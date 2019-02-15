Путин на груди: Сергей Полунин рассказал о своих тату

Два вечера подряд Сергей Полунин танцевал балет про жизнь другого знаменитого танцовщика - Вацлава Нижинского. Постановка на музыку Игоря Стравинского прошла с полным аншлагом. Билеты на выступления разошлись за считанные дни.

По словам артиста, он не любит специально готовиться к партиям. Не читает литературу по теме, не смотрит фильмы. Все необходимое приходит к нему во время выхода на сцену - будто открывается особый портал с эмоциями и чувствами.

За танцем Полунина зал следил с затаённым дыханием. Сергей отметил, что ему все равно на какой площадке танцевать, но о Зарядье он давно мечтал. Чувствовал, что там особая энергетика. И ожидания его не обманули. Особенно понравилось, что зрители сидят по кругу.

Перед концертом Полунин провёл брифинг с журналистами и рассказал о своих тату.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/692194" frameborder="0"></iframe> Сергей Полунин показал «Комсомолке» свою татуировку с Путиным.Знаменитый артист балета сделал ее, чтобы энергетически поддержать президента России

Известную наколку с Путиным он сделал в Англии, чтобы поддержать энергетически президента России. В тот день у нас проходили выборы и Сергей отправился в тату салон. Прежде, чем лечь на стол к мастеру спросил, как тот Относится к политике. Услыхав, что «нормально» огласил своё желание.

Татуировки на кистях - гербы России и Украины - сделал почти одновременно, но российский герб был первым.

Появилась у Сергея и новая татушка. На виске он наколол стилизованную птицу-тройку.

- Это символ единения стран, - объяснил Полунин. - Я заметил, что наколешь. То сбывается.

Татуировки на кистях - гербы России и Украины - артист сделал почти одновременноФото: Оксана ФОМИНА

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