2019-02-15T15:21:31+03:00
Политика

Лукашенко о России и Белоруссии: Мы хоть завтра можем объединиться, у нас проблем нет!

Президенты двух стран рассказали, чем они занимались три дня в Сочи
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом России Владимиром Путиным по вопросам сотрудничества в сфере культуры, образования и спорта в образовательном центре "Сириус". Фото Михаил Метцель/ТАССПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом России Владимиром Путиным по вопросам сотрудничества в сфере культуры, образования и спорта в образовательном центре "Сириус". Фото Михаил Метцель/ТАСС
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Три дня Владимир Путин и Александр Лукашенко вели переговоры в Сочи. И когда они с промежуточными итогами вышли в образовательном центре «Сириус» к прессе, их тут же, разумеется, спросили — что там c интеграцией и налоговым маневром.

- Вот мы только что говорили, что выйдем и нам обязательно этот вопрос зададут, как-будто это важнейшая проблема в отношениях между Белоруссией и Россией, - удивился Лукашенко. - Она действительно существует, но по-моему мы даже это слово не промолвили за эти три дня. Знаете, почему? Потому что мы до Нового года договорились, что подвергнем наше сотрудничество ревизии снизу.

По словам президента Белоруссии, они именно этим и занимались — от экономического и финансового блока до культуры и спорта.

- Если бы сесть и просто перечислить все, чем мы тут в течение трех суток занимались, это вас еще бы больше удивило, - заявил Лукашенко. - Поэтому не маневрами только живы люди.

- Мы договорились сверить часы в интеграционной повестке, чтобы посмотреть — где мы впереди, а где отстаем от того же ЕврАзЭс, - поддержал его Путин. - Что-то за двадцать лет в Союзном договоре 1999 года перестало быть актуальным, а что-то наоборот стало важнее. Целью нашей встречи было как раз провести анализ, а потом понять, что надо реализовать в ближайшие годы и на перспективу. Думаю, у нас это получилось.

Само собой, тут же спросили, а что со слухами об объединении и вообще с суверенитетом Белоруссии?

- Нет у нас проблемы с суверенитетом, - вспыхнул Александр Григорьевич. - Сегодня есть два государства, это не мы были инициаторами, чтобы они образовались. Так случилось! Дело не в суверенитете, мы готовы настолько идти далеко в объединении наших государств и народов, насколько готовы идти россияне и белорусы. Мы хоть завтра можем объединиться, у нас проблем нет. Но готовы ли вы на это? Насколько вы готовы, настолько мы готовы выполнять вашу волю. Готовьтесь вы! В своем сознании, а мы ваши слуги.

- Мы говорили сейчас, что полностью независимых государств в мире не существует, - сказал Путин.

- А я добавил сразу — даже Россия! - тут же вставил слово Лукашенко.

- Посмотрите, что происходит в Европе, - махнул рукой Путин. - Там Европарламент принимает для обязательного исполнения решений больше, чем в свое время СССР принимал для союзных республик. Или военные союзы. Вы думаете кто-то из европейских стран хочет размещать у себя американские ракеты средней дальности? Да никто не хочет! Но сидят помалкивают. Где их суверенитет?

На этой ноте два президента отправились в ледовый дворец «Шайба», где вышли на лед в тренировочном матче в одной команде. Видимо, тоже в рамках объединения.

Путин и Лукашенко приехали поиграть в хоккей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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