужик корреспондент был", "Ужас деградации...", "Он не мужчина", "Украинский депутат поступил низко!"

olgaskabeeva Поведение украинской делегации рассмотрят комиссия Совета Европы

Член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Борислав Береза оттолкнул телеведущую Ольгу Скабееву во время интервью вице-спикера Рады Ирины Геращенко. Потом в адрес россиянки посыпались публичные оскорбления.

Позднее журналистка прокомментировала произошедшее во время прямого включения из Страсбурга в вечернем эфире ток-шоу "60 минут". Она отметила, что украинская делегация официально "пробила дно". "Украинские депутаты устроили настоящую драку. Зачинщиком стал украинский журналист Сидоренко. Депутат Береза решил его поддержать. Оттолкнули они меня. Сказать, что это было весело или приятно, невозможно", - заявила Ольга Скабеева. Она добавила, что произошедшее будет рассмотрено на специальной экстренно созванной этической комисси в Совете Европы.

За Скабееву заступился глава Чечни. Рамзан Кадыров обратился к Березе с призывом извиниться перед Скабеевой, пригрозив в противном случае "звонкой оплеухой от истинного мужчины, который в любом месте его достанет".