2019-02-15T15:19:16+03:00
В мире

США смягчили санкции против российских госбанков

Сенаторы предложили Трампу самому выбрать фининституты, которых коснутся ограничения
Мария БЕРК
Поделиться:
Комментарии: comments1
В обновленной версии закона американские сенаторы убрали конкретные названия российских банков, подпадающих под санкции.В обновленной версии закона американские сенаторы убрали конкретные названия российских банков, подпадающих под санкции.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

На Капитолийском холме продолжают готовить новые уколы в адрес Москвы. На сей раз поводом для «наказания» стал уже подзабытый арест трех украинских военных кораблей вместе с экипажами, которые незаконно пытались прорваться в Керченский пролив 25 ноября прошлого года. И вот теперь в первой версии законопроекта сенаторы США предложили заморозить любые американские активы ряда российских банков. Просто за то, что они полностью или частично принадлежат нашему государству. В таком варианте речь могла идти о Сбербанке, ВТБ, Внешэкономбанке, Газпромбанке, Россельхозбанке и некоторых других структурах.

Но потом на Капитолийском холме, видимо, решили, что это чересчур: этак можно и на зеркальные меры нарваться. И в обновленной версии закона конкретные названия банков убрали. Теперь составлять адресный «черный список» российских финорганизаций будет президент США Дональд Трамп. Главное условие — такой банк должен «предоставлять финансовую или иную поддержку для вмешательства правительства РФ в демократию или выборы в других странах». Право определять, что считать таким «вмешательством», Вашингтон опять-таки оставляет за собой.

— Санкций мы, конечно, не боимся. Но и не должно быть и другого подхода, типа: «Это все ерунда!» Такой, знаете, шапкозакидательский подход, — прокомментировал ситуацию премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

— Пока угроза новых американских санкций носит абстрактный характер, — сказал «КП» экономист Сергей Хестанов. — Так продолжится до тех пор, пока российские нефть и газ нельзя будет заменить, ведь для Европы критично газоснабжение, для мирового рынка — нефтепоставки. С другой стороны, в России активно работают международные транснациональные корпорации, в том числе американские, которые тоже в чрезмерно жестких санкциях не заинтересованы. Из-за всего этого очередной пакет ограничений, как и предыдущие, не будет критичным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США вновь готовят России «санкции из ада»

После небольшого перерыва американские сенаторы вновь взялись за обсуждение очередного пакета антироссийских санкций. В этот раз законопроект «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» подготовили демократи Боб Менендес, Бен Кардин, Джинн Шейхин и республиканцы Линдси Грэм и Кори Гарднер. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
"Желтые жилеты" заблокировали работу редакции газеты в Страсбурге
Facebook грозит рекордный штраф за утечку данных пользователей соцсети
Поставки российского газа в Китай стартуют раньше намеченного срока
Путин: Европа не хочет размещать у себя ракеты США, но "помалкивает"
МИД Польши вызвал посла Израиля из-за слов Нетаньяху о Холокосте
Лукашенко предпочел встречу с Путиным участию в Мюнхенской конференции
Путин положительно оценил переговоры с Лукашенко в Сочи
Тимошенко: обвинения против меня выдвинуты «ручной прокуратурой» Порошенко
В обществе автомобилистов поддержали идею с ужесточением скоростного режима
Лукашенко заявил, что объединение РФ и Белоруссии зависит от воли народов этих стран
Медведев предложить пересмотреть метод оценки уровня бедности
В Подмосковье выявят уклоняющихся от налогов таксистов
Илья Бер прокомментировал отстранение от эфира Первого канала
В США бездомного приговорили к девяти годам за попытку убийства россиянина
В Москве задержан основатель крупнейшего инвестфонда Baring Vostok
МИД РФ: активность НАТО в Черном море ухудшит ситуацию в области безопасности
Нетаньяху задержался в Польше из-за поломки самолета
Горбачёв рассказал, как принимали решение о выводе войск СССР из Афганистана
Песков прокомментировал возможность отмены виз для россиян в Японию
В России увеличат возраст для продажи крепкого алкоголя
На мэра города Иваново напали с битой
В Кремле рассказали о полученной Путиным травме
"ПСЖ" намерен подписать еще одного Килиана Мбаппе