Основатель фонда Baring Vostok готов внести за себя залог 5 млн рублей

СЕГОДНЯ 19:47 2019-02-15T19:47:30+03:00

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Защита основателя одного из крупнейших инвестиционных фондов Baring Vostok Майкла Калви заявила о готовности внести залог за предпринимателя в размере 5 млн рублей. Соответствующее заявление адвокат подозреваемого в мошенничестве бизнесмена сделал в ходе заседания Басманного суда Москвы в пятницу, 15 февраля.

"Защита просит освободить Калви под залог в размере 5 млн рублей или под домашний арест", - говорится в тексте ходатайства защиты.

Сам основатель инвестфонда ранее также просил не заключать его под стражу и пообещал сотрудничать со следствием, не скрываясь от правосудия. Сторона обвинения, в свою очередь, просит поместить Калви под арест, поскольку, будучи гражданином США, он может попытаться сбежать за границу, передает ТАСС.

Напомним, что бизнесмен был задержан в Москве по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей у частично принадлежащего ему банка "Восточный". По этому же делу проходят еще пять сотрудников компании.

Сайт kp.ru писал о том, что Baring Vostok специализируется на вложениях в России и странах СНГ. Среди проектов фонда не только банк "Восточный", но и Avito, Ozon, "ЭР-Телеком", "1С", а также "Новомет".

ИСТОЧНИК KP.RU