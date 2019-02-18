2019-02-18T02:33:16+03:00
Звезды

Объявивший себя геем Виторган после измены Собчак перестал спать по ночам

Актер пожаловался на хронический недосып
Ирина СУХАНОВА
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Максим тяжело переживает разлад с Ксенией. Фото: Борис КУДРЯВОВ и Инстаграм.Максим тяжело переживает разлад с Ксенией. Фото: Борис КУДРЯВОВ и Инстаграм.
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Максим Виторган после расставания с Ксенией Собчак никак не может приспособиться к новой жизни без жены. Артист с головой погрузился в работу, которая теперь составляет весь смысл его жизни. Максим не спит по ночам, и, похоже, не ест – подписчики его страницы в Инстаграме заметили, что он спал с лица. Более того, в Инстаграме актер пожаловался, что совсем перестал спать. Экс-супруг Ксении сейчас занят постановкой нового спектакля, и из-за этого толком не высыпается.

- За последние 72 часа я спал 8-9, - сообщил он в Инстаграме.

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За последние 72 часа я спал 8-9.
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Видимо, недосып настолько серьезно влияет на артиста, что он начал странно вести себя. Недавно в Инстаграме актер сделал неожиданное заявление: Максим признался в нетрадиционной ориентации. На странице своего приятеля, актера Павла Деревянко Виторган написал: «Я сдаюсь! Все, я гей».

Разумеется, Ксения не могла не пройти мимо неординарного заявления своего все еще действующего супруга. Напрямую каминг-аут мужа телеведущая не комментирует. Вместо этого Собчак опубликовала в своем телеграм-канале «Кровавая барыня» пост коллеги по телеканалу «Дождь» Антона Красовского, написавшего: «Довела мужика». Похоже, душевные метания Виторгана льстят Ксении, представляющей себя этакой роковой женщиной - Анной Карениной наших дней.

После разрыва с мужем Ксения старается, чтобы ее двухлетний сын Платон не страдал из-за разлада в семье. Минувшие выходные Собчак посвятила поездке в Санкт-Петербург, куда она отправилась вместе с малышом. Ксения сводила Платона в Эрмитаж. И хотя кроха в таком возрасте вряд ли может оценить всю значимость выставленных в музее экспонатов, телеведущая уверена, что поход в главный музей страны оставит в ребенке свой след.

- Пришли в самый любимый и родной #Эрмитаж . Меня мама сюда привела тоже в таком возрасте)) Попали на открытие выставки,где среди прочих эмблем Эрмитажа обнаружили Собчак в Эрмитаже . Платоша даже узнал букву С, - рассказала телеведущая в Инстаграме.

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Пришли в самый любимый и родной #Эрмитаж . Меня мама сюда привела тоже в таком возрасте))
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Напомним, слухи о том, что в браке Ксении Собчак и Максима Виторгана не все гладко, появились осенью прошлого года. Телеведущая начала открыто появляться в компании режиссера Константина Богомолова. В недавнем интервью программе «Эксклюзив» Собчак ушла от вопроса о разводе с Максимом Виторганом. При этом Ксения сообщила, что у нее в жизни сейчас «непростой период». Телеведущая дала понять, что даже в случае развода они с Виторганом сделают все, чтобы их двухлетний сын Платон был счастлив.

- Максим навсегда останется для меня человеком родным, близким, папой нашего любимого сына. В этом смысле мы навсегда с ним родственники и близкие люди, - рассказала Ксения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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