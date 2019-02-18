Все еще супер: Модель Жизель Бундхен похвасталась роскошным бюстом в прозрачном купальнике

Жизель Бундхен отправилась отдыхать в Коста-Рику: компанию супермодели в отпуске составили муж, 41-летний спортсмен Том Брэди, и их дети — 9-летний Бенджамин и 6-летняя Вивиан. Бывший «ангел» известной бельевой марки Victorias secret поделилась в Инстаграме снимком, сделанным на пляже. На фото Жизель шагает по берегу океана с доской для серфинга. Легкая, стремительная, со сногсшибательной фигурой — от модели просто глаз не оторвать.

- Мне нравится быть среди природы, - подписала Жизель этот снимок. - Снять обувь и ходить босиком, наблюдать за птицами, заниматься серфингом рано утром и любоваться восходом солнца - это приносит мне огромную радость. Природа всегда дарит мне чувство спокойствия и душевного равновесия. Она исцеляет мою душу и подпитывает меня.

gisele I love being in the middle of nature.

Несмотря на философский пост звезды, поклонники прекрасной модели рассматривают на снимке отнюдь не красоты природы. Жизель сфотографировалась в купальнике, состоящем из модных высоких трусиков и прозрачного белого топа. Сквозь его тонкую ткань отлично просматривается роскошная грудь модели. В свои 38 лет Бундхен по-прежнему прекрасна и может дать фору более молодым манекенщицам.

gisele This year I m challenging myself to live more in the PRESENT.

В Коста-Рику звездное семейство отправилось после Суперкубка, который прошел в США (в Атланте) 3 февраля. Муж Жизель Том Брэди — звезда американского футбола — отдыхает с семьей после ответственного соревнования. Том входит в список самых высокооплачиваемых спортсменов мира, зарабатывая по 30-40 миллионов долларов в год.

gisele I got your back!

Впрочем, Жизель тоже девушка не бедная. Да, она объявила, что покидает модельный бизнес и даже два года назад провела прощальное дефиле. Но это не помешало ей положить на лопатки многих конкуренток и оставить их далеко позади по заработкам. В 2017 году Жизель впервые за 15 лет уступила первое место в списке самых высокооплачиваемых моделей планеты по версии Forbes (ее обошла Кендалл Дженнер). До этого Бундхен стабильно зарабатывала по 30, а то и больше миллионов долларов в год. Теперь ее доходы упали (в 2018 году она скатилась на 5-е место в рейтинге Forbes c доходом в 10 млн. долларов), и то лишь потому, что она официально завершила карьеру. Но надо же когда-то и отдыхать!

Большую часть своих гонораров Жизель зарабатывает не съёмками, а другим бизнесом - выпуская под собственной маркой одежду, обувь и нижнее белье. Под собственным именем Жизель производит нижнее белье Gisele Bundchen Brazilian Intimates. Большой популярностью во всем мире пользуются пляжные шлёпанцы и босоножки Ipanema. Кроме того, модель показала себя удачливой бизнесвумен, вкладывая заработанные средства в выгодные проекты и приумножая свои капиталы. Таким образом за последние 10 лет она заработала 250 миллионов долларов.

Жизель официально завершила карьеру, но по-прежнему входит в список Forbes.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Помимо прочего, Жизель вкладывает деньги в недвижимость : ей принадлежит отель на юге Бразилии, дом в США и вилла в Коста-Рике — на ней они и отдыхают всем семейством. Жизель официально стала первой в мире манекенщицей-миллиардершей и попала в Книгу Рекордов Гинесса как самая высокооплачиваемая модель. В прошлом году в свет вышла ее книга «Уроки: мой путь к осознанной жизни», где она рассказывает о том, как добилась успеха в карьере.

Жизель и Том поженились в 2009 году, их свадьба проходила на этой самой вилле в Коста-Рике. Супермодель увела Брэди у его жены, голливудской актрисы Бриджит Мойнахан. Причем роман с Бундхен у него разгорелся, когда его жена была на третьем месяце беременности.

Жизель до Тома встречалась с актером Леонардо Ди Каприо. Их роман продлился пять лет, с 2000 по 2005 годы.