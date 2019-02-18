«Что эти женщины жрут?»: Анна Михалкова призналась, чем ее поразила Ходченкова

Как-то принято считать, что время в аэропорту и время в полете к активной жизни не причисляется, а значит, нужно его перетерпеть и не тратить силы, чтобы выглядеть великолепно. Однако, есть категория женщин, которая в любых ситуациях выглядят хорошо и именно с такой незнакомкой столкнулась Анна Михалкова. Актриса призналась, что в ожидании утреннего рейса думала о том, что ей предстоят две ночных смены, а потом поездка на поезде. В этот момент, по ее словам, она увидела длинноногую девушку в шикарном пальто.

«Каблуки, солнечные очки… Ее провожают два представителя Аэрофлота. Один везёт ее маленький чемоданчик. Я думаю, ну кто так умеет выглядеть в восемь утра? Что это за порода женщин? Где их разводят? Что они жрут? Чем мажут лицо? Во сколько они встают, чтобы успеть так привести себя в порядок?!» — с завистью написала в Instagram Михалкова.

Когда же красавица приблизилась к ней, Анна узнала в ней Светлана Ходченкову. Михалкова хотела сказать коллеге, что она прекрасно выглядит, но больше не смогла выдавить из себя ни слова. «Хотя, по моему лицу это было понятно. Когда она скрылась, я подумала: наверное, дело в солнечных очках. И надела их», — пошутила дочь известного режиссера.

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В отличие от многих коллег по шоу-бизнесу, использующих фильтры и маскирующих не накрашенные глаза под темными очками, Светлана смело выкладывает в Интернет снимки без макияжа. И собирает за них вполне заслуженные комплименты: актриса свежа и хороша, совершенно не нуждаясь в гриме. Без косметики 35-летняя Ходченкова выглядит лет на 10 моложе – ее легко принять за студентку, которая проводит на Бали каникулы после сессии. (подробности)