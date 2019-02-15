Минпросвещения «вводит» в школах лапти, косоворотки и кокошники

Началось все с того, что по соцсетям стали раскидывать информацию, о том, что «О решении реформировать орфографию русского языка сообщила министр науки и образования Ольга Васильева. Проект реформы разработан министерством совместно с Высшей школой экономики и Иркутским государственным университетом путей сообщения.

С начала 2020 года из языка исчезнут буквы «ы» и «ъ», вместо которых будет употребляться «ь» (мягкий знак). Вместо буквы «ё» будет использоваться буква «е», а вместо букв «ц», «х», «ч», «ш» и «щ» будет введена новая буква, начертание которой находится в процессе утверждения».

Несмотря на явный стеб, сотни людей стали пересылать заметку друг другу

Ну и так далее. Несмотря на явный стеб, сотни людей стали пересылать заметку друг другу с комментариями типа «Во дают!», «Да как же это так!»

Точку в распространении фейковой информации решили поставить креативные сотрудники департамента международного сотрудничества и связей с общественностью министерства просвещения, отправив авторам розыгрыша письмо в том же стиле.

Из документа, который попал в распоряжение "КП", видно, что представители ведомства пошутили не хуже. Минпрос пообещал «с 2033 года полностью перейти на алфавит, состоящий из согласных букв, обозначив твердость позиции для всех несогласных». А также в ближайшем году ввести новые элементы школьной формы - лапти, косоворотка и кокошник. «В холодное время школьникам будет рекомендовано носить тулупы и валенки». Первые комплекты поступят в школу в начале следующего учебного года.

Шуточный ответ авторам розыгрыша от департамента международного сотрудничества и связей с общественностью минпросвещения

В новой, цифровой истории медиавзаимоотношений чиновников и социальных сетей это чуть ли не первый случай, когда министерство достойно, с выдумкой и юмором отреагировало на фейк, расставив все по своим местам.

Правда, нашлись такие, кто и письмо Минпроса принял за чистую моменту. Но таким уже ни соцсети, ни Первый канал, ни словарь Ожегова не помогут.

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