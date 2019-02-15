США смягчили санкции против российских госбанков

На Капитолийском холме продолжают готовить новые уколы в адрес Москвы. На сей раз поводом для «наказания» стал уже подзабытый арест трех украинских военных кораблей вместе с экипажами, которые незаконно пытались прорваться в Керченский пролив 25 ноября прошлого года. И вот теперь в первой версии законопроекта сенаторы США предложили заморозить любые американские активы ряда российских банков. Просто за то, что они полностью или частично принадлежат нашему государству. В таком варианте речь могла идти о Сбербанке, ВТБ, Внешэкономбанке, Газпромбанке, Россельхозбанке и некоторых других структурах.

Но потом на Капитолийском холме, видимо, решили, что это чересчур: этак можно и на зеркальные меры нарваться. И в обновленной версии закона конкретные названия банков убрали. Теперь составлять адресный «черный список» российских финорганизаций будет президент США Дональд Трамп. Главное условие — такой банк должен «предоставлять финансовую или иную поддержку для вмешательства правительства РФ в демократию или выборы в других странах». Право определять, что считать таким «вмешательством», Вашингтон опять-таки оставляет за собой.

— Санкций мы, конечно, не боимся. Но и не должно быть и другого подхода, типа: «Это все ерунда!» Такой, знаете, шапкозакидательский подход, — прокомментировал ситуацию премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

— Пока угроза новых американских санкций носит абстрактный характер, — сказал «КП» экономист Сергей Хестанов. — Так продолжится до тех пор, пока российские нефть и газ нельзя будет заменить, ведь для Европы критично газоснабжение, для мирового рынка — нефтепоставки. С другой стороны, в России активно работают международные транснациональные корпорации, в том числе американские, которые тоже в чрезмерно жестких санкциях не заинтересованы. Из-за всего этого очередной пакет ограничений, как и предыдущие, не будет критичным.

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