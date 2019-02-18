2019-02-18T15:19:32+03:00
Звезды

«Что эти женщины жрут?»: Анна Михалкова призналась, чем ее поразила Ходченкова

Дочь известного режиссера удивилась, как можно так хорошо выглядеть рано утром в аэропорту
Ольга АНТОНОВА
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Михалкова хотела сказать коллеге, что она прекрасно выглядит, но больше не смогла выдавить из себя ни словаМихалкова хотела сказать коллеге, что она прекрасно выглядит, но больше не смогла выдавить из себя ни словаФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Как-то принято считать, что время в аэропорту и время в полете к активной жизни не причисляется, а значит, нужно его перетерпеть и не тратить силы, чтобы выглядеть великолепно. Однако, есть категория женщин, которая в любых ситуациях выглядят хорошо и именно с такой незнакомкой столкнулась Анна Михалкова. Актриса призналась, что в ожидании утреннего рейса думала о том, что ей предстоят две ночных смены, а потом поездка на поезде. В этот момент, по ее словам, она увидела длинноногую девушку в шикарном пальто.

«Каблуки, солнечные очки… Ее провожают два представителя Аэрофлота. Один везёт ее маленький чемоданчик. Я думаю, ну кто так умеет выглядеть в восемь утра? Что это за порода женщин? Где их разводят? Что они жрут? Чем мажут лицо? Во сколько они встают, чтобы успеть так привести себя в порядок?!» — с завистью написала в Instagram Михалкова.

Когда же красавица приблизилась к ней, Анна узнала в ней Светлана Ходченкову. Михалкова хотела сказать коллеге, что она прекрасно выглядит, но больше не смогла выдавить из себя ни слова. «Хотя, по моему лицу это было понятно. Когда она скрылась, я подумала: наверное, дело в солнечных очках. И надела их», — пошутила дочь известного режиссера.

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В отличие от многих коллег по шоу-бизнесу, использующих фильтры и маскирующих не накрашенные глаза под темными очками, Светлана смело выкладывает в Интернет снимки без макияжа. И собирает за них вполне заслуженные комплименты: актриса свежа и хороша, совершенно не нуждаясь в гриме. Без косметики 35-летняя Ходченкова выглядит лет на 10 моложе – ее легко принять за студентку, которая проводит на Бали каникулы после сессии. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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