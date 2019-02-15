5 изменений, которые ждут школы в следующие пять лет

Ещё в мае прошлого года президент Владимир Путин озвучил новые нацпроекты на ближайшие пять лет. Одним из ключевых стал национальный проект "Образование", согласно которому, к 2024 году Россия должна войти в десятку стран с самым лучшим школьным образованием. Как министерство просвещения планирует добиваться этой цели, рассказала замминистра Марина Ракова.

1. Школы перейдут в цифровой режим

Умные доски и компьютеры уже сейчас стоят во многих школах. Но в ближайшие пять лет цифровизация выйдет на новый этап. И выиграют от этого, в первую очередь, сами школы.

- Переход на цифровые технологии позволит упростить принятие управленческих решений, - рассказывает Марина Ракова. – Например, это централизованные закупки для всех школ в один день приведут к единой цене. А облачная бухгалтерия позволит лучше понимать, куда и как тратятся школьные деньги.

В электронный формат переведут и всю отчетность, чтобы избавить учителей от бумажной работы. Необходимые данные будут храниться в цифровом формате, так что все нужные документы для проверяющих можно будет составить за пару минут.

- Это позволит освободить педагогов от рутины и сохранить их время для творческой составляющей их профессии, для реализации своей креативности., - уточняет замминистра.

2. Индивидуальный подход к ученикам

Такой электронный учет позволит найти индивидуальный подход к каждому ученику. При этом, учитываться будут интересы и потребности самих детей.

- Очень долгое время в нашей стране у всех обучающихся была единая учебная траектория. Но у каждого ребёнка свое восприятие, свой темп обучения, - объясняет чиновница. – Поэтому для каждого ученика должна строиться индивидуальная траектория на основе его потребностей, интересов и возможностей. Дети любят играть, дети хотят свободы, дети хотят, чтобы их любили и дарить любовь в ответ – нужно это учитывать, чтобы поддержать их интерес к учебе и мотивацию.

Помимо классических предметов, акцент будет делаться и на метапредметные навыки – то есть те, которые пригодятся ученикам в любой сфере жизни. Например, это критическое мышление и креативность.

- Для обучения этому уже созданы специальные практики и верифицированные техники, - говорит Марина Ракова. – К сожалению, они пока не внедрены на достаточном уровне, не все учителя умеют их использовать. Поэтому обучение таким компетенциям в школе необходимо наращивать.

3. Родители также имеют право голоса

Конечно, свой голос в школе будет и у родителей. Они смогут повлиять на выбор предметов, которые будут изучаться в школе и обсудить количество часов, которое на них отводится.

- Сейчас мы обсуждаем вариативную часть образовательного стандарта – это те вещи, которые могут быть добавлены в программу по выбору, в добавление к основным предметам, - уточняет замминистра. – И важно, чтобы родители приняли участие в этом обсуждении, как заказчики образования для своих детей.

При этом качество преподавания традиционных предметов будет сохраняться – это база, которая позволит детям в будущем быстрее адаптироваться к изменениям рынка труда.

- Универсальность и фундаментализм – это ядро советской школы, которое сохранилось в нашем образовании, - продолжает чиновница. – Важно не потерять этот базис в погоне за проектностью, конвергенцию и другими хайповыми словами. Именно сильная база позволяет нашим выпускникам менять профессии гораздо легче, чем их зарубежным сверстникам.

4. Поддержка педагогов

Конечно, одними предметами и программами не обойтись. Большой акцент в нацпроекте будет сделан на поддержку и подготовку учителей.

- Возможно, педагогической подготовке сейчас чего-то не хватает, и два министерства – просвещения и науки – будут в коалиции ее развивать и внедрять новые техники, - отмечает Марина Ракова. – Но у нас в учителя идут фантастические люди. Их загнали безумными требованиями и отчетностью, бесконечными вторжениями в школьное пространство. Поэтому, с одной стороны, им нужно дать больше пространства для творчества. А с другой стороны, не забывать о такой важной составляющей, как статус учителя, в том числе и с экономической точки зрения.

5. Главное – чтобы ребёнок был счастлив

Сама по себе цель – войти в число стран с лучшими школами в мире – это лишь один из показателей системы образования. Но главная задача – помочь детям получить достаточные знания и навыки, чтобы самореализоваться.

- Совокупность всех национальных проектов направлена на то, чтобы создать такие условия, в которых нашим детям и нам будет комфортно жить, - подытоживает замминистра. – И нацпроект "Образование" говорит гораздо о большем. Безусловно, в центре у нас некий образ человека, но этот человек должен быть здоров, успешен и счастлив. А для этого ему нужно обладать необходимыми и достаточными компетенциями, навыками и знаниями.

Самое главное для нас — сформировать мотивационное ядро у ребёнка. В нашем обществе должна возникнуть важная ценность — это ценность саморазвития. Начнём с привития привычки, потом появится стереотип, и уже после через него установится эта ценность.